ENDA EN GRUNN TIL Å IKKE DRA NOE STED: Å feriere i Danmark er allerede lite aktuelt, på grunn av corona. Nå er det rekorddyrt og. Foto: Bjørn Thunæs

Nå koster en øl 175 kroner i Køben

Den norske kronen er rekordlav. Det gjør det svinedyrt å kjøpe noe fra utlandet.

For nå er det ikke særlig sjovt å være norsk i Danmark. Eller å handle noe fra utlandet.

At den danske ølen er blitt så dyr for oss nordmenn, kommer av at danskens krone er knyttet til euroen. De har i praksis ikke egen valutakurs.

På den kjente restauranten Cafe Europa på Amager Torv i København, koster en Tuborg classic stor øl (0.75) hundre danske kroner.

Den må du nå betale 175 kroner for!

Om du sniker deg til å harryhandle i Sverige, blir det også en mye dyrere fornøyelse enn tidligere. 100 svenske kroner koster nå 110 norske.

Det historiske kronekursfallet får ekspertene til å snakke om brannsalg og nedsmelting.

Du kan følge med på E24 selv. Dollaren koster over 12 kroner. Euroen over 13.

Det betyr at det meste blir dyrere. En fotballkamp i Barcelona må du punge ut for. Og vin. Alt fra burgund til prosecco. Det samme gjelder serranoskinke og andre godsaker fra Europa, Hawaiiskjorter og lastebiler fra USA. Og vi importerer nesten alt: Klær, biler, vaskemaskiner også videre.

Dyr dollar merkes fordi Ola og Kari nordmann handler fra USA. Enda viktigere er det at priser avregnes i dollar. Og at mange andre land også er knyttet til dollar. Samtidig er euroen blitt enda viktigere for Norge. Ifølge SSB importerer vi 60 prosent fra EU. Og også euroen styrker seg mot krona.

Akkurat nå sitter folk i norsk næringsliv og prøver å sikre seg, samtidig som de regner på hvor mye dyrere alt blir, alle de delene og utstyret de trenger, som de kjøper inn i dollar eller euro.

De som har valutalån, er ille ute nå. Det er heller ikke like aktuelt å handle interiør, sjampo og klær på eBay.

Når vi en gang kan dra på ferie igjen, får vi håpe kronen har styrket seg. Ellers blir det en ufrivillig luksusferie.

Vi har ikke sett slike svekkelser av kronen på 30 år.

Det skjer samtidig med at oljeprisen når rekordlave nivå på 25 dollar fatet.

Dette er verre enn under oljeprisfallet, da bunnen ble nådd på 27 dollar fatet. Oljeprisen kollapser på grunn av corona, som har ført til at etterspørselen har gått ned omkring 10 millioner fat per dag av en totalproduksjon på 100.

Samtidig foregår det en priskrig mellom Russland og Saudi-Arabia, som styres av to machomenn som ikke klarer å bli enige om å begrense produksjonen. Både president Vladimir Putin og Saudi-Arabias leder MBS pumper opp olje for å kompensere for prisfallet og tvinge konkurrentene til å slå av kranen.

Prisen spås så langt ned som i ti dollar fatet av det norske analyseselskapet Rystad energi, ifølge DN.

Det eneste som er billig er altså olje, gass og kraft.

Men det er det ikke mye trøst i.

Om folk flest skal unne seg noe billig luksus i disse tider, er det å ha det varmt inne. Strømmen koster nå knapt ti øre per kilowattime. Det er latterlig lavt.

Den som har badstue, kan altså bare skru opp. Og ta gjerne med et glass vin. Om du har noe hjemmelaget. Men nb! Ikke på hytta.

Publisert: 19.03.20 kl. 11:51 Oppdatert: 19.03.20 kl. 12:22

