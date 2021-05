FANTASTISKE FRITIDSINTERESSER: Laila Oftedal Voll (22) er nestleder for en forening som representerer blant annet LAN, e-sport, Cosplay og Rumpeldunk. Foto: Privat

«25 under 25»: Gamere trenger også møteplasser

Før pandemien har vi opplevd mange ganger at et dataparty for flere hundre folk må avlyses, til fordel for en spontan håndballkamp eller fotballkamp med 30 deltagere. Når samfunnet åpner mer, bør disse interessene også få en plass i norske idrettshaller og skolelokaler.

LAILA OFTEDAL VOLL (22), Nestleder i Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser

Pandemien har tydeliggjort verdien av sosiale relasjoner og det å ha strukturerte møteplasser rundt seg; om det er jobben eller skolen, koret eller fotballen, eller vennegjengen man spiller dataspill med.

Det mange merket mest da pandemien traff, var at disse møteplassene falt vekk. Man møtes ikke lengre fysisk og jevnlig, men må selv ta initiativ for å møte de man ellers ville møtt før. Det kom en ny mentalitet om at det ikke er så farlig hvordan man møtes, men at man møtes.

Å få muligheten til å skape disse møteplassene, er veldig mye vanskeligere for fritidsinteresser som ikke faller innenfor tradisjonelle rammer som idrett, kor eller korps.

Hyperion representerer foreninger som driver frivillig organisert aktivitet rundt alt fra LAN til rumpeldunk, e-sport til cosplay, og mye rart imellom.

Det er ofte interesser som ikke passer inn andre steder i frivillighetsnorge, men som oppstår i ungdomsmiljøer og blir en viktig samlingsplass.

Vi jobber for å la disse interessene få utfolde seg – ikke på bakgrunn av hvor anerkjente de er, men på bakgrunn av at de gir barn og unge møteplasser der de finner fellesskap.

Når vi ser på tilgang til lokaler, så er disse interessene svært forskjellige fra de etablerte fritidsaktivitetene. Vi har mange ganger opplevd at et dataparty for flere hundre folk må avlyses, til fordel for en spontan håndballkamp eller fotballkamp med 30 deltagere.

Hvorfor skal håndballklubben som møtes flere ganger i uken få overgå arrangementer som finner sted to ganger i året?

Det går heller ikke kun på leie av idrettshaller. Vi opplever stadig at foreninger ikke får bruke lokaler på skoler, universiteter eller andre offentlige bygg nettopp fordi det ikke er en anerkjent fritidsinteresse.

Det er å fjerne møteplasser for barn og unge som også har rett på et sted å være sosial.

Det er greit at idretten på lik linje med andre bør ha mulighet til å reservere haller, eller at koret skal ha muligheten til å reservere rom til øvelser. Men når man forsøker å bygge fellesskap og trygge rammer på andre grunnlag enn hva som er normen, møter man aktører som enten ikke vil la deg leie lokaler eller kan velge å ta det fra deg på svært kort varsel.

En vanlig ting vi hører, er at disse aktivitetene kan gjøres digitalt. Etter et år med pandemi, bør alle forstå at å møtes digitalt aldri vil gi like mye som det å møtes fysisk.

Spesielt innenfor interesser der mye av kommunikasjonen skjer over nett, er det så utrolig viktig å endelig få møtes fysisk, ha venner man kan møte og klemme.

Når strukturene rundt oss faller sammen, minnes vi på hvor viktig det er å ha hverandre, og verdien av sosiale møteplasser uavhengig av interessen det medfølger.

Under pandemien har mange av interessene vi representerer økt i omfang, spesielt dataspill.

Når samfunnet åpner mer, bør disse interessene også få en plass i norske idrettshaller og skolelokaler. Ungdommen vil alltid skape interesser og fritidsaktiviteter med tiden, og da må de bli tatt seriøst selv om de ikke passer med det etablerte tilbudet.

Det bør være positivt å skape nye møteplasser, og man skal ikke måtte kjempe for å lage møteplasser og fellesskap rundt det man synes er gøy.

