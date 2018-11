TETTE DAGER: – Når noen spør meg om det er vanskelig å være statsråd og småbarnsfar svarer jeg ofte «ja, men andre har det nok enda vanskeligere», skriver Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Fredrik Solstad

Hente i barnehagen-debatten: Småbarnspappa og statsråd

MENINGER 2018-11-05T06:52:06Z

Det er to gyldige grunner til å gå tidlig fra Erna Solbergs regjeringskonferanser: Møte i Stortinget og henting i barnehagen.

debatt

Publisert: 05.11.18 07:52

TORBJØRN RØE ISAKSEN, næringsminister (H) og småbarnspappa

Sjefen min, Norges statsminister, var selv småbarnsmor da hun begynte i politikken. Hun vet hvordan det er å sjonglere jobb og familie, hvordan det er å måtte ta med småbarn på møter eller stadig se ned på klokken av bekymring for at en ekstra taletrengt møtedeltager skal gjøre at du ikke rekker å hente før barnehagen stenger.

Jeg er kanskje første generasjon av mannlige politikere som regelmessig får spørsmålet: Hvordan går det å kombinere statsrådsarbeid med livet som småbarnsfar. Det er bra. Og jeg er takknemlig for det er enklere å kombinere småbarnslivet med jobb enn tidligere – også i politikken.

Jeg har to små barn. En jente på fire år og en gutt på halvannet år. Som for de fleste andre pappaer, er det naturlig for meg å forsøke å være sammen med barna mine så mye som mulig. Samtidig har jeg en krevende jobb som jeg vil gjøre godt. Velgerne fortjener det. Det betyr at god planlegging, en stor fryser med middag som enkelt kan tas opp, og mulighet for litt fleksibilitet i hverdagen, er veldig viktig (dessuten må jeg innrømme at som statsråd har man noen helt spesielle privilegier, blant annet biltjenesten).

Det er bra at vi snakker om småbarnsforeldre og arbeidslivet, og mange kjenner seg nok igjen i å trippe på et møte fordi det snart er på tide å hente i barnehagen. Samtidig blir det lett en debatt som glemmer hva slags arbeidsliv vi har i Norge. Alle i Norge har ikke en kontorjobb hvor de kan reise litt tidligere for å hente i barnehagen for så å ta igjen arbeidet på kvelden.

Når noen spør meg om det er vanskelig å være statsråd og småbarnsfar svarer jeg ofte «ja, men andre har det nok enda vanskeligere». Jeg har veldig mye å gjøre, men til en viss grad kan jeg påvirke min egen kalender. Jeg kan ta igjen en del arbeid på kveldene. Det gjelder også andre med kreative og frie yrker eller kontorjobber. Det er vanskeligere hvis du er en hjelpepleier. Pasientene kan ikke tas med hjem. Eller hvis du jobber skift i industrien. Eller hvis du er selvstendig næringsdrivende og ingen betaler deg lønn om du ikke skaffer kundene selv. Enn si hvis du er alene om å oppdra barna og heller ikke har familie i nærheten som kan hjelpe. Vi må passe oss for å ha debatter som bare er relevante for en viss del av arbeidslivet.

Samtidig er et større poeng viktig for alle: Det er ikke bare bra for den enkelte familie at vi kan kombinere småbarnsliv og arbeid, det er bra for bedriftene og det er bra for Norge. Hvis ikke småbarnsliv kan kombineres med jobb, er det vanskelig å sikre at mange er i jobb – og det er avgjørende for et bærekraftig velferdssamfunn. Hvis det ikke er mulig å kombinere småbarnsliv med jobb, vil vi i alle fall ikke lykkes med å få fødselstallene opp. Og dersom fødselstallene fortsetter å være lave, så sliter vi med bærekraften fremover. Hvem skal da betale skatt og pleie oss når vi blir gamle?

Samtidig er det forståelig at noen kan bli litt småirriterte på småbarnsforeldre som forsvinner fra møtet for å hente, må være hjemme med sykt barn eller ta med mer eller mindre blide barn på jobben når barnehagen eller skolen har planleggingsdag. Særlig dersom det skaper en følelse av at noen andre må gjøre jobben i stedet. Derfor er det viktig å huske på årsaken til at vi kan og bør ha fleksibilitet for småbarnsforeldre: I Norge jobber vi ikke mer enn alle andre, men vi skaper mer i løpet av timene vi jobber enn de fleste. Vi klarer altså å være effektive på jobb selv om vi må hente i barnehagen.

Vi skal ikke ha lavere forventninger til småbarnsforeldres jobbing enn andre, men alle tjener på at de kan klare begge deler samtidig.