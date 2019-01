Liten grunn til å tro at Donald Trump vil forandre seg i året som kommer. Foto: SAUL LOEB / AFP

Leder

Nytt år med Trump

Kaoset i ledelsen av verdens eneste supermakt fortsetter der fjoråret endte.

Publisert: 02.01.19 04:47







Etter at Det hvite hus før jul hadde signalisert at de ville godkjenne budsjettet fra Kongressen, gjorde presidenten helomvending. Dermed stopper finansieringen av offentlige tjenester inntil videre og staten gjennomgår sin tredje «shutdown» på et år.

Det amerikanske aksjemarkedet har kjørt berg og dalbane gjennom julen og stengte nyttårsaften med de dårligste resultatene siden katastrofeåret 2008, etter at Trump blant annet hadde truet med å sparke sjefen for den amerikanske sentralbanken.

Utenrikspolitisk er usikkerheten større enn på mange år etter at Trump har sagt han vil trekke alle amerikanske tropper ut av Syria, med det resultat at et av hans mest habile kort, forsvarsminister Mattis trakk seg fra stillingen. (Noe som igjen fikk Trump til å be Mattis fratre før den opprinnelige oppsigelsestiden.)

Nå stålsetter verden seg på et nytt år med Donald Trump . Et år hvor han vil ha flertallet i Representantenes hus mot seg, hvor Mueller-etterforskningen som har gjennomgått et mulig samrøre mellom Trumps valgkampmaskineri og russiske myndigheter vil konkludere og hvor hele det amerikanske poltiske systemet vil begynne å gire opp mot neste presidentvalg om snaut to år.

Man kan med en viss rett si at all støyen rundt Donald Trump ikke nødvendigvis står i forhold til hvor ille tilstanden på bakken egentlig er. Trump har dratt volumknappen til elleve, dels på grunn av sin eksentriske personlighet, sin mangel på konvensjonell politisk erfaring og dels som en metode for å styre oppmerksomheten bort fra områder han ikke ønsker oppmerksomhet om. For republikanernes del er det ikke tvil om at han har fått gjennom mye av den konservative agendaen han ble valgt på, og at resultatene derfor vil bli veid opp mot belastningen støyen skaper.

Men hverken for USA eller for verden forøvrig er det noen heldig situasjon at det er så mye kaos og uforutsigbarhet rundt klodens viktigste og mektigste embete. Det skaper ringer av usikkerhet gjennom Europa og resten av verden også. Og etter to år med Trump ved roret er det mindre grunn til å tro at tingene vil «gå seg til», enn det vi og andre uttrykte håp om ved inngangen til 2017.

Det må imidlertid være lov å håpe på er at den valgkampen som nå begynner og de kandidater som utkrystalliserer se, både blant republikanere og demokrater, vil målbære et klart alternativ til det reality-presidentskapet Trump har representert. Og at respekten for, og tilliten til verdens viktigste embete etterhvert vil gjenopprettes.