Kommentar

En høyst uvanlig strategi

Av Per Olav Ødegård

EKS-PRESIDENT: 20. januar ankom Donald Trump Florida etter å ha gått av som president. Men oppgjøret om hva som skjedde i de siste ukene av hans presidenttid fortsetter i Washington, D.C. Foto: CARLOS BARRIA / X90035

Donald Trump har selv åpent lagt frem alle bevis som behøves for å dømme ham i riksrett.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Bevismaterialet er Trumps egne taler og Twittermeldinger. De to siste dagene har aktoratet i riksrettssaken brukt Trumps egne ord mot ham for å underbygge tiltalen om at han oppildnet en mobb av tilhengere til å angripe Kongressen 6. januar. Demokratene mener at han kan gjøre noe lignende igjen og derfor må Senatet diskvalifisere ham fra å stille til valg.

Alt i denne saken ligger åpent for alle som vil se. Noen av hans mest lojale tilhengere har bidratt til åpenheten. De ropte “slåss for Trump” og “stans tyveriet” da de stormet Kongressen. Før, under og etter angrepet oppga de i sosiale medier, i intervjuer og avhør at det gjorde dette for presidenten. De mente at de handlet på hans instruksjoner, etter hans ønske.

Det som utspant seg er også veldokumentert. De siste dagene har senatorene og offentligheten for første gang sett opptak fra overvåkningskameraer inne i bygningen som viser ugjerningene og hvor nær inntrengerne kom visepresident Mike Pence og de folkevalgte. Liv gikk tapt, mange ble såret og enda flere ble traumatisert. Det kunne ha gått enda verre.

Presidenten la et voldsomt press på sin visepresident og andre republikanere for, på et eller annet vis, å få stanset godkjenningen av et lovlig valgresultat. Han oppfordret sine tilhengere til å komme til Washington, D.C. for å protestere. I to dager har aktoratet argumentert for at Trump oppmuntrer til vold. At dette var en bevisst handling og at han kunne forutse hva som videre skjedde.

Det reiser vesentlige spørsmål som jeg ikke kan se er blitt fullt ut besvart. Hva var i så fall Trumps plan? Hva ønsket han skulle skje? Amerikanere flest reagerte med sjokk og tok sterkt avstand fra angrepet på demokratiet. Da hans tilhengere stormet Kongressen var Trumps kamp mot valgresultatet definitivt over. Det fremstår som en siste desperat handling. Det slår nå tilbake, både mot ham selv og de som gikk til angrep.

I dag overtar Trumps forsvarere ordet i riksrettssaken. Det er ventet at de vil karakterisere prosessen som politisk motivert. De vil si at det strider mot grunnloven å føre sak mot en avgått president, selv om eksperter på forfatningsjuss er av en annen oppfatning. De vil også avvise at Trump oppildnet til vold. Han brukte bare sin ytringsfrihet.

Trumps advokat David Schoen beskrev i går i Fox News demokratenes presentasjon i Senatet som “støtende” og en “underholdningspakke”. Det betyr ikke at Schoen og hans kolleger vil unnlate å bruke videopresentasjoner i Senatet.Schoen viste video på riksrettssakens første dag. Det var en samling av demokratiske politikere som de siste fire årene, på ulikt grunnlag, har tatt til orde for riksrett mot Trump. Det er en uvanlig strategi fra en forsvarer å minne juryen om at hans klient er blitt anklaget for mye annet opp gjennom årene.

Advokatene vil legge stor vekt på at Trump i talen 6. januar sa at tilhengerne skulle la sine stemmer blir hørt på “fredelig og patriotisk” vis. Men bortsett fra dette ene sitatet minnet talen mest om et krigsrop, med stadige appeller om å kjempe hardt og enda hardere enn før, om å “kjempe som bare helvete”. Hvis ikke ville de miste sitt land.

Trump brukte en krigersk retorikk. Det samme har demokratiske politikere ofte gjort, vil hans advokater si. De vil trolig vise til harde uttalelser fra demokrater i forbindelsene med store demonstrasjoner i amerikanske byer mot rasisme i fjor. Men Trump er ikke tiltalt for å ha brukt harde ord i en tale. Han er tiltalt for å ha å ha oppmuntret til “voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger”. Det er noe ganske annet enn yringsfrihet og robust politisk debatt, som advokatene snakker om.

Senatets pastor, Barry Black, åpnet som vanlig sesjonen i riksrettssaken torsdag med en bønn. Han minnet senatorene om Paulus´ ord om at det et menneske sår, skal det også høste. Han ba for senatorene som snart skal dømme eller frifinne en tidligere president.

Etter fire år med Trump høstet USA en storm. Aktoratet har forsøkt å vise at Trump i lang tid sådde frøene som skulle vokse til et voldelige opprør og stormingen av Kongressen. Alt tyder uansett på at et overveldende flertall av republikanske senatorer likevel vil sørge for at Trump blir frifunnet. Uansett utfall fremstår riksrettssaken som et historisk oppgjør med president Trump. Alle ville huske det siste som skjedde på hans vakt.