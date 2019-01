SINT: Anne Katrine Nyborg.

Ufrivillig barnløs: – Skuffet over vår statsminister!

Kjære Erna, jeg sitter i den uheldige situasjonen at jeg ikke kan få egne barn uten eggdonasjon på grunn av eggstokkreft i en alder av 21 år. Er det virkelig slik det skal være i 2019 i Norge, at jeg som dame må reise ut av Norge for å få hjelp når jeg har vært så uheldig ? Men hadde det vært mannen min, så hadde vi fått hjelp, for sæddonor er lov!

ANNE KATRINE NYBORG, ufrivillig barnløs.

Kjære Erna Solberg , vår statsminister.

Kjære regjering som styrer Norge!

Det ble vedtatt og stemt FOR eggdonasjon, lovendringen var underveis og forespeilet å komme 2020. Så ble det nytt regjeringssamarbeid, også fikk KRF vetorett over hele bioteknologiloven og sier blankt NEI til eggdonasjon.

Dette etter at stortinget og partiene har i flertall stemt JA! Hvordan kan KRF med sine 4,3 prosent ( ved valget i 2017) få bestemme over noe så stort og som det er sakt ja til? Det lurer jeg virkelig på! Hvordan kan de få bestemme over vår kropp, og hva vil ønsker å gjøre?

Hvordan kan VI akseptere at landet vårt blir styrt på denne måten ?

Dere bruker argument som at barnets rettigheter skal veier tyngre enn voksnes ønsker. Dere sier at det er forvirrende for barnet å ha to mødre!

Hva med to fedre som det får ved sæddonasjon? Hva med når et barn blir adoptert, da får det to mødre og to fedre, men det er lov. Hvorfor ?

Hvor er likestillingen i det her ? Er ikke kvinners behov like mye verdt som mannens? Når mannen blir infertil så hjelper Norge til, men ikke når det er kvinnen? Vi lever i 2019, sæddonasjon har vært i bruk siden 1930, ikke sett Norge tilbake i tid ved å godta dette, men før oss frem!

Jeg er nok en gang utrolig skuffet og flau over det som foregår i Norge. Og jeg er ikke alene om det.