Kommentar

Gir opp USAs lengste krig

Av Per Olav Ødegård

TALER TIL NASJONEN: President Joe Biden erklærte onsdag kveld i en tale fra Det hvite hus at USA vil trekke sine styrker ut av Afghanistan. Foto: Andrew Harnik / POOL / AP POOL

Krigen er snart over for USA og de allierte. De trekker seg ut av Afghanistan. Men for afghanerne går krigen inn i en ny og farligere fase.

Publisert: Nå nettopp

President Joe Bidens beslutning om full tilbaketrekning fra Afghanistan innebærer stor risiko. Det er en retrett uten garantier. Krigen er ikke vunnet. Det er en fare for at Kabul faller, slik Saigon falt i 1975. USAs lengste krig kan komme til å ende på samme måte som den nest lengste, Vietnamkrigen.

Onsdag kveld, norsk tid, talte Biden fra et rom i Det hvite hus som sjelden brukes for taler til nasjonen. Men president George W. Bush talte herfra i oktober 2001 da han kunngjorde begynnelsen på USAs krig i Afghanistan. Biden er den fjerde president som må ta stilling til når oppdraget i Afghanistan er utført.

Biden vil ikke overlate det til sin etterfølger. Før USA markerer 20 årsdagen for terrorangrepene 11.9 skal de amerikanske soldatene komme hjem. Også de allierte styrkene forlater Afghanistan. Biden sa at USA må kjempe slagene for de neste 20 år, ikke de siste 20 årene. Det som begrunnet at amerikanske styrker kom til landet i 2001 kan ikke forklare hvorfor de er det 20 år senere.

Jeg var øyenvitne til de forferdelige hendelsene som førte USA, Norge og andre allierte til Afghanistan. Jeg var på jobb i New York da al Qaidas terrorister angrep USA 11. september 2001. I de første årene som fulgte var jeg på mange reiser til Afghanistan. Jeg så forsøkene på å bygge opp et bedre afghansk samfunn, der kvinners rettigheter ble respektert, jenter og gutter fikk skolegang og det ble gjennomført demokratiske valg.

Denne kampen har kostet mange liv, også norske. Både sivile og militære er blitt drept på jobb. Krigen har på alle måter vært ekstremt kostbar. Investeringene i det sivile samfunn er gigantiske. Ingen kan i dag si med sikkerhet hva som vil bli stående igjen etter 20 års engasjement.

Afghanerne har aldri fått fred. I første kvartal økte de sivile tapene i Afghanistan i forhold til samme periode ifjor. Mange lever i områder kontrollert av Taliban. Folk i Kabul og andre byer lever med en konstant frykt for nye terroraksjoner. Den såkalte islamske staten (IS) har utført forferdelige angrep på sivile afghanere.

I 1842 hadde britene fått nok og trakk seg ut av Afghanistan. Etter et blodig tiår forlot Sovjetunionen Afghanistan i 1989. Nå er tiden kommet for at USA og de allierte blåser for retrett. Biden ønsker ikke at USA skal bli sittende fast i en kostbar og endeløs militær konflikt.

PÅ OFFENSIVEN: Taliban har tatt kontroll over større områder av Afghanistan. Krigen fortsetter, til tross for fredsforhandlinger. Arkivbilde fra 2015. Foto: Uncredited / TT NYHETSBYRÅN

Etter terrorangrepene mot USA i 2001 fikk Taliban-regimet i Kabul et ultimatum fra president George W. Bush. Hvis de ikke brøt med Osama bin Laden og al Qaida, som fra sine baser i Afghanistan hadde planlagt angrepene mot USA, ville de selv bli angrepet. Kort tid etter startet USA omfattende bombeangrep. Mot slutten av 2001 og begynnelsen av 2002 jaget amerikanske spesialsoldater og afghansk milits, som var i opposisjon til Taliban, ledere for al Qaida og regimet. Mange av dem, inkludert Osama bin Laden, søkte tilflukt i Pakistan.

