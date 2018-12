VETERAN: Bernie Sanders vil være 79 ved neste innsettelse av president i USA. Foto: Rogelio V. Solis / TT NYHETSBYRÅN

Kommentar

Pensjonistkandidatene - favorittene er godt over pensjonsalder

De største favorittene til å utfordre Trump i 2020 er - i likhet med presidenten selv - godt over pensjonsalder.

Publisert: 30.12.18 07:19







En tweet fra den nyvalgte senatoren fra New York, Alexandria Ocasio-Cortez, pustet nytt liv i den amerikanske debatten om julekrigen og startet en mindre twitterstorm i selveste julehelgen:

«God jul alle sammen....», skrev den selverklærte sosialdemokraten. «Inkludert barn født på flukt i krybber og deres foreldre».

Krybbe!? Sammenlignet Ocasio-Cortez flyktningbarna med Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår herre, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, etc. etc?

Full hyperventilering på twitter . Og en lang pseudo-teologisk diskusjon om hvorvidt Jesusbarnet kunne kalles flyktning da han ble født, og foreldrene bare var på tur for å innskrives i manntall, eller om flyktningstatusen først oppsto i dagene etter fødselen da Josef og Maria tok ham med seg på flukten til Egypt for å unngå kong Herodes massedrap på guttebarn.

les også Trump høster kritikk for Irak-besøk

MODEN: Joe Biden vil være 78 ved neste presidentinnsettelse. Foto: Rick Bowmer / TT NYHETSBYRÅN

Uansett: Ocsio-Cortez, som overraskende danket ut sin partikollega og Washington-veteran Joe Crowley i kampen om senatsplassen ved mellomvalget i november, viste nok en gang at hun var i stand til å sette dagsorden med en tweet.

Noe som i seg selv kunne ha kvalifisert til spekulasjonen om hun vil prøve å stille som sitt partis kandidat mot Donald Trump om halvannet år. Twitter er som kjent den viktigste arenaen for politiske kamper i amerikansk politikk for tiden.

Men for Ocasio-Cortez er det likevel utelukket. Hun er bare 29 år og vil dermed ikke ha nådd den anselige alderen av 35 når som grunnloven har satt som aldersgrense for å kunne bli valgt til president.

ERFAREN: Elizabeth Warren vil være 71 ved neste presidentinnsettelse. Foto: Jose Luis Magana / TT NYHETSBYRÅN

Dermed må det demokratiske partiet begynne i den andre enden av aldersskalaen, hvor de mest synlige kandidatene befinner seg per nå. For det som ser ut til å kjennetegne de fleste, mest sannsynlige kandidatene, er at de er godt voksne, veldig godt voksne.

Donald Trump var allerede den eldste som noen gang er tatt i ed som USAs president da han tiltrådte som 70 åring i 2017. Men han var likevel yngre enn hva de som oftest nevnes som hans utfordrere vil være, dersom de skulle innsettes i januar om to år.

BLOMSTRET: Michale Bloomberg vil være nesten 80 ved neste presidentinnsettelse. Foto: Thomas Nilsson, VG

Bernie Sanders, som mange på den amerikanske venstresiden fortsatt flokker seg om, vil være 79.

Obamas visepresident, Joe Biden, som etter sigende angrer på at han ikke stilte i 2016, vil være 78.

Elizabeth Warren, som også er en favoritt blant de progressive, vil være 71.

Sentrumsfavoritten og New Yorks tidligere borgermester Michael Bloomberg, som nylig meldte seg inn i det demokratiske partiet etter å ha forlatt republikanerne for et tiår siden, vil være noen uker under 80.

Og Hillary Clinton, som i følge sin tidligere rådgiver Mark Penn ikke har utelukket at hun vil stille for tredje gang, vil være 73.

Det er selvfølgelig andre godt kvalifiserte potensielle kandidater også. Stjerneskuddet Beto O´Rourke fra Texas vil fortsatt være 48 ved en eventuell seier. Senator Kamala Harris, som gjorde en god figur under Kavanaugh-høringen til høyesterett, vil være 56. Hennes kollega Kirsten Gillibrand som også er blant de mest nevnte, er to år yngre. Det er flere gode navn blant innsiderne som er under femti.

Men bortsett fra O’Rourke skal de kjempe hardt om merkevareoppmerksomheten som automatisk følger navnene til Biden, Sanders, Bloomberg og Clinton.

Historisk sett er dette ikke bra for demokratene. Partiet har siden andre verdenskrig gjort det best med yngre kandidater ved presidentvalg. John F. Kennedy, Bill Clinton og Barack Obama var alle blant de fem yngste presidentene noensinne, og de tre yngste siden Andre verdenskrig.

Og Trump er, til tross for sin rekordhøye alder i presidentsammenheng, en kandidat som har forstått helt grunnleggende ting når det gjelder moderne massekommunikasjon. Erfaringen hans fra «The Apprentice» ga ham en unik innsikt i, og erfaring med, dynamikken i hvordan moderne utvelgelsesprosesser fungerer.

Han brukte det med hell til å utmanøvrere motkandidatene sine i det republikanske partiet våren 2016. Han meldte seg på Twitter allerede i 2009, og viste, blant annet gjennom kampanjen for å få Obama til å presentere fødselsattesten sin, hvordan dette mediet kunne brukes til å fremme sine egne irrasjonelle kampsaker, uten støtte fra etablerte medier.

Så demokratene vil trenge en kandidat som i det minste er i stand til å spille på denne banehalvdelen. Og da hadde det vært bra om aldersgjennomsnittet på kandidatene lå under 75.