Kommentar

OL-målet strammer seg til

Av Leif Welhaven

Kjetil Borch sikret Norges andre medalje i OL. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Kjetil Borchs sølv holder den norske drømmen i live, men herfra og ut må det virkelig flyte om medaljemålet i Tokyo skal nås.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Norsk idrett har ikke alltid våget å være så tydelige når det gjelder målsettinger på øverste hylle. Det kan være mer behagelig å sette en litt ullen målsetting med lavere fallhøyde eksternt.

Men det er nå noe tøft og utviklende ved å våge å stikke haken frem og sette seg et tydelig, kvantifiserbart mål.

Redaksjonelt samarbeid Se alt fra OL i Tokyo på discovery+

Det har den norske troppen heldigvis gjort i Tokyo-lekene.

Tallet er åtte.

Skulle det lykkes, vil det i tilfelle være en drastisk utvikling fra bronsealderen i Rio de Janeiro i 2016.

les også Kjetil Borchs tøffe tid: – Det siste året har vært helt absurd

Nå har de spesielle lekene fått satt seg litt, og det nærmer seg et sceneskifte for deler av troppen, som teller rundt 90 utøvere.

Fangsten så langt holder holder medaljehåpet intakt.

Kjetil Borchs sølv ble slik sett viktig på flere plan.

Etter en stor nedtur for Tufte & og og en regelrett kantring, var det essensielt for hele roleiren å ikke vende helt tomhendt hjem. Selvsagt var det store målet for Borch å nå helt opp i singlesculler, men en gresk overraskelse skulle vise seg for sterk.

Etter et meget spesielt år, som han selv beskriver som absurd, må uansett en sølvmedalje være mer enn godkjent for 31-åringen.

Dermed står Norge nå med to medaljer, etter Kristian Blummenfelts imponerende oppvisning i triatlon. Det er en firedel av den totale målsettingen.

Det betyr at det blir krevende å komme opp i målet det drømmes om.

Håndballjentene ser solide ut så langt, og det vil være usedvanlig overraskende dersom det ikke blir med en medalje på flyet hjem. Ingenting skal tas for gitt, men sjansen for å nå helt opp er så til de grader til stede, for en gjeng som gjerne vil revansjere nedturen fra Rio de Janeiro.

Det har så langt vært mindre overbevisende prestasjoner fra håndballguttene. Heller ikke sandvolley-duoen har vært helt der vi håper, men mulighetene er fortsatt intakte.

I friidrett er det selvsagt mulig å være uheldig, men alt ligger til rette for Karsten Warholm, som kanskje er vår aller største gullfavoritt. Og i den løpende storfamilien fra Sandnes lever medaljehåpet i beste velgående. For Viktor Hovland har det ikke villet seg helt. I seiling har Hermann Tomasgaard (27) posisjonert seg ypperlig før det skal avgjøres.

Olympiske leker har gjerne en tendens til å komme med noe uforutsigbart, og med så lenge igjen er det altfor tidlig å være bombastisk.

Men allerede nå er det mulig å se konturene av leker som i sum kan bli en opptur, sammenlignet med sommertørken vi har slitt litt for mye med. Og selv om det samlede medaljemålet eventuelt skulle vise seg å bli ørlite for hardt å innfri til slutt, er det en tone og en innstilling hos gjengen i Tokyo som er befriende ambisiøs.

Kristian Blummenfelt er kanskje den fremste eksponenten for at det ikke er noe bedre enn å si hva man skal gjøre - og så innfri akkurat det.

I skrivende stund er Norge nummer 28 på medaljestatistikken i lekene, der Kina, Japan og USA har de gjeveste plassene.

I forrige sommer-OL ble vi nummer 74...