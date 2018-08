Sikkerhetskultur

FELT AV TELEFONEN: Tidligere fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) Foto: Frode Hansen

Publisert: 15.08.18 02:23

Erna Solbergs regjering er dårlige forbilder på sikkerhet. Det kan den ikke fortsette å være.

Per Sandbergs ferietur til Iran med en av regjeringens jobbtelefoner var et sikkerhetsbrudd. Kanskje ikke av de aller største, men likevel alvorlig nok. Norske statsråder og andre myndighetspersoner som kan være mål for etterretningsoperasjoner og hacking, bør selvfølgelig ikke ta med sine elektroniske kommunikasjonskilder til land som Iran, Kina eller Russland. At ministre og statssekretærer i en regjering ikke retter seg etter det er en skandale.

For Sandberg er ikke alene. En redegjørelse som er sendt til Stortinget viser at flere i Erna Solbergs regjeringsapparat har vært lemfeldige med kommunikasjonssikkerheten på reiser. Denne slepphendte omgangen med sikkerhet må opphøre. Statsråder og andre toppolitikere må være forbilder når det kommer til sikkerhet, ikke skrekkeksempler.

Sandbergsaken bør minne oss om at digital sikkerhet er viktig. I dagens samfunn foregår nesten all kommunikasjon digitalt. Det har gitt oss store gevinster. Men når nye kommunikasjonsformer tar over, følger etterretningstjenester og andre som ønsker å få tak i fortrolig informasjon med. Parallelt med overgangen til digitale kommunikasjonsformer må vi derfor bygge opp en digital sikkerhetsbevissthet. Det dreier seg om langt mer enn å huske å legge igjen mobilen hjemme på reiser til visse land.

Norge har de siste årene opplevd flere alvorlige sikkerhetsbrister i det digitale området. Helse Sør-Øst har vært utsatt for et massivt datainnbrudd, en installasjon i Nordsjøen ble stengt ned av en ekstern servicetekniker i India, det er avdekket at eksterne firmaer hadde tilgang til sentrale funksjoner i det nye nødnettet, for å nevne noen eksempler. Både PST og Etterretningstjenesten har flere ganger advart mot at fremmede lands etterretningstjenester driver systematiske og omfattende digitale etterretningsoperasjoner mot mål i Norge.

Ansvaret for en helhetlig og systematisk tilnærming til sikkerhet på dette feltet virker pulverisert og svakt under dagens regjering. Et eksempel er at mens en statsråd må gå av fordi han tok med seg telefonen til Iran, så lar vi i Norge en etterretningsstormakt som Kina bygge opp vårt 4G-nett og snart vårt nye 5G-nett. Sandbergsaken bør sette en langt mer gjennomtenkt og omfattende digital sikkerhet høyt på den politiske dagsorden.