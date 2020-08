VIL BLI LEIAR: – I den grad ein skal lære av Venstres historie, trur eg først og fremst vi som er aktive i partiet i dag la oss inspirere av viljen til å innta nye og radikale standpunkt. Ikkje fordi det alltid er så politisk opportunt. Men fordi det er rett, skriv Sveinung Rotevatn. Foto: Frode Hansen

Debatt

«Kvifor er du med i Venstre, eigentleg?»

Eg kjem til å svare at eg er med i Venstre fordi vi kjempar ein kompromisslaus kamp for at alle skal kunne leve frie og verdige liv. Uavhengig av kor dei bur i landet – og i verda.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

SVEINUNG ROTEVATN, klima- og miljøminister og leiarkandidat i Venstre

Når eg møter folk på fest, brukar samtalen fort å handle om Venstre. Fordi dei aller fleste veit at eg er Venstre-politikar, og då vil dei gjerne diskutere partiet. Vitsane sit ofte laust. Partiet som kan ha landsmøte i ein telefonkiosk. Som alltid strevar med sperregrensa. Som er så små at feilmarginen på meiningsmålingane tilseier at vi kanskje ikkje eksisterer i det heile tatt.

På grunn av dette har eg, i likskap med dei fleste venstrefolk, ei godt utvikla evne til sjølvironi. Og når folk spør meg «kvifor er du eigentleg med i Venstre», har eg gjerne eit kvikt og vittig svar på lur.

Vel, no har eg altså stilt meg til disposisjon til å ta over leiarvervet i partiet. Det kjem litt vitsar no også. Og spørsmålet «Kvifor vil han seg sjølv så vondt», er gjennomgangstonen i mange politiske kommentarar. Og sjølv om eg sikkert kunne svart noko litt sjølvironisk også no, har eg i det siste tvunge meg sjølv til å tenke litt betre gjennom svaret. Kva er eigentleg grunnen til at folk engasjerer seg i dette vesle, rare og utskjelte partiet? Og kvifor har eg lyst til å leie det?

les også Melby, Rotevatn og Raja vil lede Venstre

Venstre har ei lang historie, som mange av oss er veldig stolte av. Men eg for min del meldte meg ikkje inn i Venstre på grunn av Gunnar Knudsen og Johan Sverdrup heldt på med for over hundre år sidan. Eg meldte meg inn fordi eg oppriktig trur at eit kvart sunt demokrati treng eit liberalt sentrumsparti. Eit parti som tek utgangspunkt i trua på den myndige samfunnsborgar og at ein kan gjere framsteg saman, ikkje klassekamp, særinteresser eller populisme i sine ulike versjonar. Det partiet er Venstre, og difor meldte eg meg inn.

I den grad ein skal lære av Venstres historie, trur eg først og fremst vi som er aktive i partiet i dag la oss inspirere av viljen til å innta nye og radikale standpunkt. Ikkje fordi det alltid er så politisk opportunt. Men fordi det er rett. Nokon måtte vere dei første som sa at «jo, kanskje familieverdiane overlever at homofile får lov til å gifte seg med den dei er glad i». Nokon måtte sjå forbi symbolpolitikken og femti års mislukka investeringar i straff, og seie at «jo, kanskje skal vi sjå på narkotikamisbruk som ei helseutfordring, ikkje ein grunn til å bure inne medborgarar vi helst ikkje vil sjå». Det partiet var Venstre.

Liberale gjennomslag i politikken har alltid møtt krass kritikk frå konservative krefter. Men vi brukar å få rett til slutt. Det er difor samfunnet går framover. Hittil har ingenting blitt sagt utan at nokon var den første til å seie det. Og det bør Venstre halde fram med å gjere.

les også Den autoritære fristelsen

Men at Venstre har spelt ei viktig rolle historisk er som sagt ikkje det viktigaste for meg. For eg trur faktisk vi kan spele ei endå viktigare rolle framover. Det politiske landskapet er i endring. Arbeid mot kapital, Ap mot Høgre er ikkje lenger den altoverskyggande konfliktlinja i politikken. Heldigvis. For det viktigaste spørsmålet i vår tid er faktisk ikkje kven som er for ein formuesskattesats på 0,85 prosent, og kven som helst vil opp på 1,5 prosent. Det er langt viktigare å nå 1,5-gradersmålet.

