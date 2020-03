OPPFORDRING: – Jeg har en sterk tro på at vi er her på jorda for å ta vare på hverandre. For å kjempe for rettigheter vi selv tar som en selvfølge, men som så mange ikke har, skriver Katrin Glatz Brubakk. Foto: Privat

Debatt

Feirer de kvinnedagen i Moria?

Til syvende og sist er vi alle i samme båt. Vi kan ikke virkelig feire kvinnedagen før alle er med, skriver barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk.

Katrin Glatz Brubakk, Feltarbeider for Leger uten Grenser

En flyktning må forlate så mye. Språk, kultur, fellesskap, støtte og venner. Lyder og lukter. Følelsen av trygghet og rutine. Men det er også tap av identitet. Ta et lite øyeblikk og tenk på alle identiteter du bærer som kvinne: yrkesaktiv, humørspreder, bestemor, nabokjerring, atlet eller gourmet, masekopp, organisator, mor, tante, filletante.

Hvilke av disse identitetene er det greit for deg å gi fra deg? Trolig ingen! Vi er hele mennesker og fungerer best som hele mennesker. Men som flyktning mister du alt dette. Når du ankommer stranden på Lesvos og fraktes til leiren Moria, er det ingen som spør om det var akkurat du som var god til å synge, om du hadde barnetekke, om du var gatas vaktbikkje eller den som lagde de beste pannekakene. Man spør om navn og hvor du er født. Og ut fra det bedømmes din skjebne.

I min jobb som barnepsykolog snakker jeg selvsagt med barna, men også mye med mødrene. De fortvilte mødrene som ikke lenger kan være mor slik de ønsker å være det. Det er lite kokemuligheter i leiren og tilgangen til mat er elendig. Hvordan skal man kunne gi barna den næringen man vet de trenger for å holde seg friske?

Jeg har trøstet fortvilte mødre som har barn som er så redde at de ikke tør gå ut av teltene, som trekker seg unna og ikke lengre leker, som ikke smiler, som ikke snakker. De gråter seg i søvn og våkner av mareritt. Og hva skal mammaene gjøre? Mammaer som har vært vant til å kunne trøste og roe sitt barn. Men som nå vet at det er knivstikkinger daglig i leiren og ikke kan fortelle barnet at det er trygt. Som ikke får roet dem om natten fordi hun på nabomadrassen hele tiden roper ut sin frykt og fortvilelse. For hvordan synger du natta-sang når gråten sitter i halsen?

Siden min første reise til Lesvos i 2015 har jeg hørt politikerne si det samme: vi ser etter langsiktige løsninger. Vi må samarbeide. Vi må hjelpe der de er. Og siden 2015 har ingenting av dette skjedd. Leger Uten Grenser har advart i flere år mot den humanitære krisen vi nå ser. Flyktninghjelpen. Dråpen i Havet. Selv Europarådets flyktningkommisær og FN har advart og bedt om evakuering. Men INGENTING skjer. Eller jo – det blir stadig verre. Matkøene blir lengre. Stadig flere barn selvskader. Blir sykere.

Som hjelpearbeidere gjør vi så godt vi kan. Vi syr sammen når ungdommer selvskader, vi gir håp der en ung kvinne vil ta sitt eget liv, vi trøster der fortvilelsene tar overhånd. Men uansett hva vi gjør, er det som å plastre et brannsår, mens Europa tvinger dem til å bo i det brennende huset.

Jeg har en sterk tro på at vi er her på jorda for å ta vare på hverandre. For å kjempe for rettigheter vi selv tar som en selvfølge, men som så mange ikke har. Selv ikke her hos oss i Europa. Menneskerettigheter. Flyktningers rettigheter. Barns rettigheter, kvinners rettigheter. For til syvende og sist er vi alle i samme båt. Vi kan ikke virkelig feire kvinnedagen før alle er med.

Publisert: 08.03.20 kl. 09:44

