NFFs satsing på kvinnelige toppdommere

NFF utdanner markant flere kvinnelige toppdommere enn før, og budsjettet er doblet i løpet av de tre siste årene.

TERJE HAUGE, dommersjef i NFF.

I VG 12.2 uttalte daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, følgende:

«– I handlingsplanen til NFF står at norsk fotball har som mål å utvikle kvinnelige toppdommere på internasjonalt nivå. Da må det selvfølgelig følges opp i form av ressurser. Det må være sammenheng mellom målene vi setter oss og det vi faktisk gjør.»

Dette utsagnet fra Jørgensen kan ikke stå uten motsvar av hensyn til våre kvinnelige toppdommere, veiledere, fagansvarlige for kvinner, fysisk trener, mental trener, dommerkomite, dommerutvikler krets og ikke minst våre unge kvinnelige dommertalenter, som hver dag gjør en fantastisk jobb for å klare korte- og langsiktige målsettinger.

Faktum er at NFF aldri før har satset mer penger og iverksatt flere tiltak for å nå målene i handlingsplanen om å rekruttere flere kvinnelige dommere og få flere internasjonale toppdommere.

Kvinner og menn får i dag lik lønn for å dømme i Toppserien, OBOS-ligaen og Eliteserien. Men satsene i Toppserien og Eliteserien er ulike fordi det er arrangørklubbene som betaler dommerhonorarene, og det er store forskjeller i inntektene til herre- og kvinneklubbene.

Dommerne i Toppserien tjener i dag 4780 kroner, mens toppdommerne i sammenlignbare land har et honorar på 450 – 2200 kroner per kamp.

Argumentet om at NFF bør honorere dommerne i Toppserien er et politisk spørsmål for våre politiske ledere, og til sjuende og sist forbundsstinget.

I NFFs handlingsplan (HP) står det at vi skal prioritere følgende i 2016-2019:

1.Rekruttering av kvinnelige dommere

Antall kvinnelige dommere har steget fra 113 dommere (2015) til rundt 160 i dag. Vi har økt antallet med 40 prosent på fire sesonger. Fotballkretsene har gjort og gjør en fantastisk jobb med rekruttering og oppfølging av jente- og kvinnedommere i hverdagen.

2.Kartlegging av kvinnelige dommertalenter

NORCORE (Norway Centre of Refereeing Excellence) ble etablert i 2015. I sesongen 2018 hadde vi ca. 40 kvinnelige dommere (25% av kvinnelige dommere) under tett oppfølging på forskjellige trinn i NORCORE.

Det ble arrangert fagsamlinger, samlinger m/ kamper, treningsopplegg og fysiske tester. I 2019 har NFF oppnevnt 12 kvinnelige dommere til 1. divisjon kvinner, noe som er historisk. Det er kretsene som tidligere har hatt ansvaret. Kampene skal brukes til dommerutvikling og kartlegging av våre nest beste kvinnelige dommere.

3.Internasjonale toppdommere kvinner

NFF har startet prosjektet «fremtidens toppdommere 2019-2022» med våre internasjonale dommere. Vi hadde vår første samling på La Manga i januar sammen med Eliteserien. Et felles prosjekt med FIFA Dommere Menn og felles målsetting om å dømme europeiske toppkamper i 2022.

Vi samarbeider på tvers av grupperingene, menn og kvinner, og toppdommerne følges tett opp med treningsleir, kampleir, kamper med tiltak, treninger, fysiske tester og mental trening.

Vi har en stor ressursgruppe knyttet til våre internasjonale dommere. Flere fagansvarlige, fysisk trener, metal trener og ressurspersoner i NFF.

NFFs dommerkomite består av to kvinnelige representanter, noe som er unikt sett med europeiske øyne. Bente Skogvang og Vibeke Larsen ivaretar interessen for de kvinnelige dommere politisk.

Begge er også ressurspersoner og fagansvarlige innenfor NORCORE. Vi har en kvinnelig fysisk trener, Gitte Madsen-Kaarød, som følger opp våre kvinnelige toppdommere i hverdagen.

I dommerseksjonen har Geir Åge Holen det daglige ansvaret for oppfølging av våre kvinnelige dommere, mens Jørn Thomas Smedsrud følger opp NORCORE og fagtiltak/samarbeid med kretsene.

Totalt hadde NFF et budsjett for kvinnelige toppdommere på 1.250.000 kroner i fjor – en dobling på to år.

Dette viser at NFF jobber målrettet og bevisst med rekruttering av jenter, kartlegging av kvinnelige dommertalenter, samt oppfølging av kvinnelige toppdommere – i tråd med handlingsplanen.