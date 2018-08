NIKABFORBUD: Det er nå forbudt med heldekkende plagg som nikab og burka på offentlig sted i Danmark. Onsdag ettermiddag var det demonstrasjon mot forbudet i København. Foto: AXEL Støren Weden

Idiotisk å støtte islamister

Publisert: 02.08.18 10:42

Det er unødvendig selvskading når venstresideaktivister demonstrerer for nikab i Danmark.

Danskene har nå innført et totalforbud mot heldekkende plagg som nikab og burka på offentlige steder. Landet følger dermed etter nasjoner som Belgia , Frankrike og Østerrike .

Klokheten i en slik lov kan diskuteres. På den ene siden har den europeiske menneskerettighetsdomstolen slått fast at et forbud ikke bryter med internasjonale menneskerettigheter. Plagget er dessuten utpreget politisk i sin natur og henger unektelig sammen med de aller mest ekstreme tolkningene av politisk islam.

Å ikle seg nikaben er dermed ikke først og fremst en religiøs handling, men må også ses på som en politisk markering. En markering som støtter opp om hat mot alle som ikke tror, mot kvinner og mot homofile for å nevne noe. Hvordan man skal håndtere politisk uniformering helt i ytterkantene av det politiske spekteret er aldri en enkel avveining.

På den andre siden er det langt fra sikkert et generelt forbud fungerer etter hensikten. Tvert imot kan man trigge en ganske omfattende motreaksjon fra de få som faktisk bruker plagget som på den måten får mer støtte enn de ellers ville hatt. Vi har valgt en langt mer pragmatisk løsning i Norge ved å forby plagget i utdanningsinstitusjoner.

Selv om forbudet er generelt utformet er det ingen tvil om hvilke plagg det er rettet mot. Generelle forbud mot konkrete klesplagg, også de man virkelig ikke liker, bør man som hovedregel være særdeles forsiktig med.

Uansett hva man måtte mene om klokheten i et slikt forbud vitner demonstrasjonene i København om en grunnleggende misforståelse blant venstreorienterte krefter. Det var rett og slett trist å se alt fra sosialister til antifascister til stede på denne markeringen. Man tror kanskje at man demonstrerer for religionsfrihet ved å stille opp, men i virkeligheten deltar man på en markering for politisk islam.

Når venstresideaktivister demonstrerer side om side med ytterliggående islamister gir man høyrepopulister gratispoeng og man forbindes med verdier som er milelangt unna grunnleggende frihetsverdier. Hele opplegget vitner om en manglende forståelse av politisk islam og det er definitivt unødvendig selvskading.

En 21 år gammel nikabbruker sier til VG at forbudet er en kriminalisering muslimer. Det er rett og slett ikke sant. Det vil si med mindre man praktiserer en svært ytterliggående tolkning av islam, som i sin essens er undertrykkende.

Altfor lenge har storsamfunnet latt de mest ekstreme muslimene snakke på vegne av alle. Fordi de ytterliggående har hevet røsten høyest har vi latt de definere hva det vil si å være muslim i Europa. Sannheten er imidlertid en helt annen. Det er bare et par hundre personer som bruker plagg som nikab og burka i Danmark. På den andre siden finner vi en rekke godt integrerte og sekulært innstilte dansker med muslimsk bakgrunn. De fortjener den samme friheten som alle andre i Danmark.

Vi må rett og slutte med gi ytterkantene definisjonsmakt. I tiden som kommer bør vi la de sekulære, moderate og liberale definere hva det vil si å være muslim i dag.