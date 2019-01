KOMMENTERER GILLETTE-REKLAMEN: – Vi vet at alle menn ikke trakasserer, slår eller dreper. Det er vi helt enige om, og bare det at det engang er oppe til debatt gjør meg irritert, skriver Johnsen.

Om Gillette-reklamen: – Ikke bare sitt der og si «not all men». Vi vet det.

MENINGER 2019-01-21T11:43:21Z

Tenk at en reklame på halvannet minutt fra et barberingshøvelmerke kan sette fyr på internett. Tenk om det sinnet kan brukes på bedre vis enn mot reklameprodusenten.

debatt

Publisert: 21.01.19 12:43

KATARINA GOLDFAIN JOHNSEN, student.

I skrivende stund har 600.000 brukere gitt en reklame fra Gillette tommel opp på YouTube, mens 1 million har gitt tommel ned. Internettet er fylt med sinte menn i opprør over en reklame som strengt tatt ikke akkurat har et revolusjonerende budskap: Vær grei, si fra når du ser dårlig oppførsel.

Ikke langt unna Egners kardemommelov: «Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil».

Forskjellen er bare at for én gangs skyld later ikke budskapet som at et slags svevende «alle» er hovedproblemet.

Overgriperen i hver scene spilles av en mannlig skuespiller. Det etterlater ikke et inntrykk som gir rom for tolkning. Det stemmer overens med de fleste tilfeller i virkeligheten. Fordi menn faktisk er kjønnet med flest dokumenterte tilfeller av problematisk atferd. Det er ikke et spørsmål, det er ikke åpent for debatt.

Ikke sett reklamen? Se den her:

Det er slik.

Menn er de som oftest trakasserer seksuelt.

Menn er stort sett de som voldtar kvinner.

Menn er stort sett de som voldtar menn.

Menn er stort sett de som dreper kvinner.

Menn er stort sett de som dreper menn.

Jeg er lei av at vi later som noe annet. Får du menn til å slutte å gjøre disse tingene, står utvilsomt en tryggere verden igjen.

Jeg sier ikke «all men». Selvsagt ikke. Herregud.

Men det er noe å ta med seg, der du sitter og hamrer løs på tastaturet i forbannelse over en reklame som strengt tatt ikke har et annet budskap enn at man ikke bør godta eller akseptere vold, trakassering eller ufin oppførsel mot verken kvinner eller menn.

For hvis du, som mann, følte deg mer sint enn lei deg av å bli portrettert slik, håper jeg du retter sinnet mot å prøve å gjøre noe med problemet.

Vær han i reklamen som stanser en annen mann og sier «dude, not cool, not cool» når denne åpent trakasserer en kvinne på gaten.

«Vi tror på det beste i menn», sier Gillette. Ja, finn det fram i deg. Ikke bare sitt der og si «not all men». Vi vet det.

Vi vet at alle menn ikke trakasserer, slår eller dreper. Det er vi helt enige om, og bare det at det engang er oppe til debatt gjør meg irritert. Fordi det tar fokuset vekk fra det virkelige problemet, og det som kanskje bør vekke noe i deg: Av de som viser truende og hatefull atferd, er det flest menn.

Det er ikke synsing, det er ikke en mening. Det er fakta. Årsakene bak er mange, men utfallet er det samme: Det er skadelig for oss alle.

Og du kan sannsynligvis gjøre mer med det enn å bli krenket av en reklame.

Start med å spørre kvinnene i ditt liv om de noen gang har opplevd dårlig oppførsel i arbeidslivet, på universitetet, fritiden eller byen. Lytt. Spør kompiser om det samme. Lytt.

Si så fra når du ser urett. Enten det er til en venn, til ham på nabobordet eller på gata når du ser ham være ubehagelig mot noen. Vær en bro, ta ansvar.

Du bør nemlig virkelig ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv.

Det er nok av andre som gjør det.