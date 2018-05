FORBILDE I SVART-HVITT: Einar Gerhardsen fra Stortingets talerstol i 1965, året han gikk av som statsminister. Foto: Scanpix

Melands ideologiske skylapper

Publisert: 02.05.18 08:41

Blir hodet til VGs Astrid Meland så fylt av engasjement at det ikke er plass igjen til kunnskap?

MAGNUS E. MARSDAL, leder i Manifest tankesmie

Slik ser det i alle fall ut, når hun argumenterer mot forfatter Mímir Kristjanssons positive syn på en Gerhardsen-inspirert politikk med sterkere statlig engasjement på industrisiden, mer regulert økonomi og synkende ulikhet i stedet for økende forskjeller.

«Vi får mer likhet med denne oppskriften», vedgår VGs kommentator. «Bieffekten er at folk flest blir fattigere, og at både Ap og norsk økonomi havner på felgen.» Dette er kjernen i Melands argumentasjon.

Argumentene hennes bygger på to velkjente teoretiske antakelser fra høyresiden: Den ene sier at «Mer regulering betyr mindre vekst». Den andre sier at «Økt vekst betyr økt ulikhet.» Ifølge denne teorien må vi velge: Vil du ha mer likhet, som med Gerhardsens politikk, eller mer vekst, som med privatisering, skattekutt og økt konkurranse?

Det pragmatiske svaret blir selvsagt Astrid Melands løsning: «I 2018 må vi satse på en markedsøkonomi som sørger for vekst, kombinert med en politikk som omfordeler rikdommen».

Problemet for Melands teori er at den kan prøves mot virkeligheten. Hvis teorien er korrekt, vil vi finne lav økonomisk vekst i tiårene som utgjør «den sosialdemokratiske gullalderen» i Vesten etter andre verdenskrig. Omvendt vil vi finne at veksten skyter fart etter 1980, i takt med økende gjennomslag for privatisering, skattekutt og stigende ulikhet.

Men hva gjør virkeligheten? Den oppfører seg ikke som i Melands teori, men omvendt. Opp ned. Bak fram. 180 grader.

Dette kan Meland selv observere ved å gjøre som Manifest Tankesmie har gjort: Gå inn på nettsiden til Statistisk sentralbyrå og sammenlign den økonomiske veksten i «Gerhardsen-Norge» (1950–1980) med veksten under «høyrebølgen» (1980–2010).

Den gjennomsnittlige veksten i BNP per innbygger i den første perioden var 87 prosent høyere enn i den andre. Det er nesten dobbelt så høy veksttakt, det. Selv om det norske «oljeeventyret» foregår i den siste perioden!

Det samme mønsteret ser vi over hele den rike delen av verden (OECD). I perioden med mer regulering og lavere ulikhet (1960–1980) vokste økonomien i OECD-landene i gjennomsnitt 55 prosent raskere enn i perioden med privatisering og økende ulikhet (1980–2000).

Dette er ikke ny forskning, men velkjente tall som er lett tilgjengelige for alle. De typer på at mindre ulikhet og mer regulert økonomi henger sammen med høy økonomisk vekst, mens økt ulikhet, privatisering og økt konkurranse henger sammen med lav økonomisk vekst. I alle fall de siste 70 årene.

Hvordan kan VGs Astrid Meland likevel skrive en kommentar som tar for gitt at det stikk motsatte er tilfellet? Årsaken må være ideologiske skylapper. Da Meland vokste opp, lærte vi alle å tenke at venstresiden står for regulering og utjevning, men lav vekst, mens høyresiden står for høy vekst, men også økende ulikhet. Den gangen var dette en teori. Nå finnes også fakta.

Problemet med skylapper, er at de sperrer for utsikten til slikt som gir innsikt. En saklig debatt om alternativer i den økonomiske politikken forutsetter at skylappene tas av, slik at virkeligheten kan komme til syne.