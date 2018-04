KONTOR: Addictologi Akademiets lokaler på Sinsen i Oslo. Foto: Sørbø, Krister

Terapi til å bli syk av

kommentar

Publisert: 01.04.18 09:00 Oppdatert: 01.04.18 10:10

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-04-01T07:00:20Z

Når terapeuten presser deg til å fortelle dine innerste hemmeligheter, for så å bruke dem mot deg, er det for å gjøre deg syk, ikke frisk.

Den tidligere rusmisbrukeren Espen Andresen (52) fra Ammerud i Oslo livnærer seg av å behandle andres avhengighet. Han kaller seg addictolog, og sier han hjelper folk med rusavhengighet, sexavhengighet og såkalt medavhengighet.

Men pengene har ikke kommet inn på ordinær måte. I terapi bruker han såkalt «tøff kjærlighet», med grov kjeft og hvor folks betroelser er brukt imot dem . Flere klienter har svidd av hundretusener av kroner for å få livet på rett kjøl. For mange har den kostbare terapien bare gjort vondt verre.

En kvinnelig klient som ble tvunget til å ta timer gjennom jobben, har fortalt VG at hun fikk verbale skyllebøtter som «din feite, late psykotiske kjerring». Hun ble senere tilkjent erstatning, og i dommen, som er anket, heter det at hun ble «sykeliggjort, utsatt for trusler, kontrollert og vært underlagt en uforutsigbar arbeidssituasjon».

Les hele saken: Terapi og trusler

Minner om en sekt

En rekke klienter har fortalt om lignende overgrep, som invadering av privatliv og krav om å bryte med familien.

Det minner om en sekt. Inntrykket forsterkes av at folk som har villet slutte med «terapien» forteller om trusler. Mens folk som fortsatt er innenfor rakker ned på avhoppere.

VG har e-poster, tekstmeldinger, lydopptak og intervjuer som dokumenterer hvordan to straffedømte torpedoer har kontaktet personer som har vært i konflikt med Andresen og hans samarbeidspartner Laila Mjeldheim, som driver Det Norske Kartselskapet, hvor ansatte har drevet med salg, men vært pålagt terapi i arbeidskontrakten.

Lukter svindel

Nå er det vanligvis en dårlig forretningsmodell å behandle kunder som søppel. De kommer sjelden tilbake. Men ideen her har ikke vært å gjøre folk friske. Tvert imot ser det heller ut til at de skal bli syke, nedbrutt og så avhengig av terapien at de fortsetter å betale regningene.

Det lukter svindel, manipulasjon og pengeutpressing av folk som alt er redd nok som det er allerede, for å havne utpå igjen med rus og andre problemer.

Innenfor profesjonell psykologi er det et kjent fenomen at klienter knytter seg for tett til behandleren. Derfor tas grep for unngå en slik relasjon. I denne saken synes målet å være det motsatte. Avhengige, sårbare, ressurssvake folk er påført en ny avhengighet. Det er til å bli syk av.