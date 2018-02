NY KRIG: Syriske kurdere i sorg i grensebyen Afrin. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

«I stedet for kraftig fordømmelse, oppfordres Tyrkia til ’tilbakeholdenhet’ av USA, Russland, EU og Nato. Det er et historisk svik.»

Publisert: 10.02.18 10:04

Selv har jeg stilt meg et spørsmål de siste årene: «Kan det bli verre?», skriver den kurdisk-svenske forfatteren og journalisten Mustafa Can.

MUSTAFA CAN, forfatter og journalist.

Uansett hvor mange tekster jeg leser om Tyrkias invasjon av det syriske Kurdistan , samme hvor mange videoer jeg ser av bomber som faller over Afrin, hvor mange bilder av sivile ofre jeg enn blir oppslukt av, faller jeg i tanker om den 22 år gamle Arjîn i den syriskkurdiske, kvinnelige forsvarsstyrken YPJ.

– Hos oss får hver generasjon sin egen krig.

Det var i mars 2015, og vi satt i det høye, grønne gresset i et landskap som badet i en uavbrutt strøm av lys ved den sydøstre fronten, 40 kilometer fra Kobane, som hun hadde vært med på å befri fra IS.

Rundt oss var det intense striper av røde valmuer og vidstrakte dyrkede marker som ikke hadde blitt rørt siden fjorårets innhøsting. Iblant drømte hun seg bort til hjembyen utenfor Afrin. Til fruktavlingene, elvene, fossefallene, de gamle broene og de urgamle templene, men framfor alt til høstene da både marken og trærne spraker i kaskader av fargekombinasjoner.

– Når vi godt og vel har knust IS, og det kommer vi til å gjøre, håper jeg at min generasjon blir den siste på lenge som må gripe til våpen. Og da skal jeg tilbake til alle fargene i Afrin.

Jeg forestiller meg at Arjîn, hvis hun overlevde den fortsatte krigen mot IS, er i Afrin, som nå har blitt bombet dag og natt i tre uker, fordi byen, ifølge Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, er et «terroristrede».

I stedet for kraftig fordømmelse, oppfordres Tyrkia til «tilbakeholdenhet» av USA, Russland, EU og Nato. Det er et historisk svik fra den samme omverdenen som helt siden slaget om Kobane, vendepunktet i krigen mot IS, har beundret og hyllet Arjîn og tusentalls andre kurdiske kvinner og menn for kampen mot jihadismen.

I mange av de artiklene, kommentarene og analysene jeg har lest om Afrin i svensk og internasjonal presse, snakkes det om den kompliserte geopolitiske situasjonen med mange, både innenlandske og utenlandske, interesser.

Mindre snakkes det om at hundretusenvis av flyktninger med ulike etnisiteter og religioner, særlig fra Aleppo og Idlib, i løpet av de siste årene har søkt seg til det kurdiskdominerte Afrin-distriktet, som har vært ett av relativt få trygge steder i et land i ruiner.

På tross av at utfordringene er store i det syriske Kurdistan – krig, fattigdom, skrøpelig sosial infrastruktur, konservatisme – har de jobbet for en radikal samfunnsforvandling de siste årene. Afrin og to andre kurdiske kantoner med det felles navnet Rojava, gjennomfører en sosial og politisk revolusjon der kvinner besitter bortimot halvparten av alle ministerposter og også har inntatt ledelsen på andre samfunnsområder.

Det ville være løgn å påstå at mistenksomhet, hat og ugjerninger mot de arabiske naboene ikke forekommer. Men det siktes mot å skape et sekulært, føderalt og selvstyrende samfunn bygd på religionsfrihet, sameksistens, miljøbevissthet og likestilling mellom kjønnene.

Den samme vestlige verden som ser på Midtøsten som plaget av diktatur, nasjonalisme, religiøs, politisk og etnisk sekterisme i tillegg til patriarkalisme, kommer med kraftløse protester mens Tyrkia gjør alt for å ødelegge et folk som til prisen av tusener av døde forsøker å oppnå de verdiene vesten sier at de vil verne.

Flyktningeavtalen med Tyrkia – som fremdeles er kandidat for medlemsskap i EU – er en ren djevelpakt der EU frivillig har satt seg ved despotens bord. Erdogan bruker enhver anledning til å true med å åpne flyktningekranen hvis de europeiske gislene kritiserer styremåten hans altfor kraftfullt.

Ingen tror i fullt alvor at Afrin utgjør noen trussel mot Tyrkia. I et intervju med nettstedet defencenews.com avslører den tidligere amerikanske forsvarsministeren Chuck Hagel hva Erdogan sa til ham høsten 2014: «Herr minister, IS er ikke vår fiende nummer 1 … Det har kurderne vært, og det kommer de til å fortsette å være til vi vinner. Og vi kommer å gjøre alt som står i vår makt for å gjøre ende på kurderne.»

Et spørsmål som ofte har blitt stilt etter det merkelige, ett døgn lange militærkuppet i 2016 lyder: «Er Tyrkia på vei mot å bli et diktatur?»

Før nyttår kom dekretet om at sivile som bruker vold for å forsvare staten mot terrorisme – som i dagens Tyrkia kan være en kritisk tweet – ikke skal kunne stilles for retten. Med andre ord: om du dreper et menneske som snakker stygt om presidenten, går du fri.

Beleirede, sønderskutte kurdiske byer. Hundretusenvis av tjenestemenn som har blitt sparket fra jobb og fengslet, systemkritikere og politikere – hvorav mange er folkevalgte kurdere fra det venstreorienterte, pro-kurdiske partiet HDP. Medier som har blitt stengt eller er overtatt av staten, strengere kontroll med sosiale medier, verdens største fengsel for journalister.

