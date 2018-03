Listhaug ut. Hareide inn?

Publisert: 21.03.18 06:26

Med Sylvi Listhaug ute av regjeringen ligger veien åpen for KrF - partiet som Listhaug mener er helt uten ryggrad og styring.

Sylvi Listhaug har foraktet KrF helt siden hun ble statsråd. Det har vært åpenbart at hun ikke har ønsket å sitte rundt Kongens bord sammen med partileder Knut Arild Hareide og hans folk. Gang på gang har Listhaug ydmyket KrF-lederen. Slik har hun skapt stadig større motstand internt i KrF mot at partiet skal gå inn i Solbergs regjering.

KrF på sin side gikk til valg på å bli kvitt Listhaug. Partiet har lenge vært delt i synet på hvor det hører hjemme i det politiske landskapet. Med Sylvi Listhaug tilbake på Stortinget kan det valget bli lettere å ta. Erna Solberg er en populær statsminister. Hun leder en etablert regjering. Dersom KrF går inn, blir det en flertallsregjering. Partiet kan få flere profilerte statsråder, og stor innflytelse over regjeringens politikk. Det ligger mye makt i å styre et departement, med alle de små og store daglige avgjørelsene det innebærer.

Ekstra smertelig

Alternativet for KrF er å knytte seg til et Ap i krise, med en upopulær partileder. Og ikke minst - uten å vite stort om hva en mulig fremforhandlet regjeringsplattform kan komme til å inneholde. Dette fremstår som et langt mer usikkert kort enn å knytte seg til Erna Solbergs regjering. KrF hadde tross alt en forpliktende samarbeidsavtale gjennom hele forrige stortingsperiode. Hareide og hans folk kjenner de andre partienes smertepunkter. De vet mye om hva de kan få, og hva de må gi.

For Listhaug må det fremstå som ekstra smertelig at hun med sin avgang åpner for at KrF endelig kan gå inn i regjeringen, slik Solberg så lenge har ønsket. Listhaug forlot statsrådsposten svært motvillig. Men det var uunngåelig. Listhaug falt for eget grep. Hun har bare seg selv å takke for at det gikk som det gikk.

Liten støtte i gruppa

Nå venter stortingslivet. Mange har fryktet at Listhaug vil skape langt mer konflikt og splittelse på Stortinget enn hun har gjort som statsråd. Statsminister Erna Solberg har åpenbart ment at hun temmet Listhaug ved å ha henne i regjering. At Listhaug ville ført en mye mer ytterliggående og provoserende stil utenfor, og polarisert det offentlige ordskiftet enda mer enn hun har gjort som statsråd.

Det kan hende at dette viser seg å være feil. Statsrådsposten kan ha vært en plattform som ga Listhaug et større spillerom enn rollen som stortingsrepresentant kommer til å gjøre. Nå må hun jobbe seg inn i Frps stortingsgruppe, skaffe seg en posisjon og en plattform uten det apparatet og den innflytelsen som ligger i rollen som statsråd.

Det blir ikke uten videre enkelt. VG kan fortelle at Listhaug har liten støtte i Frps stortingsgruppe. Mange der har opplevd henne som fraværende og lite støttende. De mener hun har vært mer opptatt av seg selv og sin egen popularitet enn av å bygge andre rundt seg.

– Svært mange mener at hun ikke er en lagspiller. Hun er lite tilstede, og gjør ingenting for å få relasjoner til andre representanter, sier en av Frps stortingsrepresentanter til VG.

En smørje

Listhaugs viktigste maktbase har ikke vært partiet, men Facebook. Hun har 160.000 følgere her. De fleste av dem heier på henne. Hun får tusenvis av kommentarer på alle innleggene sine, og ofte titalls tusen likes. Mange av følgerne er oppriktige og skikkelige mennesker som beundrer Listhaug og føler at hun representerer dem bedre enn andre politikere gjør.

Men det er også følgere her som står for holdninger som ikke hører hjemme i et demokratisk samfunn. Mennesker som sprer rasisme og konspirasjonsteorier, som mistenkeliggjør andre politikeres motiver, og som undergraver institusjoner som bærer det norske samfunnet. Kommentarfeltet på hennes Facebook-side er tidvis en smørje av Ap-hat, muslim-hat og mistillit til alle andre enn Listhaug og hennes parti.

Historien om Listhaug?

Spørsmålet nå er om Listhaug klarer å bygge ut sin maktbase fra plassen på Stortinget, og om hun i sin friere rolle som folkevalgt makter å trekke resten av Frp i sin retning. Enkelte frykter at hun kan utfordre dagens Frp-ledelse, og Siv Jensens regjeringsprosjekt. At Listhaug skaper sin egen fløy i partiet som blir mer lik de ytterliggående høyrepartiene som vi finner i mange andre europeiske land.

Kanskje går det slik. Men det er slett ikke sikkert. Historien om dagen i dag kan også bli at Sylvi Listhaugs glansdager var tiden hennes som statsråd. At hun ble mindre synlig som stortingsrepresentant. Og at det var hun som banet veien for en borgerlig flertallsregjering i Norge - der også KrF var med.