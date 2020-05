Kommentar

Kjærligheten til flagget

Av Hanne Skartveit

Nettopp vi som er for FN, EU og internasjonalt samarbeid, bør feste en pin med det norske flagget på jakken.

En pin på jakkeslaget med det norske flagget bæres godt sammen med en pin som symboliserer FNs bærekraftsmål. De siste ukenes debatt om pins og flagg fyrer opp under strømninger som splitter, i en tid der vi mer enn noen gang trenger å stå sammen.

Flere statsråder har de siste ukene opptrådt på regjeringens daglige pressekonferanse med FN-pin. De har blitt kritisert, særlig fra Frp-ere og andre på høyresiden, som har svart med å ta på seg en pin med det norske flagget.

IMF og Verdensbanken

Jeg er glad i landet mitt. Og jeg er opptatt av verden der ute. Det er ingen motsetning i å ønske et sterkt og fremgangsrikt Norge, og å heie på en bedre og mer samordnet verden. Tvert om.

Et forpliktende internasjonalt samarbeid hviler på sterke nasjonalstater. Tenk på tiden etter 2. verdenskrig. Seiersmaktene bygget opp FN og andre internasjonale organisasjoner. Mot slutten av krigen møttes USA og de allierte i Bretton Woods, og forhandlet frem et valutasamarbeid som sørget for stabilitet og forutsigbarhet i verdenshandelen gjennom flere tiår. Her ble også grunnlaget lagt for etableringen av Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet.

Alt dette la rammeverket for den økonomiske veksten som preget etterkrigstiden i store deler av verden. Aldri før i historien har så mange mennesker opplevd en slik velstandsøkning, og en mer rettferdig fordeling av veksten.

Land med selvtillit

Det var land med selvtillit som bygget opp den internasjonale verdensorden som frem til nå har dominert. Sterke nasjonalstater, med USA i spissen. Amerikanske ledere visste at for å sikre USAs interesser, måtte de også sørge for en tryggere og mer stabil verden. Det ene var umulig uten det andre.

I Europa dannet man EF, som senere utviklet seg til EU, den europeiske union. Politikerne gjorde dette i erkjennelsen av at land som er bundet sammen økonomisk, ikke går til krig mot hverandre.

USAs president Donald Trump setter Amerika først, og resten av verden langt bak. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nå ser vi at den gamle verdensorden brytes ned. Blant annet av nettopp USA. President Donald Trump dyrker en snever nasjonalisme som handler om å sette Amerika først, og resten av verden langt bak. Det er ikke i tråd med amerikansk utenrikspolitikk, eller med amerikanske verdier slik vi kjenner dem.

Flagg som politisk symbol

Samtidig ser vi at forskjellene øker innad i den vestlige verden. Gevinsten av økonomisk vekst er skjevere fordelt. Det skaper uro, og fremmer mange steder en mørk form for nasjonalisme. Det er krefter vi har sett før, med katastrofale konsekvenser.

Et sentralt spørsmål er hvordan vi ser nasjonalismen – og ikke minst – om vi tillater at noen miljøer får monopol på å uttrykke at de er glade i Norge. Med andre ord, om de som ivrer for at Norge skal delta aktivt i forpliktende internasjonalt samarbeid, etter hvert føler at flagget og andre nasjonale symboler ikke lenger tilhører dem. At flagget blir ensbetydende med isolasjon, og med at vi stenger ute det vi synes er fremmed og annerledes.

Skjer det, så har vi tapt mye. Jeg tror ikke vi står i fare for å gjøre vårt eget flagg til et politisk ladet symbol. Men faren ligger der. I vårt nærmeste naboland, Sverige, var dette en periode en reell problemstilling. Ytre høyre brukte flagget aktivt, og mange svensker opplevde at flagget ikke tilhørte dem.

Annerledes enn Sverige

I dag ser vi at Sveriges statsminister Stefan Löfven har pins med det svenske flagget på jakken sin når han møter pressen for å orientere om coronaen. I bakgrunnen vaier det store svenske flagg. Det er en interessant illustrasjon på hvordan svenskene klarte å erobre dette nasjonale symbolet tilbake.

Sveriges statsminister Stefan Löfven bærer pins med det svenske flagget – og omgir seg med store flagg, når han orienterer om coronaen. Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

Norge er annerledes enn Sverige. Vårt flagg har aldri vært kontroversielt. Det har alltid vært felleseie, hentet frem ved store anledninger. Både til fest, og når alvoret treffer oss. Vi feirer nasjonaldagen vår med stor glede, og synger høystemt om kjærligheten til flagg og fedreland.

Den norske nasjonalfølelsen var viktig i Norges kamp for selvstendighet og frihet. Trassige nordmenn sto opp mot overmakten. Vi skrev vår egen grunnlov i 1814, mens stormaktene fordelte krigsbytte og et øyeblikk glemte å holde øye med Norge. Vi løsrev oss fra Sverige i 1905. Og vi feiret frigjøringen fra tysk okkupasjon i maidagene for 75 år siden. Med vaiende norske flagg.

Raushet og trygghet

Det er den innadvendte nasjonalismen som har gjort at vi to ganger – dessverre – har sagt nei til norsk EU-medlemskap. Med det sa vi nei til å delta i et større fellesskap. Vi måtte ha gitt fra oss noe av den nasjonale selvråderetten, i bytte med innflytelse på utviklingen i vår egen verdensdel.

Vi ser det i alle former for forpliktende forhold. Både i politikken, og i livet. Samarbeid handler om å gi – og å ta imot. Og for å møte andre med raushet og trygghet, må du være trygg i deg selv. Du må vite hvem du er, og hva du står for.

Hvis vi er stolte av det vi har fått til, og ydmyke overfor andres liv og erfaringer. Hvis vi ser et Norge som er åpent for ulike syn, og for ulike livsvalg, et Norge der vi er mer opptatt av hvem du er enn av hvor du kommer fra. Da kan vi, som et lite land i et stor verden, bevege oss lettere, med trygghet.

Ikke glad i pins

Nettopp i en tid som dette, med corona og en økonomisk krise som kan ramme oss like hardt som under depresjonen på 1930-tallet, er det avgjørende at vi ikke dyrker frem kunstige motsetninger. At flagget, som spiller en så sentral rolle i det norske samfunnet, ikke blir et stridstema og en identitetsmarkør.

I et politisk klima som står i fare for å bli mer splittet, betyr symbolene mye. Jeg har aldri vært spesielt glad i pins. Men dersom jeg kommer over en som har det norske flagget sammen med symbolet for FNs bærekraftsmål, tar jeg den på meg. Og har pinsen også EU-flagget med, så skal jeg gå med den. Lenge.

Publisert: 09.05.20 kl. 09:09

