KRITIKK: - Hans-Wilhelm Steinfeld (bildet) er ikke så nøye med sannheten, skriver Pål Steigan i et svar til Steinfeld.

En politisk leiesoldat uten argumenter

debatt

Publisert: 01.03.18 09:57

MENINGER 2018-03-01T08:57:15Z

Hans-Wilhelm Steinfeld, som nå arbeider som påvirkningsagent i selskapet Corporate Communications retter i VG et rasende angrep på meg og mener at jeg er en «bærer av Norges tankeskam», hva nå det betyr.

PÅL STEIGAN, blogger og tidligere formann i AKP (m-l)

Argumentet er at jeg angivelig «forsvarte en massemorder som Pol Pot». Jeg møtte ganske riktig Pol Pot og trodde jeg møtte en nasjonal frigjøringsleder som nylig hadde stått i spissen for kampen mot USA terrorbombing. Seinere gikk det opp for meg at jeg hadde tatt feil av både ham og det kambodsjanske regimet. Det har jeg skrevet sjølkritisk om mange ganger.

Men Norge fortsatte å anerkjenne Røde Khmers regjering ti år etter at jeg var der.

En mann har enda flere menneskeliv på samvittigheten enn Pol Pot. Den mannen er Henry Kissinger, som ikke bare var med på å gi ordren om å teppebombe alt som beveget seg i Kambodsja. Han var også medansvarlig for USAs kjemiske krigføring i Indokina og julebombinga av Hanoi i 1972. Og han samarbeidet med Røde Khmer fra 1975. USAs krig mot Indokina drepte minst 3-4 millioner mennesker da den pågikk, og den dreper og lemlester fortsatt folk i Vietnam.

Folkemorderen Kissinger ble mottatt som æresgjest av Erna Solberg i 2016, og hun kan ikke si at det er fordi hun ikke vet hva det er han han gjort. Men sånt hefter ikke Steinfeld seg med. Han er altså ikke konsekvent i sin angivelige moral.

Han er heller ikke så nøye med sannheten. I Dagsnytt 18 sa han at russerne hadde kritisert Carl Bildt for å være CIA-agent, og det viste hvor ville de var. WikiLeaks har dokumentert at Bildt i sin tid ga informasjon til CIA, og dette er slått fast på forsidene av Expressen og Aftonbladet . Steinfeld brukte også som eksempel på Russlands aggresjon at de bygger seg militært opp på Kolahalvøya. Nå må det vel innrømmes at dette er russisk territorium, mens de USA-basene som nå bygges opp på Værnes, Rygge og i Troms befinner seg tusenvis av kilometer fra USA.

Steinfeld tar Sovjetunionens siste president, Mikhail Gorbatsjov, som vitne for at den russiske staten degraderes. Det kan hende, men den virkelige degraderinga av den russiske staten fant sted da Steinfelds helt Boris Jeltsin regjerte landet. Da falt den mannlige levealderen med ti år, BNP ble halvert og oligarkene stjal samfunnseiendommen.

En gang var det artig å høre på Steinfeld, men nå er det mest rumling av tomme tønner jeg hører. Og det er ikke jeg som påstår at hans røst, tastatur og penn er til salgs. Det står på hjemmesidene hans.

Steinfeld håper at jeg blir glemt. Det må han gjerne. Men det er mange flere som leser steigan.no dag enn det var som leste Klassekampen på søttitallet.