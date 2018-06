NULLTOLERANSE: Barn, som i mange tilfeller er blitt skilt fra sine foreldre, holdes i teltleire i Texas ved grensen mot Mexico. Foto: MIKE BLAKE / REUTERS

Barna på grensen

leder

Publisert: 21.06.18 05:45

MENINGER 2018-06-21T03:45:59Z

Ved grensen mot Mexico er 2 300 barn siden april blitt tatt med tvang fra foreldrene og plassert i interneringsleire. Over 100 av dem er under fire år. Dette er en umenneskelig praksis som ikke er den amerikanske rettsstaten verdig.

Langt inn i det republikanske parti er reaksjonene sterke. Et klart flertall av amerikanere sier i meningsmålinger at de tar avstand fra en slik praksis. President Donald Trump har i flere dager påstått påstår at alt er demokratenes skyld og at han bare følger lovverket. Onsdag kveld snudde han og slo samtidig bena under sin tidligere argumentasjon. Trump sa han ville undertegne en presidentordre som stanser adskillelsen av barn og foreldre ved grensen. Det er å så fall godt, og det er på høy tid.

Trump vil ha demokratene med på å finansiere en mur mot Mexico og kraftige innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken. Migrantbarna ble å betrakte som gisler i denne politiske striden. Men at foreldrene anklages for å ha tatt seg ulovlig over grensen skal ikke gå utover barn som er med på ferden. Trump har skadet USAs renomme ved å straffe uskyldige barn på denne måten.

I Europa er mange, med rette, moralsk indignert over Trumps asylpolitikk. Men vi bør også rette blikket mot Middelhavet, der det fortsatt utspiller seg menneskelige tragedier. I forrige uke nektet Italia å ta mot et humanitært redningsfartøy med 629 migranter om bord. De ble til slutt satt i land i Spania. Etter den store strømmen av flyktninger og migranter i 2015 har ikke EU klart å utforme en felles og helhetlig asylpolitikk. Noen land nekter å ta imot asylsøkere i det hele tatt. Usolidarisk overlater de til andre, som Italia, å ta imot brorparten.

Onsdag var verdens flyktningdag, en FN dag innstiftet for å rette fokus mot mennesker som på grunn av krig eller nød må forlate sine hjem. I dag er 68,5 millioner mennesker på flukt. Det har aldri vært flere. De store folkevandringene er en av vår tids største og mest komplekse utfordringer.

Kynisk menneskesmugling må bekjempes. Det er nødvendig å føre en streng asylpolitikk for å kunne gi opphold til flyktninger som virkelig trenger beskyttelse. Det er også viktig å gi humanitær hjelp i nærområder, ikke stanse bistanden til land migranter kommer fra, slik Trump varsler. Og i iveren etter å bygge murer må aldri barn tas som politiske gisler.