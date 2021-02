KJERNEOPPGAVE: – For å bevare tillit bør Folkehelseinstituttet etter mitt syn konsentrere seg om helsefaglighet, skriver kronikkforfatteren. FHI her ved overlege Are Stuwitz Berg, områdedirektør Geir Bukholm og direktør Camilla Stoltenberg. Foto: Stian Lysberg Solum

Gjør Folkehelseinstituttet faglig igjen

Det er generelt behov for en nærmere vurdering av FHIs rolleutøvelse og måten regjeringen omtaler og benytter seg av den på i coronatiden.

ERIK NORD, professor emeritus i helseøkonomi og tidligere seniorforsker ved Folkehelseinstituttet

Regjeringen sier stadig at den lytter til Folkehelseinstituttets ‘faglige råd’ i kampen mot corona. Samtidig har mange siden mars berømmet FHI for dets vektlegging av faglighet og for dets mot og vilje til å gi råd som går mot det regjeringen legger opp til.

FHIs selvstendige opptreden er i seg selv prisverdig. Men som påpekt av redaktør Magne Lerø i Dagens perspektiv 3. februar, er instituttets rådgivning langt mer enn faglig. Muligens er den også det i noen grad i det nå høyaktuelle spørsmålet om geografisk fordeling av vaksiner, der det har vist seg svært vanskelig å få gode begrunnelser fra myndighetenes side for ikke å prioritere høysmitteområder.

Det er generelt behov for en nærmere vurdering av FHIs rolleutøvelse og måten regjeringen omtaler og benytter seg av den på i coronatiden.

FHIs rådgivning til Helse- og omsorgsdepartementet er alltid basert på tre ulike typer vurderinger som instituttet selv gjør:

A. Helsefaglige vurderinger: Årsaker til og utbredelse av sykdom, helseeffektene av tiltak, kostnader i helsevesenet ved tiltak.

B. Vurderinger av andre faktiske forhold. Eksempler i coronasaken er tap for familier, arbeidstakere og næringsliv ved stenging av barnehager, læringstap ved digital undervisning, velferdstap ved stenging av fritidsarenaer og begrensning av besøk og samvær, og harme over krenking av personlig frihet.

C. Verdivurderinger. Eksempler i coronasaken er: Hvor langt går statens rett til inngrep overfor borgere? Forsvarer helsegevinsten ved et tiltak tiltaksbyrden? Hva er rettferdig vaksineprioritering?

FHI er høykompetente på type A. Når det gjelder type B, legger jeg til grunn at «faglige vurderinger» er vurderinger som gjøres av fagfolk. FHI har til dels svært begrenset kunnskap om områdene nevnt i eksemplene. Andre kan som regel gjøre B bedre. Type C er politikk og skal definitivt ikke være FHIs bord.

FHI har i coronaperioden gått langt utover punkt A. De har hele veien gjort selvstendige vurderinger av hvor stor «tiltaksbyrden» er (punkt B), og uttalt seg høyt om hvorvidt ulike tiltak er «forholdsmessige» (punkt C). Problemet er altså langt fra å være en bagatell.

Et eksempel på uberettiget politisering gjelder regjeringens forslag om lovhjemmel for portforbud. FHI rapporterte om tiltakets forventede (beskjedne) smitteverneffekt (som FHI skal gjøre), men frarådet samtidig tiltaket på moralsk, menneskerettslig grunnlag. Spørsmålet blir da: Med hvilken begrunnelse fortjener summen av personlige moralske meninger hos ikke-folkevalgte som Camilla Stoltenberg, Geir Bukholm, Frode Forland, Line Vold og Preben Aavitsland langt større vekt i den politiske beslutningsprosess enn meningene til fem vanlige borgere?

Det skal til forsvar for FHI sies at ledelsen langt på vei bare følger en alminnelig norsk forvaltningstradisjon bestående i at faginstitutter i noen grad synser og politiserer utover kjerneoppdraget. Stort sett, og antakelig ofte av politiske beleilighetsgrunner, skjer dette med overordnede myndigheters stilltiende aksept.

Men det er et tilleggsmoment på helseområdet. For noen tiår siden så mange med doktorskolen på seg selv som de moralske eiere av helsevesenet og som kompetente til å mene noe om det meste, også utenfor eget fag. Vi er ikke der lenger, heldigvis. Men det henger kanskje litt igjen.

Regjeringens retorikk om «faglige råd», og FHIs stadige rådgivning ut fra mye mer enn faglige vurderinger, skader på to måter:

Den ene består i at regjeringen ofte pynter seg med falske fjær om faglighet når den angripes politisk.

Den andre er usikkerhet som kan oppstå om FHIs objektivitet i rent helsefaglige vurderinger. Man risikerer å få en form for tillits- og habilitetsproblem.

Sistnevnte har lenge vært et stridstema ved instituttet. Det kom for alvor opp i forbindelse med innføringen av røykeloven, da det i en rapport til Helsedirektoratet ble dokumentert utbredt tendensiøsitet og også misbruk av kilder fra en antitobakksaktivist i instituttledelsen. Temaet var vært oppe også seinere i forbindelse med blant annet snuspolitikk, e-sigaretter og alkohol under svangerskap.

Camilla Stoltenberg har i sin tid som øverste leder fortjenstfullt redusert blandingen av fag og politikk ved FHI. Striden om geografisk fordeling av vaksiner aktualiserer likevel problemet.

Folk flest forstår ikke hva FHI holder på med når de ikke prioriterer høysmitteområder. Kan de være trygge på at det fra FHIs side kun ligger helsefaglige vurderinger til grunn, i dette tilfellet gode beregninger av hvilken vaksinefordeling som sparer mest liv og helse? Man vil jo helst tro at det gjør det, men hvordan skal man være trygg på det når instituttledelsen vitterlig til stadighet synser og gjør politiske vurderinger?

For å bevare tillit bør Folkehelseinstituttet etter mitt syn konsentrere seg om helsefaglighet. I forbindelse med tiltaksvurderinger bør instituttet peke på andre typer hensyn og konsekvenser enn de helsefaglige, men la andre faginstanser anslå omfanget og alvorligheten av disse.

De verdimessige vurderingene og avveiningene bør instituttet helt og holdent overlate til regjeringen og Stortinget og eventuelt lokale folkevalgte.