STJERNE: Sigrid Solbakk Raabe. Foto: Helge Mikalsen.

Generasjon (god) prestasjon

Publisert: 23.01.18 18:56

Norske ungdommer inntar verdensscenen med den største selvfølgelighet. Har vi noensinne sett en kulere norsk generasjon?

«Wow!! Brilliant, brilliant, brilliant!»

- Graham Norton

BBCs gullgutt, den dønn joviale og ditto campe talkshow-kongen Graham Norton, er knapt kjent for å spare på superlativene. Men det var noe med den spontane reaksjonen hans denne kvelden som vi, hans faste seere, knapt har sett maken til.

På scenen var nettopp 21 år gamle Sigrid Solbakk Raabe fra Ålesund ferdig med en helt overlegen fremføring av den mildt sagt oppildnende låten «Strangers», og Norton virket helt blåst over ende. Raabe, eller bare Sigrid, som hun nøyer seg med, fremsto virkelig som lyden av 2018, slik hun nyss, og oppsiktsvekkende, ble kåret til av selvsamme BBC. Energisk, tilstedeværende, selvsikker, ikke noe fjas: Sigrid eide scenen, fullstendig.

Den som ikke blir i godt humør av å se klippet fra sist fredag bør oppsøke psykolog eller vurdere å hive innpå en anselig mengde oppkvikkende medikamenter. Sigrid suser nå oppover den offisielle hitlisten på hovedøya for pop, og topper allerede den britiske iTunes-listen. Og om det blir førsteplass eller ikke, så er Sigrid forlengst etablert i et flyktig marked, og det er ikke rart.

Hun er popstjerne. Og åpenbart helt skamløst talentfull.

Det er noe med denne generasjonen av norske 20-og-noe-åringer. De opptrer med en verdensvant trygghet som tidligere var nærmest uhørt. Jo da, vi hadde i hine dager a-ha og Morten Harket i fri flyt, og de var svære, men nedover i rekkene var så tynt og fomlende at Norge i populærkulturell sammenheng var å regne blant verdens lilleputter. Verken Dag Brandt eller Muffe og Gækki evnet å sette verden i brann, for å si det sånn, og kopimaskin-duoen The Monroes forble på det musikalske momarkedet til tross for alle avisoppslag om det motsatte.

Senere kom riktignok Lene Marlin, Aqua-Lene og noen til som jeg sikkert glemmer i farten, og både Madcon og Nico & Vinz inntok (og inntar!) etterhvert de viktige arenaene. Men Sigrid, især, og ynglinger som Aurora, Astrid S., Alan Walker og (ikke like fullt så unge) Kygo, har en letthet over seg som tidligere gikk under den lite stilige betegnelsen «unorsk». De beveger seg ubesværet på den globale, sammenvevde scenen, som om det var det naturligste i verden. Det er faktisk ganske rørende å beskue.

Sleng på «Skam»-gjengen, og de skamløse jentene, for den del, og vi ser konturene av en norsk generasjon helt utenom det vanlige. De er bråvoksne, kule og, ikke minst, relevante langt bortenfor egne bredder. De kommuniserer helt på tvers av tidligere grenser og stengsler. De tilhører en globalkultur, selv om uttrykket kanskje er «nordisk», på et vis, uten at det er påtrengende. Særlig Sigrid fremstår som det man vel kan kalle en verdensartist, slik bare svenskene (og Bjørk) fra våre strøk klarte før i verden.

Hun synger med en type autoritet som tåler sammenligningen med hennes uttalte forbilde Adele. Hør versjonen hun gjør av Leonard Cohens «Everybody Knows». Aldri før har vel en Cohen-låt vært lenger unna rubrikken Norges-vennlig. Sigrid eier den. Og på en ellers småslapp Nobel-konsert før jul, var Sigrid så høyst til stede, ikke minst da hun dro kraftballaden «Dynamite» med en tilstedeværelse verdig en superstjerne. Jeg har ennå ikke sett henne live selv, men skal man tro folk man bør ha tro på, skal det være en opplevelse av de sjeldne.

Dagens unge får ofte høre det fra tilårskomne grinebitere i sosiale medier. Disse kidsa er visst noen ynkrygger og snøfnugg – korrumpert av identitetspolitikk, politisk korrekthet, nypuritanisme og det som enda verre er. Men som vanlig tar nostalgikerne og surpompene i bekymringsalderen feil. For selv om man selvsagt ikke skal generalisere på basis av enere av Sigrids type, er det som om dagens purunge voksne ikke lenger er tynget av den norske tyngden.

Dette er en generasjon som er vokst opp i en de facto grenseløs verden – på nettet, i delekulturen. De er del av en verdenskultur der stedet er erstattet av selvet, så å si, og der alt skjer samtidig, uavhengig av geografiske begrensninger. Det er ikke lenger langt igjen til Royal Albert Hall, og det å opptre hos Graham Norton, James Corden eller Jimmy Fallon er som en god, men ikke uventet god dag på jobben. Det er ikke helt uten misunnelse man som godt voksen kommentator tar en sniktitt inn i en vibrant og selvsikker ungdomskultur som denne. Det må være en særs spennende tid å være ung og lovende i.

Og Sigrid Raabe? Lyden av 2018, indeed.