Det første slaget var vunnet. Talibans redselsregime var fjernet og al Qaidas leire forlatt. Men i stedet for å konsentrere den militære og sivile innsatsen i Afghanistan valgte Bush i stedet å invadere Irak i 2003. Av flere årsaker var det et fryktelig feilgrep som skulle få store konsekvenser. En av de mest alvorlig var at Afghanistan ble forsømt i en kritisk fase.

Å drive nasjonsbygging og demokratisering i Afghanistan viste seg å bli en langt vanskeligere og mer tidkrevende oppgave enn å styrte regimet i Kabul. Gradvis klarte Taliban å gjenvinne sitt grep om provinser. USA og de allierte i NATO sendte stadig flere soldater til Afghanistan, uten at de ble verken varig fred eller sikkerhet.

I 2009 ga president Barack Obama ordre om en kraftig opptrapping av styrkene i Afghanistan, til over 100 000. Visepresident Biden var mot. Han mente at USA kun burde ha mindre anti-terror enheter i landet. I Obamas andre periode ble styrke-nærværet redusert. Donald Trump gikk til valg på at han ville avslutte USAs “endeløse kriger” og den amerikanske nærværet ble ytterligere redusert. Men han holdt ikke sitt løfte om at de amerikanske styrkene skulle være hjemme til jul i 2020.

Nå er det bare 2500 amerikanske soldater i Afghanistan. Andre NATO-land har 7000 soldater, inkludert nær 100 fra Norge. Det gir ingen mening at de blir igjen når amerikanerne reiser. Det velkjente motto i NATO har alltid vært: Vi går inn sammen, vi går ut sammen. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide beskrev virkeligheten presist onsdag kveld: -Vi står mellom valget mellom mer eller mindre vanskelige alternativer.

USA og de alliertes exit-strategi har de siste årene vært forhandlinger med Taliban om våpenhvile og maktfordeling. USA og Taliban inngikk i fjor en avtale om at de amerikanske styrkene skulle trekkes ut innen 1. mai i år. Motytelsen var at volden ble redusert betydelig og at Taliban brøt alle bånd til al Qaida.

I september 2020 startet forhandlinger mellom regjeringen i Kabul og Taliban i Doha i Qatar. Det har vært svært liten, om noen, fremgang i forhandlingene. En ny runde er planlagt i Tyrkia i slutten av april, men det er usikkert om det vil finne sted.

Taliban er på offensiven militært og tror de vil vinne. Uten amerikansk luftstøtte, og allierte på bakken, vil regjeringsstyrkene være sårbare og den valgte regjeringen i Kabul kommer under et voldsomt press. De vil være avhengige av fortsatt økonomisk støtte fra utenlandske givere.

I går forsikret Afghanistans president Ashraf Ghani at regjeringsstyrkene er fullt i stand til å forsvare landet. Men sikkerhetssituasjonen er gradvis blitt forverret. Det er en overhengende fare for at Taliban om en tid kan gjenvinne den makt de tapte og at de da vil gjeninnføre et religiøst diktatur. Da er det et åpent spørsmål om Afghanistan igjen kan bli en base for internasjonale terrornettverk.

Biden og hans team er selvsagt klar over risikoen. De har brukt tre måneder på å diskutere argumentene for og mot å bli i Afghanistan. Men alternativet til en tilbaketrekning i nær fremtid er et militært nærvær på ubestemt tid. Det ønsker ikke Biden. I sin tale spurte han retorisk om når det rette øyeblikk er for å trekke ut styrkene: Er det om ett år, om to år eller om ti år. Hvilke forhold må være på plass for å gjøre det mulig? Biden sa at når disse spørsmål ikke kan besvares, bør man heller ikke bli.

Beslutningen om militær retrett kommer fordi Biden har mistet troen på at forholdene noen gang vil være de rette for å forlate Afghanistan. Og fordi han på sine reiser i Afghanistan hadde blitt overbevist om at bare afghanerne har rett og ansvar til å lede sitt eget land.

For afghanerne startet ikke krigen for 20 år siden. De har levd med invasjon, borgerkrig og undertrykkelse i tiårene før terrorangrepene mot USA. Mye har gått galt i Afghanistan de siste 20 årene, men det er også gjort fremskritt. Det er grunn til å frykte det som kommer etter USA.