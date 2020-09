AVVISER KRITIKK: – VG hevder at «SIANs mål er å skape så mye vondt blod at det koker over». Nei og atter nei, skriver Arne Tumyr, tidligere leder i gruppen. Foto: Terje Bringedal

Europarådet er på linje med SIAN

I stedet for å angripe de som har kontroversielle meninger og som på fredelig vis fremmer disse i det offentlige rom – er det ikke mer riktig å ta fatt i de krefter som svarer med vold?

ARNE TUMYR, tidligere leder i SIAN

VG skriver på lederplass 31.08 at SIAN «har igjen lykkes med å provosere frem voldelige demonstrasjoner». Ja, muslimer, såkalte antirasister og deler av den politiske venstresiden synes vi provoserer, men i et demokrati er det nettopp utfordringer, nye ideer og ny kunnskap som kan bidra til det som er positivt for samfunnsutviklingen.

Er det akseptabelt at aggresjon og vold mot meninger og holdninger noen ikke liker – må møtes med et massivt politioppbud – fordi liv og helse er i fare? I stedet for å angripe de som har kontroversielle meninger og som på fredelig vis fremmer disse i det offentlige rom – er det ikke mer riktig å ta fatt i de krefter som svarer med vold?

VG hevder i samme artikkel at «SIANs mål er å skape så mye vondt blod at det koker over». Nei og atter nei, for som det heter i våre vedtekter: «Organisasjonens formål er å motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge. Islam er en totalitær politisk ideologi og bevegelse som er i strid med Grunnloven og lovverket i det norske samfunnet.»

Europarådet sier i prinsippet det samme: Sharia-lover er uforenlig med menneskerettighetene og demokratiet.

I lederartikkelen hevdes det videre at SIAN står for rasisme, islamfrykt og intoleranse. Rasismebeskyldningen er feilslått. Heller ikke kristendommen, kommunisme, islamisme eller andre ideologier representerer rasisme. Ja, vi frykter islam – ikke i betydningen av at vi er villige til å kjøpe ro og fred ved å underkaster oss – men fordi vi ser hva islam fører med seg.

Det er ikke SIAN, men de som er indoktrinert av islam som står for intoleransen.

Den sekulære muslimen, Sylo Taraku, forsøker å renvaske islam. Mens han i september 2019 hevdet at islam og demokrati kan gå sammen, påstår han i sin VG-kronikk i år at spenninger i islam-debatten kan gjøre Norge mindre trygt.

Underforstått – det er SIAN som har ansvaret for at Norge eventuelt blir mindre trygt. Her refereres til PST som i klartekst sier at hadde SIAN holdt kjeft hadde ikke muslimene utøvet vold. Hadde menneskene i 1930-årene vært musestille overfor Stalin og Hitler hadde det ikke blitt krig.

