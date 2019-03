FORTVILTE VITNER TIL TERROR: Sørgende utenfor Masjid Al Noor-moskeen i Christchurch, New Zealand. Foto: Martin Hunter / SNPA

Leder

Et kvalmende angrep

Umistelige liv er gått tapt i et meningsløst terrorangrep mot muslimer i New Zealand.

I sitt forkvaklede manifest skrev den australske terroristen at når han valgte New Zealand, var det for å vise at «inntrengerne er i alle våre land». I det rasistiske, konspiratoriske skriftet beskriver han det han mener er problemet: At innvandrere tar over det som er «hvite europeeres opprinnelige land».

At han angrep nettopp her, i et inntil nå svært trygt, rolig land med liten erfaring med terror, med lav kriminalitet og med en innvandring som er mer suksessfull enn i knapt noe annet land, er betegnende for hva som bærer ved til dette bålet.

Når New Zealand skulle bli åstedet, viser det hvordan terroren finner sin begrunnelse i konspirasjonsteorier og falske nyheter i grumsete forum på internett, helt frakoblet fakta på bakken.

Innvandring er en del av den nasjonale fortellingen og et bærende element i New Zealands nasjonsbygging. Nær en fjerdedel er utenlandsfødte, mesteparten er fra asiatiske land. Og det går svært bra med innvandrerne i landet.

Mange er ankommet som arbeidsinnvandrere, er godt integrert og rapporterer om høy følelse av tilhørighet til landet og lite diskriminering. De er høyt utdannet, er overrepresentert i høykompetanseyrker, jobber mye og det spesielle med New Zealand er at de også har en svært høy andel innvandrerkvinner i jobb. Og barna deres gjør det bedre på skole og i jobb enn innfødte.

Det amerikanske forskningssenteret Pew anslår at det bor 1,2 prosent muslimer i landet, eller bare rundt 50 000 mennesker. Men dette er likevel gruppen terroristen mener er hovedproblemet. Han mener det er disse som «utrydder de hvite» på grunn av stor innvandring og ved å føde flere barn enn innfødte.

New Zealand har lenge vært ansett som en av de trygge landene i verden. Det er nok en mer nærliggende forklaring på hvorfor man valgte å angripe her. Det var vanskelig å se for seg at dette kunne skje i et liberalt demokrati som er stolt over sin åpenhet og flerkultur.

For New Zealand er et innvandrerland. Det viser det absurde, fortvilende og meningsløse i det blodige, brutale terrorangrepet som har rammet et helt land og så alt for mange uskyldige familier.