BEKYMRING: En megler på New York-børsen prøver å navigere i uroen mot slutten av året Foto: BRENDAN MCDERMID / X90143

Leder

Frykt ved årets slutt

Børsfallet de siste dagene er et signal om at verden kan være på vei i gal retning.

Publisert: 23.12.18 04:26







Børsåret 2018 ser ut til å blir det verste siden 2011. Verdiene av selskapene på Oslo Børs ligger an til å falle med to prosent. Den gjennomsnittlige veksten på børsen siden 1980 har vært mellom ti og tolv prosent per år. Selv om fallet i år er langt mindre dramatisk enn i 2008 (55 prosent) og 2011 (12 prosent) er det likevel grunn til bekymring. Siden toppnoteringen på Oslo Børs sent i september har fallet vært på hele 31 prosent.

les også Slik blir din økonomi i 2019: - Bekymret for nordmenns gjeld

Børskurser handler ofte om fremtiden. De er et uttrykk for hva den samlede analytiske kraften i markedet tror om tiden som kommer. Raske børsfall eller oppturer kan være drevet av en indre psykologi i markedene, men mer langvarige utviklingstrekk må tolkes som et signal om hvor investorer mener verden er på vei. Det er derfor vi bør merke oss den negative tendensen på børsen. Hvis nedgangen er et uttrykk for at tøffere tider er i vente, så vil det påvirke flere enn de som har investert i aksjer.

les også Det elleville eventyret om boligmilliardæren Ivar Tollefsen

Analytikere peker på at det er frykt som sender kursene nedover. Usikkerhet om fremtiden for verdensøkonomien og viktige politiske valg i sentrale nasjoner. Frykten er ikke ubegrunnet. Det bør bekymre langt utover aksjemarkedene at en verdensorden som har skapt betydelig økonomisk vekst i en rekke forskjellige land nå er under press. I USA fremmer president Donald Trump en nasjonal agenda og truer flere land med handelskrig. I Europa er Storbritannia på vei ut av EU, og kan ende med å stå helt på utsiden av det felles europeiske markedet. Tidens melodi er alenegang og konfrontasjon fremfor samarbeid som gir vekst.

les også Et nytt spøkelse gjennom Europa

Markedene reagerer med rette. Signalene bør fanges opp. Den kursen som stadig flere lar seg beruse av, som handler om å bryte opp frihandelsavtaler og forpliktelser, den vi ramme oss økonomisk. Regningen havner hos innbyggerne i form av mer usikkert arbeidsliv, lavere lønninger og i verste fall økonomiske kriser som den vi opplevde i 2008. Børsfallet er en alarmklokke som bør fortelle oss at vi er på ville veier hvis vi ødelegger den verdensordenen som har skapt solid økonomisk vekst. For denne veksten er en forutsetning for de velferdsstatene vi så gjerne vil leve i.