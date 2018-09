Foto: Roar Hagen / VG

Ny EU-avstemning

2018-09-25

Mens regjeringen i London kriger innbyrdes og statsminister Theresa May svekkes politisk dag for dag, både i eget parti og i Brexit-forhandlingene med EU, mener nå seks av ti briter at utmeldingen av Europaunionen likevel ikke bør gjennomføres.

25.09.18

Et klart flertall ønsker at Storbritannia skal forbli i EU . Det er den høyeste andelen siden Brexit-avstemningen sommeren 2016.

Dette kommer frem i en rapport laget av forskningssentrene NatCen og UK in a Changing Europe. Andre undersøkelser viser at 54 prosent ville stemt mot britisk utmeldelse av EU dersom det hadde vært valg i dag. Dette flertallet for fortsatt EU-medlemskap sammenfaller også med tilsvarende spørreundersøkelser om hvor stor andel av befolkningen som ønsker en ny folkeavstemning.

Slik det for øyeblikket ser ut, kan det stå mellom en dårlig avtale med EU, eller ingen avtale i det hele tatt når britene formelt forlater Europaunionen 29. mars neste år. Mange frykter hva det vil innebære. Man vet hva man har, men ikke hva man får. Forhandlingene med EU har vist seg mer omfattende, mer komplisert og mer gjennomgripende enn først antatt.

Vi har forståelse for innvendingene mot å stemme over EU-spørsmålet en gang til. Det kan lett oppfattes som en omkamp fordi man ikke likte det folkeviljen uttrykte i 2016. I en tid hvor nettopp Brexit også må forstås som et signal overfor de etablerte politiske myndigheter, er det umusikalsk å late som at protesten ikke har funnet sted.

På den annen side er det fullt mulig å problematisere grunnlaget for folkeavstemningen; hvilke valg man ble bedt om å stemme over, samt det faktum at voteringen kun var rådgivende, ikke bindende.

Brexitdebatten preger også det pågående landsmøtet i Labour, det britiske arbeiderpartiet. Her har partileder Jeremy Corbyn sagt at han støtter en ny folkeavstemning dersom partiet ønsker det. Landsmøtet skal ta endelig stilling til saken torsdag. Corbyn selv har aldri vært noen uttalt EU-tilhenger, men han vet at et stort flertall av hans egne medlemmer er det. De finnes også i rikt monn i Det konservative Tory-partiet.

Et voksende, tverrpolitisk ønske er derfor at Theresa May må utlyse folkeavstemning om forhandlingsresultatet. Slik Norge har gjort ved to anledninger. Både i 1972 og i 1993 stemte norske velgere for eller mot fremforhandlede betingelser for en tilslutning til Den europeiske union. På dette vis unngår May, som i utgangspunktet var mot Brexit, å bli beskyldt for å initiere en omkamp om EU. Men viktigst er at britene da, i motsetning til sommeren 2016, kommer til å vite hva det faktisk vil bety å forlate unionen.