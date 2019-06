ENDIMENSJONALT? – På den ene siden møter vi klimaaktivister som krever radikale endringer – på motsatt side finner vi de som tror at vi lett fikser miljøutfordringene. Denne tvekampen vært veldig synlig, blant annet i debatten rundt Greta Thunberg og skolestreikene, skriver Svein Hammer. Foto: LISI NIESNER / X02762

«Jeg er inderlig lei av rett fram-argumentasjon og overbevisning om at den ene har fasiten mens alle andre er på feilspor.»

For de skråsikre er klimaendringene en gave. All usikkerhet viskes bort, grenselinjer markeres, argumentene rendyrkes. Er sånt bra for miljøet, egentlig?







SVEIN HAMMER, forfatter og sosiolog

Blant de som aksepterer at menneskeskapte klimaendringer er en realitet, kan det virke som om det er i ferd med å etablere seg to yttergrupper som intenst misliker hverandre:

På den ene siden møter vi klimaaktivister som krever radikale endringer og entydige handlinger – og som sier at vi må ofre noe for å redde verden.

På motsatt side finner vi de som tror at vi lett fikser miljøutfordringene – og som derfor blir sinte hvis noen sier at vi må avrunde oljealderen, kanskje til og med bremse den økonomiske veksten.

I vinter har denne tvekampen vært veldig synlig, blant annet i debatten rundt Greta Thunberg og skolestreikene. Likevel blir det feil om vi tror alt handler om kun denne motsetningen. Også andre, mer dyptgripende brytninger er på spill. La oss se nærmere på den kanskje viktigste.

Mange miljøvernere (men ikke alle) ser naturen som en helhet som vi må tilpasse oss, ja kanskje til og med underkaste oss, dersom livet skal bli bra. Lar vi naturen være i fred, vil den redde oss. Fascinerende nok finner denne tanken en slags gjenklang blant folk som avviser at vi mennesker er skyld i klimakrisen, noe de gjerne begrunner med at «klimaet har alltid endret seg».

På mystisk vis ser vi her et møte mellom den radikale naturverneren og klimakunnskap-fornekteren. Tanken de har til felles er at naturen eksisterer uavhengig av menneskelig aktivitet, ja, mer enn det, at naturen er sannheten.

Motsetningen til dette er å sette mennesket i sentrum. De som tenker sånn framhever gjerne vår skaperkraft og evne til å mestre tilværelsen. Naturen ses som noe vi kan kontrollere, bruke og forme etter vårt behov, gjennom objektiv kunnskap og smart teknologi.

Denne troen på menneskets kapasitet finner vi blant folk som tenker at klimakrisen er akutt og farlig, men som likevel mener at utfordringene kan løses på teknisk vis. Enda mer tydelig er denne ideen i en annen gruppe: de som ikke lar seg stresse av klimaendringene, fordi de antar at alt vil ordne seg, bare vi holder framskrittet og veksten i gang. Slik finner «positive pessimister» og «naive optimister» sammen, i troen på at vi mennesker eier nøkkelen til enhver dør.

Les gjerne de fire forrige avsnittene på nytt, for i skillet mellom naturens naturlighet og menneskelig mestring møter vi en markant og viktig grenselinje i klimadebatten.

Et interessant kontrollspørsmål er hvilken side befinner du deg på? Sannsynligheten er nemlig stor for at du har slått leir på den ene eller den andre siden av gjerdet – hvorfra du med stor skråsikkerhet filtrerer det du leser og hører, velger ut noen fakta, tolker dem, lager konklusjoner og formulerer løsninger. Om du ikke klarer dette selv, får du nok hjelp. På begge sider av gjerdet får vi tilbud om ferdigtygde oppskrifter, med tilhørende nedskyting av enhver tanke på andre siden.

Hva du mener om vindmøller, el-biler, kjernekraft, gruveavfall, naturens tålegrenser, kvotemarkeder og så videre, er sannsynligvis koblet til hvilken side du befinner deg på. Noen er helt konsekvente på den ene siden, mens andre hopper litt fram og tilbake, avhengig av hvilken sak som er i fokus. Hvor vi befinner oss, vil innvirke på hva vi legger i ord som «grønt skifte» og «grønn omstilling». Det er godt mulig å bruke de samme ordene, men likevel mene helt ulike ting.

Dersom du forankrer deg ensidig på den ene eller andre siden av natur/menneske-skillet, vil du alltid finne slagkraftige argumenter for din sak. Så spørs det bare om dette hindrer deg fra å utvikle den klokskapen dagens miljørealiteter krever av oss?

Det er ikke til å komme forbi at miljøkrisene har blitt stadig mer sammensatte og komplekse, på sin vei fra lokal naturødeleggelse via nasjonale problemer til globale kriser. Anno 2019 befinner vi oss i et terreng som er både uoversiktlig og uforutsigbart, der utfordringer i naturmiljøet er vevd inn i statens, økonomiens og samfunnets mangefasetterte virkelighet.

Burde vi kanskje innse at verken kunnskapen eller løsningsstrategiene er entydige og åpenbare? Er det ikke egentlig naivt å påstå at vi med skråsikkerhet vet hvor veien går? Naturen eksisterer ikke uavhengig av oss, men dette betyr ikke at menneskene mestrer naturmiljøet i all dets kompleksitet.

Det er noe dypt menneskelig i trangen til å tenke at vi har funnet den sanne, riktige, nødvendige og smarteste måten å forholde oss til virkeligheten på. Hva om vi isteden aksepterer at vi alle har begrenset horisont? Ville vi da innsett at det var greit å slutte å slå hverandre i hodet med skråsikkerhet, og isteden bevare en åpenhet for at også motparten kan ha et poeng eller to?

Alternativet til å låse seg fast i ensidige posisjoner, er å verdsette den demokratiske og faglige brytningen mellom ulike tankespor. Klarer vi å åpne oss for at usikkerhet er noe vi må leve med, vil vi bli bedre i stand til å bevege oss langs et spor som ikke er avhengig av et fast fundament, men som isteden lar motsetninger fungere som gjensidige brytnings- og orienteringspunkt.

De som kjenner meg er neppe overrasket over at jeg sier dette. Jeg er inderlig lei av rett fram-argumentasjon og overbevisning om at den ene har fasiten mens alle andre er på feilspor.

Joda, jeg fastholder at vi ikke har annet valg enn å ha tillit til naturvitenskapens kunnskap om klimaendringer, forvitring av naturmangfoldet osv. Hvordan vi forholder oss til dette er likevel ikke gitt. I møtet med miljøkrisenes kompleksitet bør vi betrakte endimensjonale argumenter med skepsis. Det kan være at usikkerhet, tvetydighet, forhandlinger og samspill er en bedre vei framover enn å dyrke fastlåste posisjoner og rene linjer.

