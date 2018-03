OFFENTLIGE HELSETOPPER: Stig Slørdahl (t.v.), Herlof Nilssen, Lars Vorland, og Cathrine Marie Lofthus (t.h) tjener mer enn statsminister Erna Solberg (innfelt). Foto: Frode Hansen

Lønn for strev

leder

Publisert: 12.03.18 19:39

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-03-12T18:39:10Z

Det er gode grunner til å lønne gode folk godt. At toppledere også i offentlige foretak og virksomheter skal ha høye lønninger, er en selvfølge. Lønn avspeiler funksjon og ansvar.

Sjefer som må stå til rette for hvordan skattebetalernes penger forvaltes har i så måte et særlig ansvar. Det kan i noen sammenhenger også være nødvendig å tilby vilkår som kompenserer for fravær av det sikkerhetsnett i ansettelsesforholdet som vanlige arbeidstagere har.

Vi kan likevel ikke se noen opplagt grunn til at direktørene i norske helseforetak skal ha så fyrstelig betalt, som dagens VG-oversikt viser . At offentlige helsetopper tjener mer enn fagstatsråden, deres øverste sjef, er utfordrende nok. Når de også tjener mer enn landets statsminister bør det ringe noen bjeller. Regjeringssjefens avlønning er 1,63 millioner kr.

Enkelte av de 22 direktørene VG omtaler kan sikkert ha fremforhandlet egne særavtaler, men i hovedsak er det helseforetakenes styre som fastsetter nivået. Det er i styrerommene mangelen på magemål og fravær av forståelse for det store bildet har fått utvikle seg.

Hvor umusikalsk disse millionavtalene, tilleggsgodene og sluttpakkene lyder, kom til uttrykk da direktøren ved Universitetssykehuset for Nord-Norge (UNN), Tor Ingebrigtsen, måtte gå av i februar i år . Ingebrigtsen sa selv opp sin stilling, men var i praksis nødt til å trekke seg etter en serie konflikter ved UNN. Mange fant det underlig at en leder som ikke hadde fungert i jobben ble premiert med en ny prestisjestilling som professor, og attpåtil belønnet med etterbetaling og høy gasje. Ingebrigtsen (54) beholder sin lønn på i underkant av to millioner kr . ut året, hvor han også har studiepermisjon. Etter det betaler UNN 85 prosent av årslønnen frem til han velger å pensjonere seg, ifølge NRK.

Dette er i og for seg ikke Ingebrigtsens «feil». Det er hans tidligere styre som har innvilget den rause avtalen. Det er slike styreledere og styremedlemmer som bidrar til å undergrave tilliten til det offentlige helsevesenet. Midt i en evig pågående debatt om ressursmangel ved sykehusene, medisiner som blir for dyre og poster som må stenges, finner man det opportunt å lage fete lønnspakker til toppledelsen. Hvor lydhørt er det?

Vi mener det nå kan være fornuftig å vurdere om det skal settes et tak for lønn, pensjon og frynsegoder i offentlig sektor. Statsministerens nivå kan godt være en øvre mal. Samtidig ligger det i kortene at enkelte ledere, slik som i statsbedriftene, ikke omfattes av dette taket. Lederlønninger i et marked, som for eksempel Statoilsjefen, må ha andre betingelser enn direktørene i helseforetakene, som ikke er konkurranseutsatt på samme måte. I snitt tjener disse helsetoppene 1,7 millioner i året. Så uunnværlige er de neppe.