Lettvint om spillregulering fra VG

VG skriver på lederplass at sensur av TV-reklame for utenlandske spillselskaper vil redusere følgene av spillavhengighet. Vet vi egentlig det?

ESPEN SKOLAND, kommunikasjonsdirektør i Discovery

Mye tyder på at sensur av spillreklame på TV faktisk kan ha negativ effekt.

Ifølge en rapport fra Rambøll er TV-reklame det markedsføringstiltaket som i minst grad påvirker risikospilling. TV-reklamen bidrar til å gjøre seerne oppmerksomme på ulike typer spill, og bygger merkevarer og markedsandeler for de ulike spillaktørene. Men omfanget av spillavhengighet i Norge har ligget stabilt de ti siste årene, til tross for at markedet for pengespillreklame på TV har gått fra null til en halv milliard kroner.

Det er den direkte markedsføringen som er verst, og den som i størst grad fremmer risikospilling. Det blir også stadig mer digital reklame som kan rettes direkte mot en yngre målgruppe. Her er det bare ett klikk fra budskap til spill. Slik det for eksempel er i VGs digitale annonsering for Norsk Tipping . Hvis TV-reklamen sensureres vil spillselskapene flytte annonsepengene over på nett og bruke flere ressurser på direkte markedsføring. Hva skjer da?

Hvorvidt det nye lovforslaget faktisk vil bidra til å redusere omfanget av spillavhengighet i Norge, er knapt blitt diskutert. VG tar resultatet for gitt.

Men hva om det ikke gjør det?

VG skriver at «en påfallende kampanje fra utenlandskeide TV-kanaler har forsøkt å få regulering av pengespill til å handle om produksjon av fjernsynsprogrammer med norske innhold».

Her har VG helt rett. Dette er heller ikke noe vi som står bak denne «kampanjen» har lagt skjul på.

Spillpolitikk lages nemlig ikke i et vakuum. Spillpolitikk er også næringspolitikk og kulturpolitikk. Vi tror VG vet godt at det er sammenheng mellom inntektene vi har, og hvilke muligheter vi har til å investere i norsk innhold. Da må det være legitimt å belyse de eventuelle konsekvensene sensur av TV-reklame vil få for en stor og viktig kulturbransje i Norge.

Disse konsekvensene er knapt utredet.

Men situasjonen er denne: Norske politikere er i ferd med å ta strupetak på den kommersielle TV-bransjen når de på den ene siden raust deler ut 135 millioner kroner i statsstøtte til TV 2, som går med 400 millioner kroner i pluss, og på den andre siden struper en svært viktig inntektskilde for de to eneste kommersielle TV-gruppene som ikke får støtte av staten.

Dersom lovforslaget går gjennom, risikerer vi å stå igjen med bare to norske TV-selskap, som begge er finansiert av staten. Ingen har svar på hvordan vi skal løse denne utfordringen. Knapt noen vil ta debatten. Hvis lovforslaget faktisk heller ikke bidrar til å redusere omfanget av spillavhengighet, har vi ikke oppnådd noe annet enn å gamble bort en hel bransje for å sikre det norske spillmonopolet.

Det tror vi verken VG eller norske politikere egentlig ønsker.