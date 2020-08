Leder

Norges tøffeste jobb?

Eirik Kristoffersen tiltrer som ny forsvarssjef denne uken. Foto: Mattis Sandblad

Mer penger til forsvaret i en økonomisk krisetid. Det er en nær umulig oppgave. Likevel er det dette Eirik Kristoffersen må sørge for når han denne uken tiltrer som Norges nye forsvarssjef.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Kristoffersen har allerede varslet store endringer i Forsvaret. Hans mantra er “Et forsvar i balanse”. Han ønsker seg et mer effektivt forsvar. De som styrer soldatene, forsvarsmateriellet og bygningsmassen må trekke i samme retning, og i fellesskap få mer ut av forsvarets samlede ressurser.

Det er et ambisiøst mål. Selve formålet med forsvaret er at det ikke skal brukes, i hvert fall ikke på norsk jord. Det skal være så sterkt at mulige angripere forstår at det blir for vanskelig å ta oss.

Den viktige verneplikten

Men det betyr også at hele systemet må være på vakt, hele tiden, mot en trussel de egentlig ikke tror skal komme. Da er det ikke gitt at alle deler av forsvaret alltid ser behovet for nødvendige omstillinger. Det har gjennom årene blitt avdekket mange eksempler på ineffektiv og irasjonell ressursbruk i det norske forsvaret. Dette blir også Kristoffersens utfordring de neste årene.

Den nye forsvarssjefen er opptatt av verneplikten. Både fordi det sikrer det norske forsvaret muligheten til å plukke ut de beste fra hvert ungdomskull til å avtjene førstegangstjenesten. Men også, og kanskje like viktig, fordi verneplikten bidrar til at flere unge mennesker, fra alle deler av det norske samfunnet, på den måten blir kjent med forsvaret. Flere nordmenn får et forhold til trusselbildet vi står overfor, og en forståelse for viktigheten av å forsvare landet mot angrep utenfra.

Store forventninger

Verneplikten forankrer forsvaret i folket. Den bygger tillit mellom folk og forsvar. Det er særlig viktig i en tid som dette, med et mer urolig sikkerhetspolitisk bilde enn på lang tid. Angrep kan komme i andre former enn en klassisk invasjon. Vi har sett forsøk på å påvirke demokratiske valg hos våre allierte, det har vært hackerangrep og andre mer isolerte hendelser som må regnes som angrep, men som ikke kan møtes med ren våpenmakt.

Dette krever en bredere tilnærming til hva et forsvar skal være enn det vi tradisjonelt har tenkt på som forberedelser til en krig. Men det betyr ikke at det klassiske forsvaret, med styrke til å forsvare seg både til vanns, på land og i luften, blir mindre viktig. Tvert om. Vi må være forberedt på både nye og gamle former for angrep på Norge.

Vi har store forventninger til den nye forsvarssjefen. Og ikke minst - til politikernes evne til å gjøre det som er nødvendig for å sikre Norges sikkerhet.

Publisert: 17.08.20 kl. 07:38

Les også

Fra andre aviser