En massiv propagandamaskin med hundrevis av aviser, TV- og radiokanaler pumper ut presidentens budskap døgnet rundt. For eksempel konspirasjonsteorier om utenlandske komplotter mot landet. Eller at den vestlige verden bedriver korstog mot islam og i særdeleshet mot islams fremste nasjon, Tyrkia.

Erdogan, som ønsker å få til en grunnlovsendring for å innstifte et superembete der presidenten bestemmer alt, har bygget en kult rundt sin egen person: om frelseren som nasjonen har ventet på i århundrer og som skal stake ut veien til en epoke like ærerik som den ottomanske.

Selv har jeg stilt meg et annet spørsmål de siste årene: «Kan det bli verre?»

Da presidentparet for en ukes tid siden ble vist på en storskjerm i et direktesendt TV-program, reiste hele studioet seg og applauderte i flere minutter. Det råder karnevalsstemning i Tyrkia. Landet bader i et hav av flagg. Krigen er en fest, direktesendt i medier. Innbyggere i seiersrus danser, synger, tuter i bilhorn, klemmer og vinker avgårde soldater på vei til Afrin.

De tyrkiske makthaverne vet å bruke sin variant av nasjonalisme i krigstider, noe som ikke er et innbilt fellesskap, men en bærende ideologi som innbyggerne har blitt innprentet siden republikken ble dannet i 1923. I Erdogans Tyrkia må rekkene sluttes mot en fiendtlig omverden. En slik militant ånd er en garanti for at mennesker finner sannheten uten å anstrenge seg, og at de, oppslukt av henførelse, hyller heltemotet.

Det er sverdet foran ånden. Og Gud må med i denne religiøst pregede nasjonalismen. Den statlige religionsmyndigheten Diyanet, som fikk bevilgningene økt med 12 prosent i det siste budsjettet, har oppfordret alle religiøse tjenestemenn til å framføre spesielle «erobringsbønner»; å lese Surah al-Fath, seierssuraen i Koranen, i samtlige av landets 90 000 moskeer for å «be om seier for våre heltemodige sikkerhetsstyrker …».

Oppfordringen har også spredt seg til Sverige, der Diyanet har ni moskeer og fjorten lønnede imamer. I Mevlanamoskeen i Rinkeby ble barn oppfordret til å be om seier for de tyrkiske soldatene.

Diyanet har fått ekstra bevilgninger for å starte en kampanje i kurdiske områder: folk skal overbevises om at kurdisk separatisme og terrorisme kommer av gudløshet. Syndene kan likevel tilgis: omfavn den tyrkiske enigheten, gå i moskeen og send barna på statlige koranskoler.

Tyrkia har løftet Orwells nyspråk til det fullkomne. Da landet invaderte Kypros i 1974 het det: «Operasjon fred». Da tyrkisk politi i år 2000 gikk til angrep på fengsler for å avbryte en langvarig sultestreik – mellom 60 og 122 politiske aktivister ble drept og brent i hjel – var navnet «Tilbake til livet». Og nå gjennomføres slaktingen i Afrin under det fredsklingende navnet «Operasjon olivenkvist», derfor forbyr Utdanningsdepartementet et teaterstykke for barn siden temaet «antikrig er upassende».

Derfor begynte arbeiderne på en tyrkisk ammunisjonsfabrikk en kampanje om å arbeide en time gratis for armeen som kriger i Afrin. I Adana marsjerte hundrevis av kvinner til rekrutteringskontoret for å bli sendt til Afrin. «Vi vil også bli martyrer.» En trebarnsmor: «Måtte vi og mine tre sønner ofre vårt blod for Tyrkia.»

I en landsomfattende kampanje står navnet på borgermestere i tyrkiske byer skrevet på bomber som blir avfyrt mot Afrin. Byen Aydins kvinnelige borgermester: «Det er gledelig at de (soldatene) føler vår åndelige støtte.»

Den tyrkiske staten planlegger å erstatte Whats up og Messenger med tyrkiske versjoner for å få mer kontroll over mennesker. Siden invasjonen av Afrin har offisielt over 600 mennesker som har kritisert krigen blitt pågrepet for «terroristpropaganda».

Da den tyrkiske legeforeningen offentlig sa «Nei til krig» ble samtlige av styremedlemmene arrestert. Intellektuelle som protesterer åpent mot krigen blir hengt ut med bilder i direktesendinger mens programlederne roper «forrædere» og at de burde utvises. I populære nyhets- og underholdningsprogrammer kan kjente programledere høres sånn ut: «Politiet bør skyte alle som er imot krigen i Afrin, enten de er parlamentarikere, forretningsmenn eller journalister.»

Også tausheten kan være farlig, selv taushet blir stemplet som separatisme og terrorisme. Systemlojale TV-kanaler finkjemmer kjente innbyggeres sosiale aktivitet og mistenkeliggjør dem som ikke uttaler seg om invasjonen i Afrin.

Den vårdagen for tre år siden sa Arjîn at hun aldri hadde holdt i et våpen før IS angrep kurdiske områder. Hun hadde mulighet til å flykte til den andre siden av grensen, men samvittigheten forbød henne det.

Mens lyden fra granatene rullet over sletten lot hun blikket gli over omgivelsene og sa:

– Man burde ikke få drepe – eller dø – når det er så vakkert.

Oversatt fra svensk av Håvard Syvertsen.