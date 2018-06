Forebyggende bevæpning

17.06.18

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) tillater midlertidig bevæpning av politiet i deler av Oslo nå i sommer.

Vedtaket er i tråd med en anmodning fra Politidirektoratet, og fikk tverrpolitisk støtte i Stortinget torsdag kveld. Vi mener det var en god avgjørelse. Derimot er vi skeptisk til statsrådens varsel om at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med et lovforslag om permanent bevæpning av politiet.

Det er ingen konkret terrortrussel som ligger bak Politidirektoratets ønske om punktbevæpning i hovedstaden de nærmeste månedene. Ifølge Wara er det heller ikke ment som et tiltak mot gjengkriminaliteten i Oslo . Bevæpningen er ment forebyggende.

I sin redegjørelse overfor Stortinget viste justis- og beredskapsministeren til terroranslagene i europeiske byer i senere år, og fremholdt hvordan bevæpnet politi har stanset pågående angrep og begrenset skadeomfanget. I vår hovedstad finnes det flere bygninger, institusjoner og kritisk infrastruktur. I tillegg har byen alminnelig tilgjengelige områder med tett ansamling av mennesker. Alt dette er viktig å beskytte.

Det er bare en uke siden stortingsflertallet slo fast at norsk politi som hovedregel skal være ubevæpnet, men med såkalt fremskutt lagring av våpen i bilene. Det ble samtidig åpnet for punktbevæpning, som er en beredskap knyttet til spesifikke objekter og steder, som for eksempel Gardermoen. Vi mener fortsatt at våpen kan skape falsk trygghet. Erfaringer fra land med bevæpnet politi viser at faren for farlige situasjoner og skader øker, både for sivile, og for politiet selv.

Spørsmålet om bevæpning av politiet er imidlertid ikke hugd i stein til evig tid. Dersom vilkårene for bevæpning endres og forutsetningene skifter, mener vi problemstillingen må opp til ny vurdering. Dessverre er det tilfellet nå. Det er særlig utsiktene for enkelte former for terror som gjør det nødvendig å tenke gjennom gjeldende praksis.

Vi støtter et tidligere forslag fra Oslos politimester, Hans Sverre Sjøvold, om «en tredje vei». Den innebærer en mellomløsning der permanent bevæpning ikke nødvendigvis betyr at alle politifolk i hele landet til enhver tid bærer ladd våpen på hofta. Slik kan patruljerende politi i definerte sentrumsområder bevæpnes, mens lensmannsbetjenter i roligere strøk slipper generell bevæpning. Det er en pragmatisk praksis som ivaretar et generelt sikkerhets- og beredskapsbehov uten å virke forstyrrende på omgivelsene.