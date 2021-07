KRAKOW: Det var full feiring da Polen ble medlem av EU den 1. mai 2004. Nå kan det være slutt, skriver Monika Praczyk. FOTO: Göran Bohlin

Debatt

Polen ut av EU?

Lenge trodde jeg det var umulig at Polen skulle melde seg ut av EU. Det er for mye penger, for mye støtte, for mye prestisje i det å være medlem av et vestlig felleskap. Jeg er ikke så sikker lenger.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

MONIKA PRACZYK, PhD, Universitetet i Agder

Polen er blitt et symbol på hvordan et Sovjetblokkland kan bli et fullverdig demokrati i 1990-årene. Etter nærmest fire tiår med kommunistisk styre ble Polen et fritt land. En effektiv økonomisk og sosial transformasjon i løpet av de første årene etter Berlinmurens fall gjorde landet til et liberalt sted.

Liberalt på mange måter. Økonomien – etterfulgt av noen år med dramatisk nedgang- skjøt i været. Filmer som tidligere var forbudt, bøker som var svartelistet, ble nå allment tilgjengelig. Vestlige matvarer som under kommunismen var en luksus, var nå tilgjengelige i alle butikker. Et glass med Pepsi på en solskinnsdag på verandaen var ikke lenge forbeholdt eliten.

Polen ble en del av det europeiske markedet. Polakker kunne endelig identifisere seg som europeere. De kunne reise hvor hen de måtte ønske. I 2004 kunne landet offisielt kalle seg en del av Den europeiske union. Men vesten viste seg å ikke være det polakker så for seg. Noen av dem i hvert fall. Spesielt de med makten.

Monika Praczyk FOTO: Privat

les også Tsjekkias president: – Transpersoner er motbydelige

I 2015 kom den nasjonal-konservative partiet for Lov og rettferdighet (PiS) til makten. En avgjørelse polakker selv har tatt. En avgjørelse som kom til å ha konsekvenser ikke bare for den polske hverdagen, men for det europeiske landskapet som helhet.

Polen var et viktig tilskudd til det europeiske felleskapet, det bør det ikke være tvil om. Hvis man ser bort fra arbeidskraften som reiste ut av hjemlandet sitt for å bygge opp økonomien i naboland, var Polen i alle fall et land mindre som kunne få en sterkere tilknytning til Russland og den tidligere Østblokken.

Imidlertid ble medlemskapet i EU en fartsdump for den nasjonal-konservative, populistiske regjeringen. Verdier forkynt av det europeiske felleskap samsvarte ikke med de verdiene som den polske regjeringen ville ha som sitt legitimeringsprinsipp. Soner frie for LGBT, et totalt abortforbud, den katolske doktrinen som inspirasjonskilde – alt det PiS ønsker er ikke forenlig med EUs krav.

les også En europeisk verdikamp

Lenge trodde jeg det var umulig at Polen skulle melde seg ut av EU. Det er for mye penger, for mye støtte, for mye prestisje i det å være medlem av et vestlig felleskap. Jeg er ikke så sikker lenger.

Tvert imot, den skremmende utviklingen man ser i dag peker i retningen av det jeg tidligere betraktet som utenkelig. «Polen» er blitt et innbilsk og selvsentrert land. Og med «Polen» mener jeg ikke befolkningen som helhet, men styremaktene og de som støtter dem. Fordi «Polen» er ikke et folk.

Det finnes millioner av polakker som ikke finner seg i den nåværende situasjonen. De som ser Vesten som en mulighet heller enn en onde. De som støtter kampen om LGBT-rettigheter. De som ikke ønsker den katolske kirken velkommen i politikken. De som ønsker å være en del av det europeiske felleskapet på alle måter.

Det problematiske er at antall mennesker som er i opposisjon til dagens regjering, og antall som støtter den er mye jevnere i størrelsen enn i de aller fleste andre europeiske land. Derfor er det enkelt å bare anta at situasjonen vi ser i dag er et resultat av folkets vilje. Og det er det jo i stor grad, Polen er jo tross alt fortsatt et demokrati.

Det at en avgjørelse er tatt av majoriteten betyr ikke at alle er enige i bestemmelsen. Det er det fine med demokratiet. At flertallet får bestemme. Dette viser seg imidlertid ikke å være gjeldende for Polen og landets medlemskap i EU.

les også Måneskin markerte Pride i Polen med heftig kyss

Støtten for medlemskapet i EU blant polakker har vært høy siden før 2004. I 2019 uttrykte overveldende 91% av befolkningen støtte til å være medlem av det europeiske felleskapet.

De fleste identifiserer seg faktisk som europeere. Om ikke først og fremst, så i alle fall som både polakker og europeere. Dette har beklageligvis veldig lite å si for den nåværende regjeringen, som nå har bestemt at EU er ikke lenger bra nok for Polen.

Det kom ikke som en overraskelse, PiS er raskt blitt et av de mest EU-skeptiske politiske partier i Europa. Og denne uken begynte seriøse samtaler om å trekke landet ut av EU. Fordi EUs tiltak er ikke i tråd med den polske grunnloven.

«Vi er i ferd med en lovlig Polexit som pågår trinn for trinn,» påstod nylig Polens uavhengige menneskerettighetsombud Adam Bodnar.

les også Norges utenriksminister til kraftig angrep på Ungarn: – Det går i feil retning

Polen er på vei ut av EU. Det høres ikke så skummelt ut fra det norske perspektivet – landet som har takket nei til EU tidligere og klart seg utmerket. Polen er en annen sak. Polen trenger EU.

Både når det gjelder de økonomiske tilskudd – uten hvilke jeg ikke kan se for meg at landets jordbruk og sosial infrastruktur skal greie seg like bra; og også når det gjelder det kulturelle.

Paradoksalt nok, uten impulser fra EU – og vesten generelt - kommer landet til å bevege seg mer og mer i en konservativ retning. Hvor langt kan det gå?

Kvinners autonomi og LGBT-rettigheter er allerede blitt mer undertrykket enn noen gang i løpet av de siste fem årene. For å ikke snakke om økningen av rasisme, xenofobi og antisemittisme.

Det er ikke sikkert at EU trenger Polen lenger – slik det gjorde det på 1990-tallet. Men Polen trenger EU. De som vil leve i et demokrati og ikke i et totalitært samfunn trenger EU.

Hva kommer til å skje med polakker flest om Polen forlater Den europeiske union?