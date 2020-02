– ME-SYKE KJENNER SEG IKKE IGJEN: Trude Schei er assisterende generalsekretær i Norges ME-forening. Hun skriver i en kronikk at utsagnene til Georg Espolin Johnson og Vegard Bratholm Wyller i VG kan få fatale følger for de ME-syke.

Skadelig fremstilling av ME

I en nylig artikkel kaller en sakkyndig i Trygderetten ME for en motesykdom, og en forsker mener ME-syke kan bli friske av kognitiv terapi. ME-foreningen formidler at de ME-syke ikke kjenner seg igjen i denne fremstillingen.

For utenforstående kan det se ut som om en akademisk debatt uten andre følger enn bruk av trykksverte eller piksler – men realiteten er at den påvirker ME-sykes liv inn til ryggmargen: Mennesker som er for syke til å forlate huset, nektes uføretrygd fordi de ikke har gjennomført kognitiv terapi.

Skolebarn presses til mer tilstedeværelse på skolen, under trussel av å bli meldt til barnevernet. Pleietrengende mennesker står uten noe som helst tilbud om hjelp. Sårest av alt, familie og venner tror ikke at du er så syk som du sier.

Debatten bidrar til at man flytter ansvaret over på den syke, for hvis man tror at pasientene kan bli friske for egen maskin hvis de bare vil, er det ikke behov for mer forskning eller et skikkelig helsetilbud.

Følgene for de syke er katastrofale.

Skjevt maktforhold

FAFO og Sintef har fått midler fra Forskningsrådet for å gjennomføre en studie på ME-pasienters forhold i Norge. FAFO presenterte den første bolken av studien på en forskningskonferanse før jul.

I FAFOs funn underbygger spørreundersøkelsene ME-foreningen har gjennomført. FAFO skriver om et skjevt maktforhold: De som sitter med definisjonsmakten fremmer et syn der pasientene ikke kjenner seg igjen, sammen med behandling som i beste fall ikke hjelper, i verste fall skader. De syke blir redde for å ha kontakt og opplever i en del tilfeller regelrette overgrep fra dem som skulle hjulpet. Hvis de syke klager, blir de stemplet som vanskelige og aggressive.

Narrativet om de vanskelige pasientene flytter fokus for debatten bort fra de uverdige forholdene mange ME-syke lever under, og lager heller et nummer ut av at pasientene er «sinte».

For meg virker det fullstendig uforståelig at politikere, helsevesen og hjelpeapparat ikke lytter til pasientene i større grad, og tar det de sier på alvor. Når ME-syke forteller at de blir skadet i Norge i dag, burde man lytte og ta på alvor, og ikke avfeie dem.

Les for eksempel ME-foreningens rapport om de sykeste pasientene.

Små feil gir dramatisk forverring

I følge Nasjonal veileder for CFS/ME er anstrengelsesutløst symptomforverring det mest karakteristiske symptomet på ME. ME-syke tåler ikke å anstrenge seg ut over egen tålegrense, og opplever langvarig forverring. En rekke studier viser at ME-syke har en unormal, fysiologisk respons på aktivitet. Nasjonal veileder for CFS/ME skriver om de sykeste: «De aller sykeste pasientene opplever et forverret symptombilde selv ved den aller minste fysiske, sosiale og/eller mentale aktivitet, som å snakke eller spise.»

De sykeste kan ikke bevege seg, kan så godt som ikke kommunisere og lever med sterke smerter. Små feil i pleie gir dramatisk forverring. De syke pleies i hovedsak av pårørende. Mange har hatt så traumatiske opplevelser i møtet med aktører i helsevesenet eller hjelpeapparatet at de ikke lenger tør ha kontakt. Mange har opplevd at sykdom og symptombyrde trekkes i tvil. En pasient som ikke kunne sette seg opp selv, opplevde at sykehuspersonale satt fra seg maten hennes på nattbordet, fordi hun hadde «godt av å prøve». ME-foreningens rapport om de sykeste viser en situasjon der ekstremt syke mennesker ikke får egnet hjelp, der mange er påført skade av dem som skulle hjelpe, og der utslitte pårørende lever i en konstant krise.

Dette er bare ett eksempel på hvordan myten om at ME-syke kan tenke seg friske påvirker hvordan ME-syke blir møtt i Nav, skolen og helsevesenet. ME-får daglig telefoner fra pasienter som opplever problemer med å bli tatt på alvor.

Tall fra Norsk pasientregister i 2015 viste en femdobling av antall nye diagnoser for unge under 35. Tall fra ME-foreningens undersøkelser antyder en videre økning. ME er den vanligste årsaken til langtidsfravær i skolen. Dette er et meget stort folkehelseproblem. Hvorfor gjør ikke folkehelseinstituttet mer? Hvorfor gjør ikke politikerne mer?

Kan det være fordi myten om at pasientene kan tenke seg friske påvirker hvor alvorlig man tar denne store folkehelseutfordringen?

Det er på overtid at helsevesen, kommunalt hjelpeapparat og politikerne setter seg ned og leser ME-foreningens rapporter. Det er på tide at de lytter til pasientene og tar inn over seg det enorme lidelsestrykket som er der ute, og at de gjør noe med det – i samråd med pasientene.

Publisert: 02.02.20 kl. 17:22

