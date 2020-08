Kommentar

Vaksinen kan gjøre deg sykere

Av Astrid Meland

Putin har godkjent en vaksine mot corona. Den ville ikke jeg tatt.

De fleste virus har et eller annet smart triks for å snike seg forbi kroppens forsvarsverk. De slår av noen knapper i immunsystemet vårt.

Meslinger gjør immunsystemet halv-dement og det blir «hei, du er ny her» hver gang virus kommer inn i cellen.

Det blir noen milliarder «hei». Immunsystemet oppdager derimot HIV, men viruset forandrer seg i et sånt tempo at HIV-viruset som kom inn i kroppen din, snart er et helt annet. Derfor finnes ingen vaksine.

SARS klarte å finte ut deler av immunsystemet. Det ser også ut til at SARS-COV-2 har den evnen. Men her trengs mer forskning.

Har du hatt SARS har du immunitet, antagelig også mot dagens pandemi.

Med Denguefeber er det omvendt. Første gang får du noe som ligner influensa. Neste gang kan du dø, om du er en av de uheldige. Antistoffene som vanligvis gir immunitet, slå seg sammen med viruset og lager virusfabrikker.

En vaksine kan altså gi mye bedre beskyttelse enn det å ha overlevd en infeksjon gjør.

De som lager vaksine bruker deler av dødt eller svekket virus for å etterape infeksjon. De kan klippe bort virusets sleipe triks og la være å ta med den skumle delen av viruset i vaksinen.

Men de kan også dumme seg ut og ende opp med å ta med selve trikset. Da kan de vaksinerte rammes hardere av sykdommen enn de som aldri fikk noen sprøyte.

Det er ingen konspirasjonsteori at ekspertene har laget coronavirus i laboratorium. Det har amerikanske og kinesiske forskere gjort sammen for å undersøke faren for en ny corona-pandemi.

Og vi kjenner til at virus har sluppet ut av laboratorium ved uhell. Det skjedde for eksempel med SARS, og det ga dødsfall.

Det som ikke er sannsynlig, er at det nye coronaviruset er noe kineserne har laget i et laboratorium og sluppet ut. Det meste tyder på at SARS-COV-2 ble til i naturen.

Men det har vist seg i labben og dyreforsøk at vaksinen man jobber med, kan forverre sykdommen man vil bekjempe. Det har også skjedd med coronavirus.

Fenomenet ble først oppdaget på 1960-tallet, da legene skulle lage en vaksine mot luftveissykdommen RS. I vaksinen brukte de dødt virus.

Barn som ble injisert klarte seg dårligere enn de som ikke fikk vaksine.

Da SARS1 kom i 2003 begynte man igjen å jobbe med vaksiner basert på dødt virus.

Dyretester tydet på at det samme var i ferd med å skje på nytt. Man så at vaksinen gjorde immunsystemet overaktivt og ødela dyrenes lunger. Det samme har man sett med coronavaksiner for husdyr.

Arbeidet med en vaksine mot SARS fortsatte med andre metoder. Men interessen og pengene forsvant da sykdommen ble borte.

Alle de mislykkede vaksineforsøkene har likevel gjort det enklere å starte opp igjen i dag. Og vi vet også hvor farlig det kan være, om man hopper over en fase i vaksineutviklingen.

Problemet med Sputnik-vaksinen som Vladimir Putin denne uken sa var godkjent, er at russerne har hoppet over en god del som er obligatorisk. Vaksinen er etter det magasinet Science har klart å grave opp, bare testet på noen få personer.

Det er altså ikke en vaksine ennå.

Nå skal den injiseres på tusenvis av mennesker. Og da kan man oppdage sjeldne bivirkninger.

Rundt 165 selskap er med i konkurransen om å få godkjent en vaksine mot covid 19. Vi vet fra før at 95 prosent av alle som kommer seg til siste fase, mislykkes.

Det kan hende Putins mikstur er en av dem som vil fungere. Med så mange alternativ er det i alle fall en sjanse for at noen vil klare det.

Men førstegenerasjons vaksine mot covid vil neppe utrydde sykdommen. Vaksinerte vil antagelig få en mildere sykdom som ikke er like smittsom, men det er ikke sikkert de slipper unna sykdom.

Amerikanske myndigheter vil godkjenne en covid-19 vaksine som gir mer enn 50 prosent beskyttelse.

Det er ikke helt ulikt influensavaksinen. Viruset endrer seg for raskt til at vi får vaksinert bort sykdommen. Immunsystemet har bare hilst på deler av viruset forrige sesong.

Et annet problem med vaksinen er at eldre med svakt immunforsvar blir vaksinert på høsten, og at immuniteten vaksinen ga dem alt er «tynnet ut» når sykdommen slår til i mars.

Immunitet er ikke enten eller. Man kan ha bare litt eller være helt beskyttet.

80 prosent får milde symptomer av covid 19. Da er det krise å vaksinere millioner med noe som gjør sykdommen mer alvorlig. For de aller fleste ville uansett ha klart seg bra.

Det strenge regimet rundt vaksine, skal avdekke slike svakheter. Helt sentralt er det å finne ut om de som virkelig trenger vaksinen, tåler den og virkning av den.

Men det har en risiko. De gamle og syke tester man derfor til sist. Eksperimentene starter på unge og friske dyr, dernest friske mennesker.

Slike som Vladimir Putins datter. Hun har ettersigende fått den russiske vaksinen og endte bare med 38 i feber et lite døgn.

Men betyr lite for dem som virkelig trenger beskyttelse for covid-19. Sånn sett hadde det vært mer betryggende om Vladimir Putin (67) hadde latt seg vaksinere.

