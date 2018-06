FORSMÅDD: – Filminstituttet bød opp til dans da vi ville bearbeide Maria Navarro Skarangers kritikerroste og Vesaas-nominerte debutroman «Alle utlendinger har lukka gardiner» til film. Så ble vi dumpet, skriver kronikkforfatteren. Bildet er tatt i underveis i filmprosjektet. Foto: Miso Film.

Norsk Filminstitutt, du er en luremus

debatt

Publisert: 07.06.18 08:15

MENINGER 2018-06-07T06:15:45Z

Vi står foran alteret pyntet til brud, men du møtte ikke opp. Hvordan skal vi kunne stole på filmkjærligheten din etter dette?

HILDE SUSAN JÆGTNES, manusforfatter

Kjære Norsk Filminstitutt, nok en gang har vi fått avslag på søknaden om filmproduksjonsstøtte. For tredje gang har du har dumpet oss med unnskyldningen «Det er ikke dere, det er meg» fordi du mangler penger til alle de gode prosjektene som søker om støtte.

Men NFI, i dette tilfellet var det du som sjekket oss opp, og ikke omvendt. Du bød oss først opp til dans i 2015, da vi presenterte et forslag på hvordan vi ville bearbeide Maria Navarro Skarangers kritikerroste og Vesaas-nominerte debutroman «Alle utlendinger har lukka gardiner» til film. Forholdet vårt fikk en pangstart i møte med en svært engasjert NFI-konsulent, som ga oss midler til å utvikle en fargerik og sprudlende film, og uttrykte stor tro på at dette kunne bli et viktig portrett av et miljø som hele landet trengte å bli kjent med.

NFI, i forelskelsens rus jobbet vi knallhardt gjennom flere manusrunder og fikk etter innsiktsfulle innspill fra deg frem et manus som høstet ros og begeistring i alle ledd. Vi ønsket ikke noe sterkere enn å bringe historien om ungdomsjenta Mariana til det norske folk.

Målet var å vise det vakre, livskraftige, tøffe og mangfoldige miljøet i Groruddalen, et lite stykke Norge som altfor sjelden får blomstre på film, og som ofte blir mistenkeliggjort og stigmatisert.

NFI, vi trodde at vi var en perfekt match både for deg og den rike mora di, regjeringen, som sponser bryllupet. Politisk sett oppfyller prosjektet alle tenkelige målsetninger: En engasjerende, troverdig og kvalitetstung film om en kvinne med flerkulturell bakgrunn.

«Alle utlendinger har lukka gardiner» kan skilte med en kvinnelig produsent, kvinnelig regissør, kvinnelig manusforfatter og kvinnelig hovedrolle, norsk-chilenske Mariana, som vokser opp i et miljø med tilflyttere fra hele verden. Mariana er en sterk og sårbar jente på 15 år som gjør store og små oppdagelser om hvem hun er og hvordan hun skal leve livet sitt. Det er lett å leve seg inn i Marianas drømmer om å få hjem storebroren fra militært utenlandsoppdrag, overleve ungdomsskolen med glans og vinne hjertet til den vinglete smørkjekkasen Ali2. Romanen er inspirert av Maria Navarro Skarangers oppvekst på Romsås , som gir et troverdig, intelligent og underholdende blikk inn i en unik, men universalt gjenkjennelig verden.

Er ikke dette godt nok for deg og den rike mora di, NFI? Hvem sin historie er viktigere å fortelle Norge enn Marianas?

NFI, dette handler ikke om våre skjøre kunstneregoer. Når du dumper oss, dumper du først og fremst en hel bydel som har fått opp håpet om endelig å kunne bli representert på film i et positivt, stolt og normaliserende lys. Vi har gjennomført et omfattende castingarbeid i Groruddalen − som du både oppmuntret og ga oss finansiering til − og har identifisert et talentfullt og uforglemmelig persongalleri blant ungdom med historier verdt å fortelle på film. Ungdommen har fortalt oss at de er glade for endelig å bli portrettert på en positiv måte. De er klare til å skinne, klare til å bli synlige for resten av landet. Nå må vi fortelle dem at filmingen blir utsatt, i verste fall avlyst.

NFI, vi er forbanna på den rike mora di, altså regjeringen, som i fjor kuttet filmbudsjettet med 16 millioner og kalte kuttet «et arbeidsuhell». Riktignok reverserte den nye kulturministeren kuttet nylig, men det bevilges fortsatt 18 millioner mindre enn det gjorde i 2016. Det hjelper ikke at Regjeringen ønsker å smykke seg med norske kvalitetsfilmer overfor utlandet når de samtidig snurper igjen pengesekken.

Men først og fremst er vi forbanna på deg, NFI, for å ha lurt oss opp i stry med din dobbeltkommunikasjon. NFI, skam deg for å ha forhindret et sårt tiltrengt ambassadørarbeid for det norske mangfold! Både offentlig forvaltning og filmskapere har et ansvar for å vise frem et annet Norge enn det som er befolket med patriotiske krigshelter og rappkjeftede racerbilsjåfører.

NFI, du er en luremus. Vi står foran alteret pyntet til brud, men du møtte ikke opp. Hvordan skal vi kunne stole på filmkjærligheten din etter dette?