Det som blir ei viktigare og viktigare skillelinje, er om ein ønskjer at Noreg skal vere eit ope og inkluderande samfunn, eller om vi skal lukke oss inne. Sterke krefter i mange land jobbar for mindre handel mellom land, svekking av menneskerettane, ignorering av klimatrugsmålet, mindre internasjonalt samarbeid og å la verdas forfulgte sigle sin eigen sjø. Venstre må stå for det motsatte.

Og ikkje berre skal vi stå for openheit, fridom og liberalt demokrati i Noreg. Vi skal også ha eit internasjonalt utsyn. Då eg var Unge Venstre-leiar besøkte eg Kviterussland, og fekk vener blant dei opposisjonelle der som jobbar for å mobilisere demokratiske krefter mot det autoritære regimet. I dag marsjerer dei i gatene. Eg håpar fridomen omsider vinn fram, i Europas mørkaste hjørne.

les også Trine Skei Grande: Angrer ikke på å ha bygd opp sterke kandidater

Er Venstre det einaste partiet i Noreg som engasjerer seg for menneskerettar, for klima, og for verdiliberale saker? Nei. Heldigvis. Men eg meiner vi er partiet som gjer det mest konsekvent, og som eg i størst grad stolar på at har ein ryggmargsrefleks som alltid går riktig veg når det handlar om å skape reelt frie liv for folk. Det ser eg i den kompromisslause kampen for personvernet. Eg ser det i omsorga for dei som treng støtte frå fellesskapen til å leve verdige og meiningsfulle liv. Og eg ser det i det konsekvente og langvarige arbeidet for å sikre ein god og gratis skule for alle, slik at ingen - uansett sosial bakgrunn - blir overlatt til seg sjølv.

No skal det seiast at då eg ein regntung haustkveld i 2007 sat på studenthybelen min i Bergen og fylte ut innmeldingsblanketten til Venstre, var det ikkje alle desse spørsmåla som var i tankane mine. Det som kanskje først og fremst var i tankane, var klima- og miljøsaka. Eg opplevde Venstre som partiet som både tok miljøet på størst alvor, men ikkje minst som partiet som stilte med dei beste løysingane. Ikkje messing om nullvekstøkonomi, nedgang i levestandard eller moralisering over folk sine livsval. Men derimot konkret løysingar som gjer at det løner seg å velje grønt i kvardagen. Skjerpingar av CO2-avgifta, fordelar for elbilar, betre og billegare kollektivtrafikk. No set vi dette ut i live. Klimagassutsleppa i Noreg har gått ned i fire på rad. Denne positive trenden vi ikkje kan tillate at blir reversert. Då trengs eit sterkt Venstre.

Så når Venstre står for alle desse flotte tinga, kvifor er det ikkje fleire enn 4,4 prosent som stemmer på partiet? Eg trur mykje av nøkkelen ligg å gjere politikken vår forståeleg for folk. Å snakke om næringsfridom og avbyråkratisering er vel og bra – men røyrleggjaren i Hardanger må forstå kvifor dette er viktig for han og dei tre tilsatte i bedrifta hans. Det er nemleg ikkje alle småbedrifter som driv med app-utvikling eller økodesign (noko Venstre må bli flinkare til å hugse). Skal vi klare å fronte politikk som er relevant i kvardagen til folk, er vi avhengige av å bli flinkare til å lytte, flinkare til å reise og flinkare til å kommunisere.

les også Rotevatn vil bli Venstre-leder

Så, neste gong nokon spør meg på fest, «Kvifor er du med i Venstre, eigentleg?», kjem eg til å svare alt dette? Nei, eg gjer vel ikkje det. Og eg kjem heller ikkje til å ta med meg utskrifter av kronikken og dele ut til moglege interessentar (sjølv om det ville vore ein veldig Venstrete ting å gjere).

Men eg kjem til å svare at eg er med i Venstre fordi vi kjempar ein kompromisslaus kamp for at alle skal kunne leve frie og verdige liv. Uavhengig av kor dei bur i landet – og i verda. Og eg trur eg kan overbevise fleire om at det er ein kamp som er verdt å kjempe.

Publisert: 21.08.20 kl. 07:30

Fra andre aviser