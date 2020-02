«SIVONOMICS»: – Deler av tidligere finansminister Siv Jensens pengebruk vært som en gift i økonomien, skriver kronikkforfatteren. Foto: Frode Hansen

Norges tap mot Sverige

Norge har tapt mot Sverige i økonomimesterskapet etter sju år med Siv Jensen som finansminister.

SVEIN HARALD ØYGARD, samfunnsøkonom, tidligere statssekretær i finansdepartementet (Ap) og sentralbanksjef på Island

I langrenn måler vi oss mot Sverige og gleder oss over hver norsk triumf.

Tenk deg så et skirenn hvor Norge hadde alle forutsetninger for å vinne. Svenskene stilte med brukne staver og oppskrapte ski. Norge hadde nytt, påkostet utstyr og kunne smøre med fluor. Men, likevel tapte Norge.

Et slikt tap ville være som i økonomimesterskapet, hvor Norge har tapt mot Sverige etter sju år med Siv Jensen som finansminister. Fra gjennomsnittet av årene 2010 til 2012 fram til 2020 har Sverige hatt en vekst i verdiskapningen på 20 prosent, Norge på 16 prosent. Forskjellen utgjør temmelig nøyaktig en halv tapt månedslønn for hver nordmann.

Svein Harald Øygard. Foto: NTB Scanpix

Hvilken vekst et land kan oppnå, bestemmes grovt sagt av fire forhold: Først, hvordan er tilgangen til arbeidskraft og landets evne til å sysselsette befolkningen. For det andre, hvor god tilgang er det til maskiner, teknologi og produksjonsutstyr. For det tredje, hvor effektivt klarer landet å organisere produksjonen og få størst mulig effekt av de ressursene som settes inn. Eller som det ofte sies, hvor produktivt er landet.

I noen sjeldne tilfeller kan land også ha en særlig fordel, som Norge, ved å ha ressurser som kan selges. Fra 2012 til 2020 er norsk olje- og gassproduksjon opp rundt seks prosent. Alle forholdene nevnt over summerer seg opp til et lands mulige vekstevne. Dets potensial.

For at potensialet skal realiseres kreves tilstrekkelig etterspørsel. Det må finnes kjøpere til alt som kan produseres. Her har staten, ut fra økonomisk tenkning, et særskilt ansvar. Den kan bruke mer penger, eller gi skattelettelser, for å «gi gass».

Som kjent har Norge de siste årene hatt muligheter som intet annet land i Europa, ja, faktisk som aldri før eller siden i norsk historie. De siste årene har regjeringen kunne øke bruken av «oljepenger» fra 100 milliarder kroner i 2012 til 240 milliarder kroner i 2020. Den bruker nå oljepenger, som den har bestemt at den skal styre på våre vegne, svarende til over 40 000 kroner i året for hver og en av oss.

En svært stor del av dette har gått med til å øke regjeringens egne pengebruk. Den offentlige styrte andelen av pengebruken er økt fra om lag 43 prosent i 2012 til over 50 prosent av landets verdiskapning under Siv Jensens og Erna Solbergs ledelse. For første gang i moderne tid bestemmer det offentlige bruken av mer enn halvdelen av hver krone brukt. I Sverige har utviklingen gått den andre veien. Utgiftsandelen er ned nær to prosentpoeng siden 2012, og er nå lavere enn halvdelen.

Populært sagt: Jensen kunne smøre med fluor, mens svenskene måtte spare.

Hvordan vi likevel har kunne tape mot svenskene kan ved første øyekast framstå som et mysterium. Men, svaret er at akkurat som fluor brukt som smøring kan være giftig i naturen, har deler av Jensens pengebruk vært en gift i økonomien.

La meg komme med noen eksempler:

Norge har hatt en sterk økning i sosiale utgifter som andel av samlet verdiskapning, mens Sverige har hatt et fall.

Regjeringen har skåret i pengene som er tilgjengelige for de som leverer tjenester til befolkningen og i distrikts-Norge, mens dens egne staber har svulmet opp. Da jeg var statssekretær i 1990 til 1994 var det seks personer som ledet Finansdepartementets arbeid med politikk og informasjon. Etter Jensens år er det 16.

Andelen sysselsatte som andel av befolkningen er langt lavere i Norge enn i Sverige, selv om Sverige har hatt tre ganger så mange asylsøkere som Norge siden 2012, regnet i forhold til befolkningens størrelse.

For alle menn i aldersgruppen 45 år til 65 er andelen sysselsatte i Norge nær sju prosentpoeng lavere enn i Sverige. Regjeringen betaler for utenforskap, istedenfor å sikre integrering.

Dette svekker veksten og koster penger. Kostnaden for staten ved undersysselsettingen, regnet mot f.eks. Sverige og Island, er over 25 milliarder kroner i året. Dette er mer enn de samlede skattelettelsene gjennomført siden 2012. Og, enda verre, undersysselsettingen bidrar til økte forskjeller og svekkede muligheter.

Med 240 milliarder oljekroner til rådigheten har det, selvsagt, vært mulig for regjeringen å bruke penger på mange gode formål. Med tillegg av bompengeinntektene har det vært mulig å bygge flere kilometer med motorvei enn noen gang før. Dette og annen pengebruk fremstilles som en prestasjon, selv om det å tømme en full bankkonto er den enkleste av alle øvelser.

Siv Jensen har nå holdt i rattet og styrt norsk økonomi i sju år. Kjører du i grøfta etter å ha holdt i rattet er det selvsagt meningsløst å skylde på de som styrte bilen for sju år siden, de rødgrønne, eller de som sitter i baksetet, opposisjonen på Stortinget.

Det er å håpe at det nå kan sette en stopper for epoken med såkalt «Sivonomics» – kombinasjonen av sterk statlig utgiftsvekst, lavere sysselsetting og lav produktivitetsvekst. Jan Tore Sanner, den nye finansministeren, har mye å rette opp. Hans nye slagord synes da også å være at «nå er det alvor».

Til forskjell fra hans opplevelse – som regjeringsmedlem – av tilstanden de siste sju år, antar jeg.

