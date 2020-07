SVARER: Bent Høie. Foto: Janne Møller-Hansen

Bent Høie svarer: – Jeg stiller nye krav til fødselsomsorgen

Alle pasienter, inkludert fødende, skal bli hørt og tatt på alvor. Det er pasientens helsetjeneste. Derfor har jeg, i motsetning til hva Kjersti Toppe hevder, styrket sykehusbudsjettet og stilt krav til bedre fødselsomsorg.

BENT HØIE, helse- og omsorgsminister (H)

Norge er et av verdens tryggeste land å føde i, det bekrefter en rapport vi fikk i mars. Det er et resultat av langvarig systematisk arbeid for å heve kvaliteten. Samtidig er det økt risiko for komplikasjoner blant de fødende. Det stiller nye krav til kompetanse og ressurser ved fødeinstitusjonene.

Jeg har lyttet til jordmødrene som forteller om økt arbeidspress, og til pasientenes egne erfaringer. Og jeg er enig - det er mulig å gjøre ting bedre.

Derfor ga jeg i juni sykehusene beskjed om å styrke fødselsomsorgen i hele landet. Helsedirektoratet skal revidere veilederen "Et trygt fødetilbud". Den skal anbefale et normtall for bemanning, og gi råd om kompetanse og bemanning på fødeinstitusjonene.

Oppdragene kom til tross for at vi er midt i en koronapandemi, og viser at vi prioriterer dette.

Det er sykehusene som har ansvaret for å sikre forsvarlig bemanning, og som finansierer dette over sine budsjetter. Ved å styrke budsjettene hvert år har vi lagt til rette for en høyere aktivitetsvekst i våre sju år enn det den rødgrønne regjeringen gjorde etter sine åtte. Helsedirektoratet ser nå på muligheten for å forbedre finansieringssystemet for fødselsomsorgen.

For 2020 har vi øremerket 40 millioner kroner til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten til jordmødre. Over 93 millioner kroner er gitt i tilskudd til jordmorårsverk i 2020.

Vår satsing har gitt gode resultater og flere jordmorårsverk. Vi fortsetter arbeidet med å gjøre fødselsomsorgen enda tryggere og enda bedre.

Publisert: 29.07.20 kl. 09:25

