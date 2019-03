Kommentar

Trines uforutsigbare utfordrer

Abid Raja er en populær politiker. Det er bra for Venstre. Men det plager partileder Trine Skei Grande.

Publisert: 09.03.19 08:54







Striden mellom Venstres to mest kjente politikere danner opptakten til landsmøtet i Stjørdal denne helgen. Det er ikke første gang. Forholdet mellom partileder Grande og stortingsrepresentant Raja har vært anstrengt lenge. I løpet av det siste året har det tilspisset seg.

Raja står svakt i partiapparatet. Han er ingen klassisk politiker som lojalt innordner seg ledelsen og følger partilinjen. Raja slenger med leppa, går sine egne veier, og mangler tidvis impulskontroll. Han er en type politiker som pressen og velgerne synes er forfriskende, men som får partibyråkratene til å surne.

Åkeren i Trøndelag

Tidvis gjør Abid Raja ting han angrer på. Som da han før landsmøtet i fjor gikk offentlig ut og ba Trine Skei Grande redegjøre for hva som egentlig hadde skjedd i åkeren i Trøndelag mellom henne og en 17 år gammel gutt flere år tidligere. Grande hadde på forhånd innstendig bedt partiet om ikke å snakke om denne saken under landsmøtet. Den var et mareritt for henne. Etter sitt utspill møtte Raja massiv kritikk, og måtte beklage.

les også Venstre-Raja: Venstre må erkjenne krisen

Innad i Venstre, på sentralt hold, er det få, om noen, som ser for seg Raja som ny partileder den dagen Skei Grande går av. Mange her mener han er uforutsigbar, og ikke samlende nok til å være leder. De ser ham som en som setter seg selv og sine egne ambisjoner foran partiet, seg selv foran laget.

Men at Raja selv kan tenke seg å bli ny Venstre-leder, er åpenbart for alle som har fulgt ham de siste årene. Kanskje allerede på neste landsmøte, i 2020. Nå reiser han rundt i landet og samler støtte. Slitne Venstre-folk i kommunene får besøk av en turbo-politiker som skaper begeistring og entusiasme. Som ser dem, gir dem klapp på skulderen, og en følelse av å være del av noe større. Raja vet at det er delegatene fra hele landet som på landsmøtet velger leder, ikke det sentrale partiapparatet. Den som vinner de lokale partilagene, vinner lederjobben.

Milliongave fra Hagen

Raja har til og med fått sitt eget budsjett. Milliardær Stein Erik Hagen har gitt en million kroner til Venstre. Ikke til partiet sentralt, men til Akershus Venstre. Til Abid Rajas valgkampkasse. Generøst har Raja sagt at hans fylkeslag bare vil beholde halvparten. Resten skal gå til partiets valgkamp i andre kommuner.

les også Stein Erik Hagen gir en million til Rajas Venstre

Uforutsigbar: Abid Raja er en impulsiv og ukonvensjonell politiker. Foto: Trond Solberg

Venstre er i krise. Partiet har sett ett-tallet på meningsmålinger. Med dagens tall ville Venstre bare fått Trine Skei Grande inn på Stortinget. Til høstens valg sliter Venstre med å stille lokale lister. Selv i kjerneområdet Vestlandet klarer partiet bare å stille i to av tre kommuner - langt færre enn sist. Og partiet mister medlemmer. En av fem er borte siden forrige kommunevalg.

Forsøker å favne

Det har aldri vært lett å få øye på Venstres politiske linje. Vitser om partiet har ofte handlet om at der det finnes to Venstre-folk, finnes det minst tre meninger. Og om at man kan mene omtrent hva som helst, og fortsatt være medlem i Venstre. Vitsene har også vist at det er stort rom for mangfold i Venstre.

Av og til har mangfoldet vært så stort at partiet har sprukket. I dagens krisepregede Venstre er det splittelsen mellom partiet og velgerne som er mest alvorlig. Klima, kultur og kunnskap er ikke nok. Mange tradisjonelle velgere er oppgitt over at deres gamle parti er mer opptatt av fri hasj, aktiv dødshjelp og surrogati, enn av næringsliv og distriktspolitikk.

les også Venstre-topper vurderer legalisering av narkotikabruk

Abid Raja forsøker å favne det hele. Bidraget fra Stein Erik Hagen hjelper ham med det. For disse pengene er mer enn den ene millionen. De kan også oppfattes som et godkjentstempel på Raja som næringslivsvennlig politiker. En som er opptatt av mer enn kultur og klima. En som bryr seg om bedriftseiere rundt om i landet, som er opptatt av å sikre arbeidsplasser og lokalsamfunn. Det gir ham en bredde som mange av partiets velgere ser ut til å savne i Venstre akkurat nå.

Rajas klassereise

Raja har aldri vært beskjeden på egne vegne. Han har foretatt en klassisk klassereise. Oppvokst i en innvandrerfamilie i kommunal bolig, med stram familieøkonomi. Utsatt for vold hjemme, søkte en periode tilflukt i barnevernet. Jobbet hardt, fullførte jus-studier og tok videre studier ved prestisjetunge Oxford i England. Jobbet som advokat før han gikk inn i politikken.

Jeg har fulgt Abid Raja lenge, siden han startet ut som talsmann for World Islamic Mission på slutten av 1990-tallet. Den gangen fremsto han som en mørkemann, som benektet at det foregikk tvangsgifte i Norge - samtidig som han selv kjempet for sin egen kjærlighet.

Han er egentlig en opplysningstid i seg selv. Fra å være forsvarer for en bokstavtro islam, ute av stand til å ta avstand fra brutale straffemetoder eller undertrykking av kvinner, kjemper han nå for ytringsfrihet, likestilling og religionsfrihet. Han blir truet av ekstremister. Nylig vitnet han i ankesaken mot islamisten Mohyeldeen Mohammad, som er dømt for trusler mot Raja.

Grandes baksnakking

Hans bakgrunn har blitt tema, også for partileder Grande. Hun har snakket bak hans rygg om at hans pakistanske bakgrunn påvirker hans oppførsel. Hun har forklart hans væremåte med etnisk bakgrunn, ikke med ham som individ. Dette ligger langt fra Venstres syn på individets ansvar og verdi.

Hun har også snakket nedsettende om andre av partiets sentrale politikere. En slik oppførsel bygger ikke tillit, hverken hos tillitsvalgte, medlemmer eller velgere. Hos noen, som Raja, bygger det sterk motstand. Han kan bli en farlig utfordrer, også om han ikke lykkes i å bli partileder. Han er profilert og populær. Han kan styrke partiet. Men svekke Trine Skei Grande.