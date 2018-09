DORULL-DEBATTEN: – Hvis sinnataggene mener at det å selge doruller og kakebokser er galt, så kom gjerne med gode ideer til andre inntektskilder, skriver trebarnsmor Ragnhild Aasen Jacobsen. Foto: BENJAMIN A.WARD

Hei, dorullsinnatagger! Hva er alternativet?

2018-09-28

La oss være enige om en ting: fotballag, håndballag, korps og skoleklasser trenger penger til drakter, instrumenter, cuper og turer.

RAGNHILD AASEN JACOBSEN, forelder til tre gutter på fotball, innebandy og korps

Så er det store spørsmålet: hvor skal pengene komme fra? Et alternativ er økt offentlig støtte. Dette er jeg tilhenger av, og er villig til å betale mer i skatt om støtten til barne- og ungdomsaktiviteter får et betydelig løft. Det ser imidlertid ikke ut til at det politiske flertallet folket har valgt er enig i det.

Så da må vi til neste alternativ: øke egenbetalingen. Det mener jeg ikke er en god idé, av åpenbare årsaker: Det er dyrt nok allerede, mange har flere barn på flere aktiviteter, og mange har trang økonomi.

Da sitter vi igjen med ett alternativ: Klubben/korpset/klassen må skaffe penger sjøl. I korpset der mine barn går får vi inn en halv million i året etter en durabelig dugnadsinnsats på loppemarked. Vi jobber timevis mot et felles mål og har det gøy underveis. Mulig noen ikke vil kalle det dugnad siden det er penger involvert, men jeg drister meg til å ta dette fyndordet i bruk. Musikantene i korpset får fire timer musikkundervisning i uka av kvalifiserte lærere. En tuba koster fra 50 000 og oppover. Da er det ikke alltid beskjedent offentlig tilskudd, loppis og kontingenten holder og det selges dopapir i tillegg. Vi har lett etter andre inntektskilder, men ikke funnet dem.

På fotballen må vi ha kioskvakter. Sammen med en annen forelder selges pølser og vafler i kiosken på løkka. Dugnad? Vet ikke, men det kommer penger i klubbkassa. Vi har vakter under landskamper. Står alene og passer på en dør. Dugnad? Ihvertfall penger i kassa. Sånne jobber er det få av, mange klubber har ikke den muligheten.

Jeg ser at det er en forskjell på å stå en vakt noen timer og det å få en dorullgiro i posten. Det kan oppleves som en tilleggskontingent. Men med litt innsats, som sannsynligvis tar færre timer enn flere kioskvakter i løpet av året, kan man jo komme i null om man selger alt. Innsatsen kan til og med være langt lettere enn en vakt på Ullevål stadion. Dorullene kan ungene selge sjøl, vakta på Ullevål må man være 18 år for å gjennomføre. Og med lang erfaring i dorullsalg; siden doruller, (i motsetning til kalendere og lodd som var 80-tallets svar på dorullsalg), er forbruksvarer, går salget unna som hakka møkk.

Når jeg leser disse sinnataggenes utfall mot dorullsalg lurer jeg på om de er så heldige å ha et stort tilfang av dugnadsjobber som gir samme inntekt for klubben eller korpset? Hvis dere mener at det å selge doruller og kakebokser er galt, kom gjerne med gode ideer til andre inntektskilder. Frivillighets-Norge vil elske dere om dere har gode løsninger.