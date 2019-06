PÅ TUR: Amir Hashani og Carina Elisabeth Carlsen. Foto: Privat

Babyspråk og diskriminering: – Jeg er sjokkert

Babyspråk, overkjøring, kjefting og diskriminering. Velkommen til hverdagen til folk med nedsatt funksjonsevne!

CARINA ELISABETH CARLSEN, rådgiver ved Likestillingssenteret

Som vernepleier og ansatt ved Likestillingssenteret trodde jeg at jeg har litt peiling på hvordan verden ser ut, også for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det var helt til jeg møtte Amir Hashani fra Handikapforbundet på Gardermoen. Amir sitter i rullestol, og jeg kan gå. Vi skulle samme sted, så vi slo følge.

La oss si det sånn – jeg er sjokkert.

På flyplassen legger jeg først merke til alle smilene fra ansatte og passasjerer. Jeg føler vi beveger oss i en slags snillhetens skrekkfilm. Det ekleste er at jeg kjenner igjen smilet. Jeg gjør det selv. Jeg smiler på denne måten for å signalisere at «jeg ser deg – jeg vil du skal vite at jeg anser deg som en del av samfunnet. Jeg heier». Jeg blir uvel ved tanken på at jeg er en av dem, og jeg kan bare forestille meg å få dette hver dag.

Videre har flere enn jeg kan telle snakket babyspråk til Amir. Jeg synes babyspråk er en uting generelt, men Amir er helt åpenbart en voksen mann og jeg undres hvorfor så mange tror at han setter pris på å snakkes til som en smårolling?

For ikke å snakke om alle som snakker over hodet hans. Jeg ble flere ganger tiltalt som assistent, til tross for at jeg i dette tilfellet altså var «person treffer annen tilfeldig person på flyplass», vi skal samme sted og velger å reise sammen. Tyder ikke dette på fordommer mange har mot mennesker med nedsatt funksjonsevne? En som sitter i rullestol kan vel ha venner som ikke gjør det? Dessuten: Hvorfor henvende seg til den antatte assistenten når man lurer på Amir vil?

Den mest åpenbare diskrimineringen opplevde jeg likevel da vi skulle ta bussen inn til sentrum. «Å, herregud, hva gjør vi nå», sier bussjåførene høyt til hverandre og peker på oss. Vi sier hvor vi skal, og får beskjed om at det ikke går. Vi må ta en annen buss fordi denne bussen ikke kan ta med rullestolbrukere. Og jeg som i min naivitet trodde den 10 år gamle «Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv.» skulle ha fått tid til å virke. Vi får tåle å vente på neste buss da. Hvis jeg legger all godvilje til, så kan jeg jo akseptere tanken om det for så vidt kan skje hvem som helst at man ikke får plass på en buss.

Men verre skal det bli: Når neste buss kommer, ruller vi bort. Amir kommer seg på bussen. Jeg får huden full av bussjåføren for at vi ikke hadde sagt ifra på forhånd, med beskjed om at jeg ikke måtte tro at de ikke kunne reglene. Vi fikk lov til å være med fordi bussjåføren var "grei", yter oss ekstraservice ved å la oss være med, men dette var han altså ikke pliktig til.

Så hvis man sitter i rullestol kan man altså ikke være spontan? I vårt tilfelle var dessuten flyet forsinket, og vi hadde med det ikke greid å holde avtalen. Og man er vel ikke «grei» hvis man gjør jobben sin og følger norske lover og forskrifter? Er en entreprenør som tilbyr verneutstyr til sine ansatte «grei»? Er en rektor som sørger for at barna på skolen har et trygt læringsmiljø «grei»? Er en lege som tilbyr like god medisinske hjelp til en etnisk nordmann og en med innvandrerbakgrunn «grei?»

Vel inne på bussen snakker sjåføren engelsk til Amir, som svarer på norsk. Det topper seg når sjåføren deretter ser på meg, peker på Amir og ber meg sette på ham selen. Amir svarer høyt og tydelig at det skal han nok fint klare selv.

Kanskje traff vi buss-sjåføren på en dårlig dag. Kanskje hadde han kranglet med kona om morgenen, kollegaene hadde vært frekke mot ham og sjefen hans enda en gang hadde mast på ham om hvor ekstremt viktig det er å holde ruta og at han står i fare for å miste jobben hvis han kommer sent igjen.

Poenget er ikke å henge ut en enkelt buss-sjåfør. Poenget er at de få timene Amir og jeg har hengt sammen har gjort meg sjokkert, sint og lei meg. Jeg burde jo kanskje visst at det var sånn. Jeg har lest forskningsrapporter og avisinnlegg, men det er noe med å erfare det i virkeligheten. Selv sier Amir at dette er hans hverdag, og at diskrimineringen er noe han møter hele tiden. Han har opplevd å måtte vente fire timer til det kom en buss som kunne ha ham med seg.

Det er skremmende, og jeg kan virkelig ikke fatte at vi ikke har kommet lenger enn dette i 2019. Jeg blir sur. Men jeg skammer meg også. Mest av alt for det ekle smilet.

