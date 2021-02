Leder

Oslo-skandalen

KRITISK: Oslo kommune får sterk kritikk i en granskningsrapport fra Deloitte om foretaket Boligbygg. Ureglementære oppkjøp knyttes blant annet til den såkalte «Tøyen-avtalen» som sikret flytting av Munch-museet til Bjørvika. Foto: TEGNING: Roar Hagen

Som korrupsjonsjegeren Eva Joly gjentatte ganger har sagt, er det blåøyd å tro at korrupte «vennetjenester» er noe som ikke finner sted i norske kommuner.

For tre år siden avslørte Dagens Næringsliv hvordan det kommunale foretaket Boligbygg i Oslo handlet eiendom til overpris. Nå har Økokrim tatt ut tiltale mot fem av de involverte. Anklagene er svært alvorlige. Dersom retten gir påtalemakten medhold, vil det være underlig om saken ikke også får ytterligere politiske konsekvenser.

Ifølge DNs grundige gjennomgang av det som fremstår som en systematisk svindel av offentlige midler, synes det å ha vært mulig for en håndfull konkursryttere og personer med tilknytning til Boligbygg å berike seg selv på bekostning av skattebetalernes penger.

Økokrim mener å ha avdekket grov korrupsjon i hundremillionersklassen. Tiltalen, som ble kjent tirsdag, omfatter også hvitvasking av korrupsjonspenger. I tillegg får to advokater forelegg og påtaleunnlatelser. Samtlige nekter straffeskyld

Tillitsbruddet er sjokkerende nok i seg selv. Likeså den absolutte kynisme, der folk som er fradømt retten til å drive forretning på grunn av økonomisk kriminalitet, likevel – ifølge tiltalen – klarer å gjennomføre nye svik, etter sigende med god advokathjelp. Men la oss ikke et øyeblikk glemme de administrative og politiske strukturer i Oslo kommune som har gjort det som har skjedd mulig.

Avisens omfattende avsløring er for intrikat til å gjengi her. I korte trekk handler den om at Boligbygg har betalt mer enn 100 millioner kroner i overpris for eiendommer som kommunen har kjøpt fra eller via de enkeltpersoner som står tiltalt. Den uforklarlige prisøkningen fra faktisk verdi til de summer som Oslo kommune har betalt for eiendommene, har gitt et millionoverskudd de påståtte bedragerne har kunnet putte i egen lomme.

Interessant nok har en av de Mercedeskjørende tiltalte – han disponerer en millionbil av type S-klasse og bolig i Holmenkollen – sin eneste offisielle inntekt fra Nav, ifølge DN. Han skal være en krumtapp i operasjonen.

I en granskningsrapport Deloitte la frem etter opprullingen av skandalen, får kommunen skarp kritikk for fravær av gode systemer til å følge opp politikk de selv har satt i gang. Spesifikt nevnes striden om nytt Munch-museum, der Oslo-byrådet ved Venstre, Høyre og KrF kjøpte SVs gunst med det såkalte «Tøyen-løftet» for å få flertall for lokalisering i Bjørvika. Den prisen ble høy, og kommunen får det glatte lag for slett arbeid.

«Det er ikke på noen nivåer i Oslo kommune gjennomført kartlegging eller vurdering av risiko knyttet til Boligbyggs og kjøpsteamets mål om å oppfylle Tøyen-avtalen», heter det i granskningsrapporten.

Foretakets direktør gikk av da skandalen ble kjent, og ansvarlig byråd, Geir Lippestad (Ap), trakk seg omtrent samtidig. Snart ble hele styret i Boligbygg skiftet ut. Det som har skjedd har rammet Oslo kommune først og fremst. Samtidig sier sakens omfang noe om at det som har vært mulig i hovedstaden, også kan være mulig andre steder.