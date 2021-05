Leder

Ufortjent syndebukk

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har gjort en stor innsats for landbruket, men risikerer å bli en syndebukk i valgkampen. Foto: Terje Bringedal

Norske bønder er sinte for det de mener er altfor lavt tilbud fra Staten i årets jordbruksoppgjør. Frustrasjonen er forståelig, men det er uklokt å bryte før de har forhandlet.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

les også Bøndene aksjonerer – ville ikke forhandle

Matprodusentene har lenge kjempet for å tette inntektsgapet mot andre lønnsmottagere. Både tørkesommeren i 2019, store investeringsbehov og mye gjeld har ført til at mange bønder sliter. Omstilling til mer bærekraftig og klimavennlig drift krever også sitt. Selv om kravet til løsdriftsfjøs er viktig og riktig, er det utfordrende å gjennomføre, særlig for de minste brukene.

Det siste året ble økonomisk godt for mange bønder, men det var på mange måter et unntaksår. Med stengte grenser, lite reising, stengte restauranter og omfattende bruk av hjemmekontor, ble matvanene våre endret. Et mer tradisjonelt kosthold har økt etterspørselen etter norske landbruksprodukter. Men vi vet ikke om de nye vanene vil vedvare når samfunnet åpner opp igjen.

Mange bønder er skuffet, og bekymret for fremtiden. Det forsvarer ikke at bondeorganisasjonene velger å bryte allerede før de har satt seg ved forhandlingsbordet. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har uttalt at de vil gjøre det de kan for å komme bøndene i møte. Ved å si nei til forhandlinger, vet ikke bøndene hva de kan oppnå. Det undergraver også modellen.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sammen med leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes Foto: Ole Berg-Rusten

les også Krisesommeren: Her konfronterer bonden Erna Solberg

Nå ligger jordbruksoppgjøret i Stortingets hender. Rett før valget er det ingen god plass for fornuftige kompromisser. Fremskrittspartiet vil ikke løfte en finger for å hjelpe bøndene. Opposisjonen med Ap og Sp i spissen, vil ikke løfte en finger for å hjelpe regjeringen. Derfor kan ikke bøndene vente seg noe løft i år.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har skapt store forventninger til hva landbruket kan vente seg med en ny regjering. Men det er ikke bare landbruket de rødgrønne har lovet seg bort til. En rødgrønn regjering vil få en betydelig utfordring med å prioritere mellom og innfri sine dyre løfter.

Siden tidlig 1990-tallet har ingen regjeringer til nå vært nærmere bøndenes krav enn Erna Solbergs regjering. Det viser en gjennomgang gjort av Reidar Almås, seniorforsker ved forskningsinstituttet Ruralis. Forventningene til de rødgrønne var større, de fikk også mer penger, men bøndene ble også mer skuffet.

KrF har i alle årene med borgerlig styre gjort mye for å løfte landbruksbudsjettet. Olaug Bollestad får også mye skryt for den jobben hun gjør som landbruks- og matminister. Men hun kan ikke utrette mirakler i et politisk landskap der KrF står ganske alene. Derfor kan KrF og Bollestad bli en slags syndebukk i valgkampen.

Det er ikke bare ufortjent. Skal vi lykkes med å bevare et aktivt landbruk med små og mellomstore bruk i hele landet, trenger landbruket venner over hele den politiske skalaen.