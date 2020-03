VIL STRAMME INN: Frps nestleder Sylvi Listhaug. Foto: Helge Mikalsen

Sylvi Listhaug har et poeng

For å hindre en ny asylbølge er symbolpolitikk viktig. Men vi får neppe syklende flyktninger over norskegrensen denne gangen.

«Festning Europa», i sin tid et argument mot EU, er i ferd med å bli mer av en realitet. Etter asylbølgen for fire år siden har land etter land i Europa satt opp murer. Norge er blant dem som fortsatt har grensekontroll.

Lenger sør er situasjonen vanskelig. Millioner av flyktninger og migranter ønsker seg inn.

Det er særlig tre ulike områder det er snakk om nå. Helt nord i Tyrkia opp mot grensen til Hellas, prøver migranter å komme seg inn i EU etter at tyrkiske myndigheter åpnet sin side av grensen.

Sør i Tyrkia står opp mot en million syriske krigsflyktninger på syrisk side. I tillegg er forholdene i flyktningeleirene på de greske øyene stadig verre.

Men selv om den tyrkiske grensen er åpnet, er det ikke så sannsynlig at Norge får en ny flom av flyktninger og migranter fra Tyrkia.

Tyrkia hevder at en million flyktninger er på vei. Men tallene på bakken er mindre dramatisk. Så langt snakkes det om at 3000 har klart å forsere den greske grensen. En del av disse er pågrepet av gresk politi.

Lenge før noen kø er dannet, krangler norske politikere om hvem som kan stoppe køen.

Det kan høres ut som de er svært uenige. Antakelig er det en overdrivelse. Høyre og Frp er enige - sammen med Ap - om at de ikke ønsker noen liberalisering.

Ser man på detaljene i det de sier, finner man heller ikke de store forskjellene.

Frp fremmet på tirsdag ti hasteforslag i Stortinget. Det meste er kjent fra før. Sylvi Listhaug reklamerer med at hun vil nekte alle som har vært i Tyrkia å få asylsøknaden behandlet.

Høyre avviser det ikke. Og kanskje kan det la seg gjøre. I alle fall for folk som har oppholdt seg en stund i Tyrkia, noe Erna Solberg også var inne på i Politisk kvarter på NRK tirsdag.

Solberg sier folk som kommer må reise tilbake til Tyrkia fordi det er et trygt tredjeland. De behøver altså ikke beskyttelse i Norge. Det samme har Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg fremhevet.

Og utlendingsloven åpner for dette.

Et problem er at Tyrkia ikke er et trygt land for alle, for eksempel for kurdere og regimekritikere. Et annet er at Tyrkia kan nekte å ta folk tilbake. Derfor kan Listhaugs forslag være vanskelig å sette ut i livet.

Jeg tolker det hun sier mest som et symbolsk utspill og et ønske om å markere seg som streng. Og det er et poeng også utover velgerfrieri, å signalisere dette. Det er ingen løsning for folk å begynne å gå nordover i Europa for å bli stoppet på neste grensepost.

Å komme seg til Norge er blitt verre. Fly- og ferjeselskapene stopper reisende uten pass og visum. På Svinesund er det ekstra grensekontroll. Det er vanskelig å passere uhindret gjennom land på Balkan, Østerrike og Tyskland og komme seg til Norge.

Hva Tyskland gjør de neste dagene, blir førende for vår og EUs politikk. Og ifølge Deutsche Welle har migrantene laget plakater for å be den tyske forbundskansleren Angela Merkel om hjelp.

Under den forrige flyktningkrisen sa hun «Wir schaffen das» og det kom en million migranter til Tyskland. Signal om liberale regler var også årsaken til at Sverige fikk over 100 000 asylsøkere, mens Norge fikk noe over 30 000.

Tyskland sier ikke det samme nå.

– Det er ikke noe poeng i å komme til Tyskland, vi kan ikke ta dere inn, sier Friedrich Merz som kan bli den som tar over etter Merkel.

Og når Tyrkia presser på for penger og støtte, er ikke svaret en liberalisering av europeisk flyktningpolitikk. Svaret må være en annen politisk løsning i regi av EU og Merkel.

Men om avtalen med Tyrkia går i stå, er det alvorlig. Og for Norge er det smart å være føre var.

Signalene om en stram, norsk politikk, kan først og fremst bli svekket av regjeringspartiet Venstre, som ifølge NTB heller mot en liberalisering. KrF på sin side, ønsker status quo og er med på en innstramming om det blir nødvendig.

Kommer det mange rapporter om farlige, voldelige situasjoner fremover, vil presset øke på norske og europeiske politikere. Da kan det tenkes at det kommer krav om å ta imot grupper av flyktninger fra Hellas, slik Norge gjorde i 2016. Krefter i Ap kan også komme til å kreve det.

Og det vil bedre en vanskelig livsituasjon for noen hundre mennesker. Men for millioner av syrere i Idlib og andre steder, vil situasjonen være like fortvilt.

Listhaug og Solberg har rett i at norske milliarder brukes langt mer effektivt i nærområdene. Det fordrer naturligvis at de går inn for å bevilge pengene, ikke bare postulerer sammenhengen.

Noen rettferdighet er det ikke å finne noe sted i dette.

Vi nordmenn liker å se for oss at hardt arbeid har gjort oss velfødde.

Men det er hvor du er født og vokser opp, som betyr mest for hva slags utkomme du får i livet. Fattigfolk i USA tjener omtrent det samme som høyere middelklasse i India.

Og det å bo i Norge, det er som å vinne i Lotto. Dessverre er vinnersjansene små.

Publisert: 04.03.20 kl. 12:22

