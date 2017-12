Katastrofen Trond og Jonas

Publisert: 23.12.17 09:33 Oppdatert: 23.12.17 09:46

Den ene er kynisk. Den andre er i beste fall naiv - i verste fall feig. Sammen er de i ferd med å bryte ned tilliten til Ap.



Ap-leder Jonas Gahr Støre har skapt opprør i Ap med sin håndtering av Trond Giske -saken. Særlig Støres brutte løfter overfor kvinnene som varslet, skaper dype sår.

Etter at Støre godtok Giskes unnskyldninger for oppførselen mot unge kvinner, har Ap-lederen bundet sin egen politiske skjebne tett opp mot Trond Giske. Det kan komme til å koste ham dyrt den dagen Giske må gå.

For det er overveiende sannsynlig at Giske kommer til å ryke. Alle varslene som nå renner inn mot Giske, er i ferd med å bli en så stor og alvorlig sak at den vil få sitt eget liv, utenfor partiledelsens kontroll. Mange kvinner er forbannet. Og Støres håndtering har skjerpet dette sinnet, ikke dempet det.

Mer enn innpåsliten SMSer

I en rapport om to av de fire sakene Støre har behandlet, konkluderer en arbeidsrettsadvokat og en organisasjonspsykolog med at det med stor sannsynlighet har foregått seksuell trakassering fra Trond Giskes side, og at handlingene representerer uønsket seksuell oppmerksomhet. Giske har ikke blitt konfrontert underveis i arbeidet med rapporten.

Giske har selv beklaget. Og Støres uttalelser om Giskes oppførsel bekrefter i stor grad det som har skjedd. Ap-lederen har brukt omtrentlige ord som «Rapporter om ubehagelig omgang av seksuell karakter». Dette handler om mer enn innpåslitne SMS-er sendt sent på natten til unge jenter. I rapporten brukes uttrykket «handlinger». Støre bruker ord som «ubehagelig omgang». Så langt jeg forstår, innebærer begge begrepene at vi her snakker om fysiske antastelser fra Giskes side.

Ap lammet

I går ble det også kjent gjennom avisen Nordlys at en ung jente fra Tromsø denne uken varslet Støre om sine opplevelser mens Giske var kulturminister. Jenta var da 18 år gammel. Giske skal ved to ulike anledninger ha lagt armen rundt henne og forsøkt å kysse henne.

- Han ble svært pågående og intens, sier jenta til avisen. Hun trakk seg ut av politikken etter disse episodene.

I Støres verden er ikke det verre enn at det holder med en offentlig refs av Aps nestleder - utrolig nok. Foreløpig fremstår også partiorganisasjonen som lammet. Da Aps sentralstyre og landsstyre var samlet over telefon torsdag kveld, var de ikke så opptatt av overgrep mot kvinner. De klaget mest over media. Det er et sykdomstegn når store deler av partiorganisasjonen er mer opptatt av medienes dekning enn av sakens innhold.

Anniken Huitfeldt

Spørsmålet er om det fortsetter slik. For noe skjer med Giskes maktbase. Oppropet fra Oslo Ap denne uken mot en giftig partikultur samlet politikere som vanligvis står svært langt fra hverandre. Oslo Ap har sterke fløyer, og har alltid vært preget av indre strid. Men ikke i denne saken. Blant dem som protesterte mot dem som forsøker å gjøre varslene til del av en maktkamp, finner vi også flere av Giskes tradisjonelle støttespillere.

En av dem som har advart mot at varsler kan brukes i en maktkamp, er kvinnenettverkets leder, Anniken Huitfeldt. Hun har i alle år, helt siden AUF-tiden, vært en av Giskes nærmeste. I løpet av noen få uker har hun nå mistet både tyngde og troverdighet. Mange mistenker at hun har vært mer opptatt av å beskytte Trond Giske enn av å ta vare på kvinnene som har opplevd ubehagelige ting. Flere av kvinnene som varslet, ba om at Huitfeldt ikke måtte være med i behandlingen av deres saker. Stort sterkere kan ikke mistilliten til en kvinnepolitisk leder uttrykkes.



Løftebrudd

Kjersti Stenseng, partisekretæren, har også mistet tillit. I likhet med Huitfeldt blir Stenseng av mange oppfattet som Giskes støttespiller. Flere av kvinnene ba om at også hun skulle holdes utenfor behandlingen av varslene. Dette skal Støre ha lovet å etterkomme.

Det løftet brøt Støre. Stenseng var med på behandlingen - og de berørte kvinnene fikk ikke engang beskjed om resultatet før partikontoret sendte ut en pressemelding der Giske beklaget sin oppførsel. Så langt jeg vet, ble kvinnene svært lei seg - og forbannet. De følte seg sviktet av Støre.

Katastrofen er komplett dersom Støres behandling av saken fører til at kvinner blir reddere for å fortelle. Men det motsatte kan også skje - at flere nå står frem med sine historier. Giske selv har sagt at det kan hende det kommer mer. Han er den nærmeste til å vite det.

I Giskes hender

Fra andre land der #metoo-kampanjen har fått konsekvenser for menn med makt, har forsøkene på å legge lokk på sakene, virket mot sin hensikt. Fellesskapet kampanjen har skapt, har gitt kvinner trygghet for at de ikke er alene. Og ikke minst har kampanjen bygget opp under et raseri. Nok er nok. Menn som misbruker sin makt, skal ikke lenger slippe unna. Derfor har kvinner bare fortsatt å komme med sine historier.

Skjer dette også i Ap, vil ikke lenger partiorganisasjonen kunne overse alvoret. Da vil det komme et opprør nedenfra. Det ulmer allerede. Og da kan det være Støres politiske fremtid som står på spill.

Jonas Gahr Støre legger sin egen troverdighet og integritet i hendene på mannen som innrømmer seksualiserte overtramp. Ryker Giske, er det usikkert om Støre overlever.



