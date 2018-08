Kullkraftverk i Asheville i Nord-Carolina. Foto: Thomas Nilsson / VG

Etter sommervarmen

MENINGER 2018-08-21T01:36:35Z

Det hjelper lite om man begrenser CO 2- utslippene i Massachusettes om man fortsetter å gi full gass i Kentucky.

leder

Publisert: 21.08.18 03:36

Det amerikanske miljøverndirektoratet Environmental Protection Agency har under ledelse av president Donald Trump klargjort et nytt lovforslag som vil sette kraftige bremser på arbeidet med å begrense utslipp av klimagasser. En ny lov vil gjøre det opp til den enkelte delstat å bestemme grensen for utslipp av CO₂. I USA sees forslaget på som et rent frieri til presidentens velgere i kullgruvestater som Kentucky og West Virginia, hvor de siste tiårenes arbeid for mindre utslipp har kostet mange arbeidsplasser i kullindustrien. Det er samtidig nok et skritt i Trumps arbeid med å underminere mye av arbeidet hans forgjenger Barack Obama etterlot seg, og et direkte angrep på den såkalte Ren Energiplanen som forrige administrasjon utarbeidet.

Organisasjoner og enkeltpersoner som arbeider med å drive opplysningsarbeid om global oppvarming og dens følger, får søke en fattig trøst i at den amerikanske regjeringens politikk i minste gjør det skolebok-tydelig hva som er nødvendigheten av samarbeid for å hanskes med CO₂-utslippene. Man kan for eksempel sammenligne det med å la de være opp til hver enkelt deltager på et møte hvorvidt han eller hun vil ha det røykfritt rundt seg. Den som vi ha det røykfritt kan la være å røyke, og den som ikke har noe mot røyking kan dampe i vei. Følgene gir seg selv.

Ifølge data fra et annet amerikansk direktorat, National Oceanic and Atmospheric Administration, var 2018 den fjerde varmeste sommeren siden man begynte å måle temperaturer. De tre som var varmere var i 2015, 2016 og 2017 . Dette er ikke i seg selv noe bevis på klimaendringene, men det er klare eksempler for dem som velger å tro på det overveldende vitenskapelige materialet som foreligger. Ikke alle tilhører denne gruppen og verdens mektigste mann er dessverre blant dem. Det kan få enorme konsekvenser, ikke bare for Kentucky og West Virginia, men for alle land og mennesker på kloden.