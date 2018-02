GYM: – Argumentene for fysisk aktivitet som metode, og fysisk aktiv læring, handler om en ensidig resultatforståelsem skriver kronikkforfatterne. Bildet er fra Gausdal ungdomskole. Foto: Møller, Line

Fysisk aktivitet som metode

Publisert: 01.02.18 11:12

Det er etter vår mening svært uheldig med oppslag som gir inntrykk av at fysisk aktivitet for alle elever er løsningen på det meste.

BJØRG ODDRUN HALLÅS , dosent, HVL

KNUT LØNDAL, professor, OsloMet

KJERSTI MORDAL MOEN, førsteamanuensis, HINN

JORUNN SPORD BORGEN, professor, NiH

EGIL GJØLME, førstelektor NTNU

I et debattinnlegg i VG 24.01 skriver forsker Geir Kåre Resaland om «En time daglig fysisk aktivitet i skolen». Meningsinnholdet er at alle lærere i skolen bør bruke fysisk aktivitet som metode for alle elever i alle fag og hovedbudskapet er «Fysisk aktivitet kan med relativt enkle grep bli ein fullverdig del av den daglege undervisninga i skulefag».

Det er etter vår mening svært uheldig med oppslag som gir inntrykk av at fysisk aktivitet for alle elever er løsningen på det meste. Særlig problematisk er det å argumentere for fysisk aktivitet som en kollektiv medisinering av elever for å få «kvikkare elevar som gjer ein betre innsats».

Resaland snakker om at en times daglig fysisk aktivitet også inkluderer kroppsøvingstimene elevene har på skolen. Det stemmer ikke. Vedtaket i Stortinget er: «Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer elever på 1.–10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall, og at det finansieres som et folkehelsetiltak.» Vedtaket innebærer at lærere skal bruke fysisk aktivitet som metode i skolehverdagen, og gir ikke grunnlag for å avmontere skolefaget kroppsøving og heller drive med uspesifisert «fysisk aktivitet».

Vi etterlyser at Resaland, som forsker på elevers fysiske aktivitet i skolen, er tydeligere i sin begrepsbruk, og skiller mellom skolefaget kroppsøving og fysisk aktivitet som metode, som noen også kaller «fysisk aktiv læring». Slik Resaland omtaler fysisk aktivitet er det altså et middel til å oppnå mål om «ein meir variert og aktiv skuledag som kanskje gjer at dei trivst betre, lærer meir og får betre helse». Dette er ikke mål som finnes i læreplanen for kroppsøving.

I kroppsøving er det, på lik linje med andre fag, klart definerte læringsmål. Kroppsøving skal bidra i elevenes allmenndanning. Det betyr at faget skal kvalifisere elevene, de skal lære noe, kunne noe og det er en omfattende læreplan som sier hva dette er. Kroppsøving skal bidra til elevenes sosialisering og elevene skal støttes i utviklingen som medborgere i et samfunn hvor både sosiokulturelle, politiske, religiøse og moralske normer gjelder. For det tredje, skal undervisning i kroppsøving, som andre skolefag, bidra i personifiseringen som betyr at elevene skal bli selvstendige og ta ansvar – da kan man ikke benytte instrumentelle tilnærminger.

Argumentene for fysisk aktivitet som metode, og fysisk aktiv læring, handler om en ensidig resultatforståelse, nemlig at fysisk aktivitet i alle fag må til for at elevene skal prestere faglig, og for fremtidig helsegevinst. Det er en instrumentell tilnærming hvor man tenker at hopping og løping i mattetimen er medisinen for alt og passer for alle. Ved å si at alle lærere skal bruke fysisk aktivitet som metode går man, uten diskusjon, vekk fra prinsippet om metodefrihet i norsk skole og bidrar med en degradering av lærerens posisjon og autonomi. Vet vi egentlig hva elevene mener om å bli tvunget til fysisk aktivitet?

Fysisk aktivitet i skolen er allerede innarbeidet mange steder, og det er uklart for elever, foreldre og lærere om hopping og løping i matte er for å få god helse, for å lære brøkregning eller for å spare penger. En slik forståelse av fysisk aktivitet i skolen kan umulig være bærekraftig, hverken for skolens oppdrag i samfunnet eller for skolefagene.