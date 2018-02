BOMBEREGN:En hjelpearbeider fra De hvite hjelmene undersøker en bygning som er truffet av en bombe i Øst-Ghouta. Foto: AFP

Våpenhvile nå

leder

Publisert: 27.02.18 03:30

Det syriske regime må holdes ansvarlig for de menneskelige lidelsene i Øst-Ghouta. Som Bashar al-Assads uvurderlig viktige støttespiller bærer også Russland et tungt ansvar.

I den nådeløse bombingen av den opprørskontrollert forstaden til Damaskus den siste uken er 540 sivile blitt drept, blant dem minst 130 barn, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). FNs generalsekretær Antonio Guterres karakteriserer forholdene i Øst-Ghouta for “et helvete på jord”. Det bor fortsatt omlag 400 000 mennesker i området som er blitt en av de siste skansene for ulike grupper av væpnede opprørere. Bydelen har vært beleiret av regjeringsstyrker i flere år og sivile har i lang tid manglet både på mat og medisiner. Den siste militære offensiven har gjort situasjonen uutholdelig. Øst-Ghouta er blitt et av de blodigste åsted i den syriske krigen. I mars er det syv år siden opprøret startet.

I helgen klarte omsider FNs sikkerhetsråd å vedta 30 dagers våpenhvile i Øst-Ghouta. Russlands mange betingelser forsinket vedtaket, som heller ikke fikk noen umiddelbar virkning. De dødelige angrepene fortsatte mandag. Helsearbeideres rapporter om et angivelig gassangrep ble benektet av Moskva som kaller det en provokasjon. Både president Emmanuel Macron i Frankrike og forbundskansler Angela Merkel i Tyskland har ringt Russlands president Vladimir Putin og innstendig bedt ham om å få Assad til å stanse angrepene. Appellen har rett adresse.

Uten Putins hjelp ville ikke Assad vunnet denne krigen og ingen har i dag større innflytelse i Syria enn Russland. Under et besøk i Syria i desember erklærte Putin seier i krigen. Siden har mye gått galt. På flere fronter er kampene blusset opp mellom ulike fraksjoner og utenlandske aktører. I Øst-Ghouta finnes det ingen sikre steder. Siviles rettigheter i krig blir ikke respektert. Intense rakett- og flyangrep rammer både boligområder og sykehus. Det finnes ikke ord som kan beskrive hvor opprørende det er at også mange barn blir traumatisert, såret og drept i denne krigen.

Det mest prekære for øyeblikket er å sørge for at FNs våpenhvile umiddelbart trer i kraft og blir respektert av alle parter. Med sitt militære engasjement har Russland påtatt seg et stort ansvar. Nå må de sørge for at våpnene tier slik at humanitær hjelp kan nå frem.