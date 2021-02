Leder

Bekvemmelig hemmelighetskremmeri

Frode Berg sammen med EOS-utvalgets leder, Svein Grønnern. Foto: Helge Mikalsen

EOS-utvalgets konklusjoner i Frode Berg-saken bør tåle offentlighetens lys.

EOS-utvalget nektes å publisere Frode Berg-rapport

Stortingets kontrollorgan for etterretning-, overvåking- og sikkerhetstjeneste, det såkalte EOS-utvalget, har på eget initiativ undersøkt den såkalte Frode Berg-saken, etter at den pensjonerte norske grenseinspektøren Frode Berg ble arrestert, siktet, dømt og senere benådet for spionasje til fordel for Norge i Russland. Utvalget konkluderte allerede i midten av desember i fjor.

Men torsdag gjorde de det kjent i en ganske oppsiktsvekkende pressemelding, at «forvaltningen» (les: ikke nærmere identifiserte norske sikkerhetsmyndigheter), nekter utvalget å offentliggjøre innholdet. Til tross for at meldingene mellom Stortinget og utvalget skal være ugraderte.

«Forvaltningen» har aldri bekreftet at Berg jobbet for offentlige norske interesser, noe som uansett hadde vært uvanlig ved slik virksomhet. Men til tross for at myndighetene hele tiden hevdet at dette var «en konsulær sak» som skulle håndteres av Utenriksdepartementet, slik prosedyren er når vanlige norske statsborgere får problemer i utlandet, hadde Berg møter med både den daværende E-sjefen Morten Haga Lunde og representanter for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) etter at han kom tilbake til Norge.

Særlig e-tjenesten har mottatt mye kritikk for hvordan saken ble håndtert på, fra Berg ble arrestert og siktet i Moskva i desember 2017 og frem til han kom hjem nesten to år senere.

Det er opplagt mye som gikk feil i denne saken, og det har stått mye prestisje på spill for noen og enhver. Norske borgere må som alle andre land akseptere at det er sider ved vårt diplomati og forhold til fremmede makter som må holdes hemmelig av hensyn til rikets sikkerhet. Men et slikt hemmelighold må aldri kunne mistenkes for å være en bekvemmelighetsbeskyttelse for etater eller enkeltpersoner i systemet. Det er Stortinget gjennom EOS-utvalget som skal kontrollere de metoder og verktøy E-tjenesten kan bruke i sitt internasjonale arbeid.

Når så dette utvalget i flere henvendelser har bedt om at opplysninger og konklusjoner nedgraderes og gjøres kjent, skal det etter vår mening svært mye til for at ikke forvaltningen etterkommer en slik anmodning. En mistanke om at dette er for å dekke over egne feil og mangler er ikke bare uheldig for etaten(e), men for helle tilliten til våre hemmelige tjenester. Ved sin totale taushet har norske myndigheter latt russerne få total kontroll over denne historien og gitt dem enerett på informasjonen om hva som faktisk skjedde.